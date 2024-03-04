Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Загребу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Загребе на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Путешествие по Загребу с акцентом на историю и культуру. Узнайте о жизни местных, традициях и уникальных достопримечательностях. (between 130-160 symbols)
«В зависимости от ваших интересов и предпочтений, можем заглянуть в теплое время в старинный и уютный Ботанический сад Загреба, а зимой — в совсем не скучный Этнографический или музей Искусств»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
107 за всё до 3 чел.
Магия рождественского Загреба
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
«И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Загреба
«Зимой билеты можно купить и на месте, т»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    4 марта 2024
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
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    проявила также чудеса гибкости, когда мы задержались в пути и попросили чуть сдвинуть экскурсию по времени. За что отдельная благодарность! Однозначно рекомендуем эту экскурсию каждому оказавшемуся в Загребе!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2023
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
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    открытые художественные выставки - Екатерина довела нас до выставочного зала, узнала, до каких часов открыта выставка и рассказала, как добраться сюда после обеда. Множество занимательных фактов о Хорватии, исторические и культурные зарисовки, рекомендации ресторанов и кафе на любой кошелёк. Мы очень довольны!

  • А
    Алексей
    6 апреля 2023
    Магия рождественского Загреба
    Все было великолепно! Благодарю!
  • А
    Алексей
    9 января 2022
    Магия рождественского Загреба
    Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
    Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
  • П
    Петр
    4 января 2022
    Магия рождественского Загреба
    Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели! Мы были в полнейшем
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    восторге от гида и вечернего маршрута, по которому она нас провела. Екатерина была пунктуальна, встретила нас в нашем отеле, адаптировав маршрут экскурсии, выбирала комфортный нам темп (с маленькими детьми быстро не походишь), рассказывала очень интересные факты о Загребе и окрестностях, порекомендовала места где можно вкусно поесть, и сказала куда еще стоит сходить вне рамок нашей экскурсии. В общем и целом прекрасный гид. Крайне рекомендуем! Спасибо еще раз за приятную прогулку!

    Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!
  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2021
    Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
    Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
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    может поддержать разговор на любую тему. Мы задержались на вакцинации, Екатерина очень вежливо нас подождала и перенесла время экскурсии. После прогулки мы легко ориентировались по городу. А катание на самом коротком фуникулёре - восторг! 😌

Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Зимние»

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  3. Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2024
Сейчас в Загребе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 420. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Загребе (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 18 ⭐ отзывов, цены от €107. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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