Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Город Требинье - Босния и Герцеговина

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Требинье – сербский город 🏙️, расположенный в 30 км к югу от Дубровника.

Он считается одним из самых красивых 🤩 туристических центров на территории Боснии и Герцеговины.

Название города происходит от славянского слова «тербыни» - очищенная земля.

Мы предлагаем вам путешествие к сербскому православному региону Восточной Герцеговины и узнать поближе культуру, традиции и религию этой колоритной страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €300 за экскурсию

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Город Требинье - Босния и Герцеговина
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Город Требинье находится в 30 км от Дубровника и является одним из красивейших туристических центров Сербской республики на территории Боснии и Герцеговины.
На экскурсии 🧭 мы с Вами посетим сербкий православный регион Восточной Герцеговины и ознакомимся с культурой, традициями и религией этой колоритной страны.
Город стоит на реке Требишнице, это город 🏙️ с большой историей 📖, город - солнца, вина и платанов - так называют Требинье местные жители, численность которых около 40 тыс. человек.
В городе находятся православные храмы, католическая церковь ⛪ и мечеть, так как в Требинье живёт три народа, как и в Боснии и Герцеговине (сербы, хорваты и бошняки).
На экскурсии Вы посетите старый город Требинье с местным рынком и мужской православный монастырь Твердош с дегустацией лучших монастырских вин.
В храме Успения Пресвятой Богородицы Вы сможете прикоснуться к святым мощам Елены Анжуйской (Елены Прекрасной, почитаемой в России) и увидеть чудотворную икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, которая помогает девушкам и женщинам обрести своё счастье.
После посещения храма и дегустации монастырских вин Вы сможете приобрести в местной лавке изделия, изготовленные монахами: расписные иконы, бальзамы, настойки, сувениры 🎁, ракию, вина...
Затем, мы с Вами отправимся на обед в местный ресторан с сербкой национальной кухней.
Продолжительность экскурсии до шести часов, включая обед.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Город Требинье - Босния и Герцеговина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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