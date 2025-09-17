Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Дубровника

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Дубровнике на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Еврейская община Дубровника
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
«Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Ренессансный Дубровник
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
«Поговорим о средних дочерях, которых заключали в монастырь»
18 окт в 10:30
25 окт в 11:00
€30 за человека
Из Дубровника - в древний Цавтат
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
«Церковь Святого Николы — главный храм Цавтата 15 века, посвящённый покровителю моряков»
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rafael
    17 сентября 2025
    Ренессансный Дубровник
    У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!
  • А
    Анастасия
    7 сентября 2025
    Ренессансный Дубровник
    Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!
  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.
  • И
    Ирина
    16 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!
  • А
    Аnastasiia
    4 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном
    читать дальше

    для нас темпе. Гид обратила внимание на интересные места и детали из жизни местных жителей в Старом городе Дубровника, которые при самостоятельном осмотре мы бы скорее всего не заметили. Благодарны гиду за небольшую экскурсию в клуатре и старинной аптеке Францискансого монастыря (у нас уже были при себе входные билеты), которая не входила в стандартный пеший тур, за позитивную атмосферу и настроение. Нам также понравилось мороженное порекомендованое во время экскурсии.

  • Н
    Наталья
    23 июля 2025
    Ренессансный Дубровник
    Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.

    Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.
  • А
    Александр
    7 июня 2025
    Ренессансный Дубровник
    Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.
  • Ж
    Жанара
    31 марта 2025
    Ренессансный Дубровник
    Огромное спасибо Хелене за великолепную экскурсию. Мне повезло и я была на экскурсии одна. Хелена любезно отвечала на все мои
    читать дальше

    вопросы, экскурсия прошла в непринужденной и дружественной обстановке.
    Хелена также пошла мне на встречу и согласилась провести экскурсию чуть раньше. Я узнала интересные факты о Дубровнике и очень многое запомнила, потому что материал был изложен грамотно. Хелена-очень приятный собеседник, я рекомендую экскурсию всем, вы не пожалеете! Хвала;)

  • М
    Марина
    20 июля 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы.
    Мы рекомендуем Наташу, как гида.
  • Р
    Рита
    27 мая 2024
    Еврейская община Дубровника
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья!
    Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное!
    Очень рекомендую
  • I
    Ina
    21 сентября 2021
    Еврейская община Дубровника
    Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию.
    Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения..
    Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    26 июля 2021
    Еврейская община Дубровника
    Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!
  • Y
    Yulia
    5 июня 2021
    Еврейская община Дубровника
    Любопытная прогулка, большое спасибо за интересный рассказ! Прогулка отличается от стандартной тематики Дубровника, тем и интересна.
  • R
    Regina
    1 июня 2019
    Еврейская община Дубровника
    Отличная Экскурсия спасибо большое! .
  • А
    Арик
    20 сентября 2018
    Еврейская община Дубровника
    Нам очень понравилась экскурсия Наталии. Наташа сама, как человек очень непосредственная и очень понятно и хорошо рассказывает. Нам было очень приятно и комфортно в ее компании. Чувствуется хорошее знание материала и умение его передать. Большое спасибо, Наташа!

