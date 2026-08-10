Эта экскурсия — для тех, кто хочет не просто увидеть Загреб, а лучше понять Хорватию. Мы прогуляемся по историческому центру города, поговорим о ключевых событиях прошлого и современной жизни страны, а затем продолжим общение в одном из лучших винных баров. За бокалом хорватского вина можно обсудить любые вопросы: о стране, её людях, традициях и повседневной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старинный Загреб

Во время прогулки по историческому центру мы увидим самые знаковые места Верхнего города и обсудим события, благодаря которым появилась современная Хорватия. Вы узнаете, почему Загреб стал столицей страны, как менялся город на протяжении веков и чем он живёт сегодня.

История без сухих дат

Мы поговорим о хорватских королях и банах, о жизни страны в составе Австро-Венгрии и Югославии, о пути к независимости и вступлении в Европейский союз. Я покажу вам историю через реальные события и судьбы людей, а не через набор дат и фамилий.

Разговор за бокалом вина

Завершим прогулку в одном из лучших винных баров исторического центра. Здесь можно попробовать хорватские вина (по желанию) и продолжить разговор уже в спокойной атмосфере. Вы можете задать вопросы о повседневной жизни хорватов, традициях, ценах, путешествиях по Балканам, отношениях между соседними странами и особенностях современной Хорватии.

Организационные детали