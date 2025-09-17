Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
«Поговорим о средних дочерях, которых заключали в монастырь»
18 окт в 10:30
25 окт в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
«Церковь Святого Николы — главный храм Цавтата 15 века, посвящённый покровителю моряков»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€500 за всё до 3 чел.
- RRafael17 сентября 2025У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!
- ААнастасия7 сентября 2025Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!
- ЕЕлена28 августа 2025Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.
- ИИрина16 августа 2025Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!
- ААnastasiia4 августа 2025Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном
- ННаталья23 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.
Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!
- ААлександр7 июня 2025Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.
- ЖЖанара31 марта 2025Огромное спасибо Хелене за великолепную экскурсию. Мне повезло и я была на экскурсии одна. Хелена любезно отвечала на все мои
- ММарина20 июля 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы.
Мы рекомендуем Наташу, как гида.
- РРита27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья!
Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное!
Очень рекомендую
- IIna21 сентября 2021Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию.
Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения..
Спасибо!
- ЮЮлия26 июля 2021Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!
- YYulia5 июня 2021Любопытная прогулка, большое спасибо за интересный рассказ! Прогулка отличается от стандартной тематики Дубровника, тем и интересна.
- RRegina1 июня 2019Отличная Экскурсия спасибо большое! .
- ААрик20 сентября 2018Нам очень понравилась экскурсия Наталии. Наташа сама, как человек очень непосредственная и очень понятно и хорошо рассказывает. Нам было очень приятно и комфортно в ее компании. Чувствуется хорошее знание материала и умение его передать. Большое спасибо, Наташа!
