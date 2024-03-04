2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Путешествие по Загребу с акцентом на историю и культуру. Узнайте о жизни местных, традициях и уникальных достопримечательностях. (between 130-160 symbols)
«В зависимости от ваших интересов и предпочтений, можем заглянуть в теплое время в старинный и уютный Ботанический сад Загреба, а зимой — в совсем не скучный Этнографический или музей Искусств»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия рождественского Загреба
Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
«И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе»
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Загреба
«Зимой билеты можно купить и на месте, т»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара4 марта 2024Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
- ААнастасия30 апреля 2023Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
- ААлексей6 апреля 2023Все было великолепно! Благодарю!
- ААлексей9 января 2022Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
- ППетр4 января 2022Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели! Мы были в полнейшем
- ЮЮлия30 ноября 2021Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Зимние»
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Сколько стоит экскурсия по Загребу в декабре 2024
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