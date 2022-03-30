Что вас ожидает

Бирюзовое царство озер и водопадов!

Россыпь кристально прозрачных сине-зеленых озёр можно описывать бесконечно — но когда вы их увидите, поверьте, слова станут излишни. В старейшем заповеднике Хорватии вы осмотрите 16 волшебных озер и, конечно, туфовые каскады из 140 водопадов.

Сначала мы пройдем по нижней части парка, подберемся к 72-метровому водопаду. А затем на кораблике за 20 минут доплывем до верхних озер: вы пройдете по густому лесу, увидите пейзажи, которые будут вам сниться. А я расскажу об образовании озёр, местной флоре и фауне, а также покажу вам локации, в которых снимали культовые фильмы о вожде Виннету.

Шедевры локальной кухни в трактире

Обязательно поговорим и о жителях этого края, личанах. Это очень душевные люди, а еще они всегда умели готовить сыр, колбасу и хлеб под колпаком. Но о местной кухне недостаточно просто рассказать — ее нужно непременно попробовать! В местном трактире «Личкий дом» вы отведаете фирменные блюда: Личкий суп, Личкий свёрток и Личкую доску.

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