Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

Город Требинье находится в 30 км от Дубровника и является одним из красивейших туристических центров Сербской республики на территории Боснии и Герцеговины.

На экскурсии 🧭 мы с Вами посетим сербкий православный регион Восточной Герцеговины и ознакомимся с культурой, традициями и религией этой колоритной страны.

Город стоит на реке Требишнице, это город 🏙️ с большой историей 📖, город - солнца, вина и платанов - так называют Требинье местные жители, численность которых около 40 тыс. человек.

В городе находятся православные храмы, католическая церковь ⛪ и мечеть, так как в Требинье живёт три народа, как и в Боснии и Герцеговине (сербы, хорваты и бошняки).

На экскурсии Вы посетите старый город Требинье с местным рынком и мужской православный монастырь Твердош с дегустацией лучших монастырских вин.

В храме Успения Пресвятой Богородицы Вы сможете прикоснуться к святым мощам Елены Анжуйской (Елены Прекрасной, почитаемой в России) и увидеть чудотворную икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, которая помогает девушкам и женщинам обрести своё счастье.

После посещения храма и дегустации монастырских вин Вы сможете приобрести в местной лавке изделия, изготовленные монахами: расписные иконы, бальзамы, настойки, сувениры 🎁, ракию, вина...

Затем, мы с Вами отправимся на обед в местный ресторан с сербкой национальной кухней.

Продолжительность экскурсии до шести часов, включая обед.