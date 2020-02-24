4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История Загреба в Нижнем городе

В исторической части города вы представите себе, каким был Загреб в 19 веке, посмотрите церемонию смены караула на лошадях, а заодно услышите историю 📖 о том, как хорваты придумали галстук. Затем мы прогуляемся по площади Бана Елачича с красивейшей архитектурой, зайдем в Собор Преображения Христа — единственную в городе православную церковь ⛪ с шикарным иконостасом, сфотографируемся с памятником Николе Тесла и прогуляемся по главной улице Загреба — Илице.

Колорит Верхнего города

На фуникулёре за 50 секунд мы можем подняться в Верхний город 🏙️, где вас встретит Кафедральный собор и самый весёлый рынок Долац: именно здесь можно найти традиционные сувениры 🎁 Загреба — шестинские зонтики и лицитар (разноцветный пряник из медового теста в форме сердца). Вы побываете на площади Святого Марка, увидите башню Лотршчак, пройдете через Каменные ворота и познакомитесь с символом Загреба — иконой Святой Богородицы. А у старейшей в городе аптеки 14 века мы поговорим о том, кто из русских оставил след в истории Загреба.

Деликатесы хорватской кухни 🥧 и местное пиво

Я расскажу о гордости местной гастрономии — деликатесах, которые непременно стоит попробовать, оказавшись в Загребе: это и штрукли, и традиционный загребский бифштекс (телятина наполненная сыром), колбасы Дебрецинки, чварцы из свининого салла, колбаса кулен с красной паприкой и многое другое! Каждый месяц на главной площади Загреба проходит ярмарка, где можно попробовать всю эту вкусноту, но если вы очутились в городе в другое время, я подскажу, куда идти за шедеврами хорватской кухни.

🎄 Если приедете на Рождество и Новый год, вы попадёте в настоящую зимнюю сказку. Зaгpeб уже тpeтий гoд пoдpяд стaнoвится пoбeдитeлeм Евpoпeйскoй пpeмии Best Christmas Market. В этом году символ Адвента — Щелкунчик. Весь город превращается в огромную сцену под открытым небом, на площади короля Томислава открывается огромный каток, лампочки горят, шарики блестят. Щелкунчик и его компания на каждом шагу, концерты, жизнь. В воздухе пахнет счастьем!

А в конце прогулки мы остановимся на живописной Ткалчичевой улице, где выпьем по бокалу местного тёмного пива «Король Томислав» или «Карловачко». На здоровье или — по-хорватски — Zivjeli!