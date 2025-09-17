Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Дубровника

Найдено 6 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Дубровнике на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубровник как на ладони
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
«Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом»
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
€120 за всё до 10 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
«Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию)»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
О Дубровнике с любовью
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Дубровнике с любовью: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
«Вы зайдете в Старый город через центральные ворота Пиле, погуляете по его узким улочкам и увидите главные достопримечательности: Кафедральный собор и церковь св»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 10 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
«В главном Кафедральном соборе вы познакомитесь с итальянским барокко и работами Тициана, услышите о ценных артефактах храма и его непростой судьбе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€133 за всё до 9 чел.
Ренессансный Дубровник
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
«Кафедральный собор, Рыночная площадь, церковь св»
13 дек в 10:30
20 дек в 10:30
€30 за человека
Из Дубровника - в древний Цавтат
На машине
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
«Церковь Святого Николы — главный храм Цавтата 15 века, посвящённый покровителю моряков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€495€550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rafael
    17 сентября 2025
    Ренессансный Дубровник
    У нас была экскурсия с Ольгой как замена и мы остались довольны. Быстро и профессионально было сделано всё включая последнию минуту смену гида. Очень рекомендуем!!!!!
  • А
    Анастасия
    7 сентября 2025
    Ренессансный Дубровник
    Прекрасно, экскурсия была в субботу и нам посчастливилось увидеть целых три хорватских свадьбы!!) что сделало нашу экскурсию еще более увлекательной, Хелена рассказала нам про местные свадьбы и традиции!
  • Е
    Елена
    28 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Хелена -очень хороший экскурсовод, влюбленный в город и много знающий. Экскурсия по интересным локациям, много интересной информации, но при этом все легко физически и очень увлекательно. Очень рекмендую.
  • И
    Ирина
    16 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Очень интересно! Всю дорогу домой обсуждали с сыном то, что услышали, а потом взахлёб делились с мужем/папой новыми знаниями. Спасибо большое!
  • А
    Аnastasiia
    4 августа 2025
    Ренессансный Дубровник
    Мы заказали групповой тур, но были на экскурсии только вдвоем и могли задать интересующие нас вопросы и гулять в удобном
    читать дальше

    для нас темпе. Гид обратила внимание на интересные места и детали из жизни местных жителей в Старом городе Дубровника, которые при самостоятельном осмотре мы бы скорее всего не заметили. Благодарны гиду за небольшую экскурсию в клуатре и старинной аптеке Францискансого монастыря (у нас уже были при себе входные билеты), которая не входила в стандартный пеший тур, за позитивную атмосферу и настроение. Нам также понравилось мороженное порекомендованое во время экскурсии.

  • Н
    Наталья
    23 июля 2025
    Ренессансный Дубровник
    Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся.

    Было комфортно гулять, рассказ интересный, город для нас открылся полностью. Дала полезные советы по пребыванию в городе. Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия! Хелена - энергичная, приятная и очень образованная женщина. Заранее с нами связалась, указала, где встречаемся
  • А
    Александр
    7 июня 2025
    Ренессансный Дубровник
    Великолепная экскурсия, очень знающий гид с прекрасным русским языком. Время пролетело очень быстро, очень жаль, что так быстро закончилась экскурсия. Благодарим Хелену за интереснейший день в Дуброврике.
  • Ж
    Жанара
    31 марта 2025
    Ренессансный Дубровник
    Огромное спасибо Хелене за великолепную экскурсию. Мне повезло и я была на экскурсии одна. Хелена любезно отвечала на все мои
    читать дальше

    вопросы, экскурсия прошла в непринужденной и дружественной обстановке.
    Хелена также пошла мне на встречу и согласилась провести экскурсию чуть раньше. Я узнала интересные факты о Дубровнике и очень многое запомнила, потому что материал был изложен грамотно. Хелена-очень приятный собеседник, я рекомендую экскурсию всем, вы не пожалеете! Хвала;)

