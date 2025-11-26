Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€105 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра26 ноября 2025Шикарная обзорная и историческая экскурсия, нашей большой компании очень понравилось.
- ВВадим9 ноября 2025Все было очень интересно
- ООльга19 октября 2025Экскурсия в Сплите прошла просто замечательно! Анамария рассказывала очень интересно и с лёгкостью — информация запоминается сама собой. Было ощущение,
- ККристина7 октября 2025Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
- ГГала2 октября 2025Профессионально организованная экскурсия.
- ЕЕлена25 сентября 2025Очень приятная, энергичная и внимательная барышня и отличный гид! Самые лучшие рекомендации!
- ЛЛеонид16 сентября 2025Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
- ААндрей27 августа 2025Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
- ССвятослав24 августа 2025Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
- ЛЛеонид19 августа 2025Имели огромное удовольствие от экскурсии и других рекомендаций.
Очень рекомендуем экскурсовода. Очень внимательная и профессиональная.
- ТТатьяна18 августа 2025Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача
- ТТатьяна15 августа 2025Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
- YYury15 августа 2025Экскурсия понравилась. Было интересно, легко, весело и по-доброму. Хотелось продлить экскурсию еще на часок-другой))
- ВВалентин6 августа 2025Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями
- ММарина29 июля 2025На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла
- ЕЕкатерина24 июля 2025Анамария – это восторг! Рассказала нам не только кучу фактов об истории город, но и поделилась полезными советами о том,
- ООлег23 июля 2025Спасибо Анамарии за прекрасную экскурсию! Легко и непринужденно мы провели это время и узнали много интересного. Отдельная благодарность гиду за его рекомендации относительно нашего пребывания в городе Сплит и окрестностях.
- ААнастасия19 июля 2025Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную
- ААлла29 июня 2025Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в
- ААлександр29 июня 2025Очень понравилась гид Анамария. Прекрасно провела экскурсию и дала кучу практической информации. Время в ее компании пролетело незаметно.
