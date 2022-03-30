Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету

Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню

Индивидуальная
Плитвицкие озёра — это настоящее чудо, которое стоит увидеть каждому, кто оказался в Хорватии! Мы проведем день в старейшем заповеднике страны, внесенном в список ЮНЕСКО: сосчитаем ярко-бирюзовые водоемы, проплывем на кораблике, прогуляемся среди водопадов, которые перенесут вас в сказочные миры.

А на обратном пути попробуем локальные блюда в трактире.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
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Что вас ожидает

Бирюзовое царство озер и водопадов!

Россыпь кристально прозрачных сине-зеленых озёр можно описывать бесконечно — но когда вы их увидите, поверьте, слова станут излишни. В старейшем заповеднике Хорватии вы осмотрите 16 волшебных озер и, конечно, туфовые каскады из 140 водопадов.

Сначала мы пройдем по нижней части парка, подберемся к 72-метровому водопаду. А затем на кораблике за 20 минут доплывем до верхних озер: вы пройдете по густому лесу, увидите пейзажи, которые будут вам сниться. А я расскажу об образовании озёр, местной флоре и фауне, а также покажу вам локации, в которых снимали культовые фильмы о вожде Виннету.

Шедевры локальной кухни в трактире

Обязательно поговорим и о жителях этого края, личанах. Это очень душевные люди, а еще они всегда умели готовить сыр, колбасу и хлеб под колпаком. Но о местной кухне недостаточно просто рассказать — ее нужно непременно попробовать! В местном трактире «Личкий дом» вы отведаете фирменные блюда: Личкий суп, Личкий свёрток и Личкую доску.

Организационные детали

  • Билеты в заповедник необходимо самостоятельно купить онлайн на сайте Плитвицких озер (желательно за день до даты экскурсии). Зимой билеты можно купить и на месте, т. к. в это время здесь меньше людей и очередей. Стоимость билетов: взрослые — 11 евро, студенты — 7 евро, дети с 7 по 18 лет — 5 евро, дети до 7 лет — бесплатно.
    С 01.04.2022 по 31.05.2022 взрослые — 24 евро, студенты — 15 евро, для детей с 7 по 18 лет — 7 евро.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Dacia Duster. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Время в пути из Загреба до Плитвицких озер — примерно 2 часа 15 мин часа в одну сторону. Дорога пройдет через сказочный посёлок Растоке и реку Слуньчицу. Внутри заповедника мы будем 4-5 часов, зимой чуть меньше, потому что иногда зимой Верхние озёра замерзают и их закрывают.
  • Также дополнительно по желанию оплачивается еда в трактире: Личкий суп — примерно 6 евро, Личкий свёрток — 18 евро, а Личкая доска — 13 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на автобусном вокзале Загреба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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