Двадцатимиллионный мегаполис разделен на новый и старый город 🏙️. В Новом Дели сосредоточены самые главные административные сооружения. Здесь живёт большинство местной знати. А в Старом Дели жизнь бурлит по законам многомиллионных джунглей и средневековой экзотики. Узенькие улицы, низенькие дома, а совсем рядом современные высотки и широкие проспекты…Это надо видеть!! Воистину город контрастов!!!

Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дели.

Экскурсия по городу

• Старый Дели:

Места достопримечательностей

1: Мечеть джами: Джами Масджид – самая большая мечеть в Индии, а потому самая посещаемая достопримечательность 🏛️ Дели.

2: Чандни чоук: Базар Чандни Чоук — один из крупнейших рынков в Индии.

3: Катание на Велорикше: Можно кататься здесь по узким улицам старого дели.

4: Красный Форт: Красный Форт официальная резиденция великого могольского императора Шах Джахана который состоит из красного песчаника. ( Посмотрим с улицы )

• Новый Дели:

Места достопримечательностей

1: Кутуб минар: Кутуб минар самый высокий в мире кирпичный минарет. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох.

2: Радж гхат: Это большой парк-мемориал и место самадхи, т. е. ритуальной кремации самого Махатмы Ганди. На территории Радж Гхата также находятся мамориалы Индиры Ганди и ее сына Раджива Ганди

3: Ворота Индии: Ворота Индии, первоначально называемые военным мемориалом всей Индии.

4: Дом Президента: Официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели. Строительство комплекса началось в 1910-е годы по проекту известного британского архитектора Эдвина Лаченса.

5: Храм бирли: Храм сооружен в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нараяны, являющегося одним из воплощений бога Вишну.