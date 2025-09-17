R Rafael Ренессансный Дубровник У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!

А Анастасия Ренессансный Дубровник Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!

Е Елена Ренессансный Дубровник Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.

И Ирина Ренессансный Дубровник Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!

А Аnastasiia Ренессансный Дубровник читать дальше для нас темпе. Гид обратила внимание на интересные места и детали из жизни местных жителей в Старом городе Дубровника, которые при самостоятельном осмотре мы бы скорее всего не заметили. Благодарны гиду за небольшую экскурсию в клуатре и старинной аптеке Францискансого монастыря (у нас уже были при себе входные билеты), которая не входила в стандартный пеший тур, за позитивную атмосферу и настроение. Нам также понравилось мороженное порекомендованое во время экскурсии. Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном

Н Наталья Ренессансный Дубровник Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.



Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!

А Александр Ренессансный Дубровник Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.

Ж Жанара Ренессансный Дубровник читать дальше вопросы, экскурсия прошла в непринужденной и дружественной обстановке.

Хелена также пошла мне на встречу и согласилась провести экскурсию чуть раньше. Я узнала интересные факты о Дубровнике и очень многое запомнила, потому что материал был изложен грамотно. Хелена-очень приятный собеседник, я рекомендую экскурсию всем, вы не пожалеете! Хвала;) Огромное спасибо Хелене за великолепную экскурсию. Мне повезло и я была на экскурсии одна. Хелена любезно отвечала на все мои

М Марина Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы.

Мы рекомендуем Наташу, как гида.

Р Рита Еврейская община Дубровника Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья!

Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное!

Очень рекомендую

I Ina Еврейская община Дубровника Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию.

Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения..

Спасибо!

Ю Юлия Еврейская община Дубровника Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!

Y Yulia Еврейская община Дубровника Любопытная прогулка, большое спасибо за интересный рассказ! Прогулка отличается от стандартной тематики Дубровника, тем и интересна.

R Regina Еврейская община Дубровника Отличная Экскурсия спасибо большое! .