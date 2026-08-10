Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Эта экскурсия — для тех, кто хочет не просто увидеть Загреб, а лучше понять Хорватию.
Мы прогуляемся по историческому центру города, поговорим о ключевых событиях прошлого и современной жизни страны, а затем продолжим общение в одном из лучших винных баров.
За бокалом хорватского вина можно обсудить любые вопросы: о стране, её людях, традициях и повседневной жизни.
Описание экскурсии
Старинный Загреб
Во время прогулки по историческому центру мы увидим самые знаковые места Верхнего города и обсудим события, благодаря которым появилась современная Хорватия. Вы узнаете, почему Загреб стал столицей страны, как менялся город на протяжении веков и чем он живёт сегодня.
История без сухих дат
Мы поговорим о хорватских королях и банах, о жизни страны в составе Австро-Венгрии и Югославии, о пути к независимости и вступлении в Европейский союз. Я покажу вам историю через реальные события и судьбы людей, а не через набор дат и фамилий.
Разговор за бокалом вина
Завершим прогулку в одном из лучших винных баров исторического центра. Здесь можно попробовать хорватские вина (по желанию) и продолжить разговор уже в спокойной атмосфере. Вы можете задать вопросы о повседневной жизни хорватов, традициях, ценах, путешествиях по Балканам, отношениях между соседними странами и особенностях современной Хорватии.
Организационные детали
Дегустация вина (18+) оплачивается дополнительно. Средняя стоимость — €20–40 за чел., включает сет из 3–5 вин и рассказ сомелье. Можно выбрать готовый винный флайт или заказать у сомелье индивидуальную дегустацию под ваш запрос
Если среди участников есть дети или гости, не планирующие употреблять алкоголь, это не станет препятствием — в винном баре можно заказать безалкогольные напитки
в субботу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€80
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин Смирнов — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже много лет живу в Загребе.
Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь читать дальшеуменьшить
понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую.
Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!
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