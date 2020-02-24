4 отзыва оставили туристы

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Истории старого Загреба

Обзорная прогулка по колоритным районам города и знакомство с его традициями

5
4 отзыва
Anamarija
Anamarija – Гид из Загреба
Загреб — не только красивейший город 🏙️, словно сошедший со страниц сказки, но и важный европейский центр, через который проезжал легендарный «Восточный экспресс».

Чтобы охватить всю историю 📖 города и почувствовать его атмосферу, мы прогуляемся по самым значимым местам Верхнего и Нижнего Загреба, поговорим о хорватских традициях и гастрономии, заглянем на красочный рынок Долац и рассмотрим архитектурные символы города.

А после, конечно же, вознаградим себя кружкой хорватского тёмного пива!
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €100 за экскурсию

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Истории старого Загреба
Истории старого Загреба

Что вас ожидает

История Загреба в Нижнем городе
В исторической части города вы представите себе, каким был Загреб в 19 веке, посмотрите церемонию смены караула на лошадях, а заодно услышите историю 📖 о том, как хорваты придумали галстук. Затем мы прогуляемся по площади Бана Елачича с красивейшей архитектурой, зайдем в Собор Преображения Христа — единственную в городе православную церковь ⛪ с шикарным иконостасом, сфотографируемся с памятником Николе Тесла и прогуляемся по главной улице Загреба — Илице.

Колорит Верхнего города
На фуникулёре за 50 секунд мы можем подняться в Верхний город 🏙️, где вас встретит Кафедральный собор и самый весёлый рынок Долац: именно здесь можно найти традиционные сувениры 🎁 Загреба — шестинские зонтики и лицитар (разноцветный пряник из медового теста в форме сердца). Вы побываете на площади Святого Марка, увидите башню Лотршчак, пройдете через Каменные ворота и познакомитесь с символом Загреба — иконой Святой Богородицы. А у старейшей в городе аптеки 14 века мы поговорим о том, кто из русских оставил след в истории Загреба.

Деликатесы хорватской кухни 🥧 и местное пиво
Я расскажу о гордости местной гастрономии — деликатесах, которые непременно стоит попробовать, оказавшись в Загребе: это и штрукли, и традиционный загребский бифштекс (телятина наполненная сыром), колбасы Дебрецинки, чварцы из свининого салла, колбаса кулен с красной паприкой и многое другое! Каждый месяц на главной площади Загреба проходит ярмарка, где можно попробовать всю эту вкусноту, но если вы очутились в городе в другое время, я подскажу, куда идти за шедеврами хорватской кухни.

🎄 Если приедете на Рождество и Новый год, вы попадёте в настоящую зимнюю сказку. Зaгpeб уже тpeтий гoд пoдpяд стaнoвится пoбeдитeлeм Евpoпeйскoй пpeмии Best Christmas Market. В этом году символ Адвента — Щелкунчик. Весь город превращается в огромную сцену под открытым небом, на площади короля Томислава открывается огромный каток, лампочки горят, шарики блестят. Щелкунчик и его компания на каждом шагу, концерты, жизнь. В воздухе пахнет счастьем!

А в конце прогулки мы остановимся на живописной Ткалчичевой улице, где выпьем по бокалу местного тёмного пива «Король Томислав» или «Карловачко». На здоровье или — по-хорватски — Zivjeli!

Начало и место завершения
🚩 Площадь бана Йосипа Елачича, рядом с конной статуей.
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба
Истории старого Загреба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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4 отзыва оставили туристы

24 февраля 2020
Отличная прогулка с приятным собеседником. Бонусом пригласили на фестиваль в Самобор - погружение в национальные традиции на 5+.
23 января 2020
Были в Загребе всего один день, поэтому решили взять экскурсию по городу, чтобы быстро ознакомиться с основными достопримечательностями. Анамария - замечательный рассказчик, познавательность экскурсии дополнена ее эмоциональностью и вовлеченностью как в историю страны, так и проводимыми параллелями с событиями мировой и русской истории. Анамария учла все наши пожелания, по ходу экскурсии мы могли менять маршрут, получали ответы на каждый появляющийся вопрос, экскурсовод очень приятна в общении.
6 января 2020
Аннамария, внимательный, пунктуальный и профессиональный гид. Обладает обширными знаниями, интересный собеседник и очаровательная женщина. Спасибо большое!
8 декабря 2018
Хотите узнать Загреб за 3 часа? Тогда вам к Аннамарии. Девушка - огонь и мегапозитив! Прекрасно говорит по-русски. Встретила нас у отеля, прокатила по главным улицам, потом ножками обошли достопримечательности города. Все наше прибывание в Загребе была на связи по WhatsApp, отвечала на вопросы. После экскурсии с Аннамарией мы прекрасно ориентировались в городе. Масса положительных эмоций. Всячески рекомендуем!

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