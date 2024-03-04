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восторге от гида и вечернего маршрута, по которому она нас провела. Екатерина была пунктуальна, встретила нас в нашем отеле, адаптировав маршрут экскурсии, выбирала комфортный нам темп (с маленькими детьми быстро не походишь), рассказывала очень интересные факты о Загребе и окрестностях, порекомендовала места где можно вкусно поесть, и сказала куда еще стоит сходить вне рамок нашей экскурсии. В общем и целом прекрасный гид. Крайне рекомендуем! Спасибо еще раз за приятную прогулку!