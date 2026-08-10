Мои заказы

Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина

Неспешная прогулка по центру и живая беседа в баре
Эта экскурсия — для тех, кто хочет не просто увидеть Загреб, а лучше понять Хорватию.

Мы прогуляемся по историческому центру города, поговорим о ключевых событиях прошлого и современной жизни страны, а затем продолжим общение в одном из лучших винных баров.

За бокалом хорватского вина можно обсудить любые вопросы: о стране, её людях, традициях и повседневной жизни.
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина
Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина

Описание экскурсии

Старинный Загреб

Во время прогулки по историческому центру мы увидим самые знаковые места Верхнего города и обсудим события, благодаря которым появилась современная Хорватия. Вы узнаете, почему Загреб стал столицей страны, как менялся город на протяжении веков и чем он живёт сегодня.

История без сухих дат

Мы поговорим о хорватских королях и банах, о жизни страны в составе Австро-Венгрии и Югославии, о пути к независимости и вступлении в Европейский союз. Я покажу вам историю через реальные события и судьбы людей, а не через набор дат и фамилий.

Разговор за бокалом вина

Завершим прогулку в одном из лучших винных баров исторического центра. Здесь можно попробовать хорватские вина (по желанию) и продолжить разговор уже в спокойной атмосфере. Вы можете задать вопросы о повседневной жизни хорватов, традициях, ценах, путешествиях по Балканам, отношениях между соседними странами и особенностях современной Хорватии.

Организационные детали

  • Дегустация вина (18+) оплачивается дополнительно. Средняя стоимость — €20–40 за чел., включает сет из 3–5 вин и рассказ сомелье. Можно выбрать готовый винный флайт или заказать у сомелье индивидуальную дегустацию под ваш запрос
  • Если среди участников есть дети или гости, не планирующие употреблять алкоголь, это не станет препятствием — в винном баре можно заказать безалкогольные напитки

в субботу в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин Смирнов
Константин Смирнов — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 387 туристов
Я достаточно долго жил в России, объехал больше 50 стран, часто бывал в Хорватии, и вот уже много лет живу в Загребе. Мне нравится эта страна и этот город, я стараюсь
читать дальшеуменьшить

понимать местные обычаи и менталитет, учил язык в местном университете, много путешествую. Работаю вместе с моей женой, гидом Екатериной — она будет рада провести экскурсию для вас, если я окажусь занят или в отъезде. Мы любим принимать гостей, с радостью покажем вам Загреб — уверены, что вам он понравится!

Входит в следующие категории Загреба

Похожие экскурсии на «Исторический Загреб и разговоры о Хорватии за бокалом вина»

Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €139 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от €140 за всё до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €114 за всё до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €493 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Загребе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Загребе
€80 за человека