Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Путешествие сквозь века: погрузитесь в атмосферу древнего Востока Старого Дели и насладитесь современными чудесами Нового Дели 5 7 отзывов

Али Ваш гид в Дели Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $155 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 7 часов 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Дели — город бесконечных контрастов, приютивший почти 17 миллионов душ, прибывших сюда из самых отдалённых уголков Индии. Этот мегаполис делится на две совершенно разные части: Новый и Старый Дели, каждая из которых хранит свою уникальную атмосферу и историю. Старинный центр, известный как Старый Дели, представляет собой сердце города, живущего по своим собственным правилам, словно гигантские джунгли с ароматами специй, суматохой улиц и причудливыми образцами средневекового великолепия. Именно этот район некогда носил гордое название Нового Дели ещё в XVII столетии, когда знаменитый император Шах-Джахан задумывал новую столицу своей империи, воплотив её в облике величественного Шахджаханабада. Современный же облик представлен другим лицом — сияющим фасадом современного Нью-Дели, где улицы украшены элегантными зданиями колониальной эпохи и устремлёнными вверх стеклянными башнями, символизирующими динамику развития и прогресса. Ваш путь пройдёт мимо важнейших достопримечательностей, раскрывающих богатую историю и культурные традиции Дели. Здесь вы полюбуетесь грандиозностью храма Акшардхама, поражающего воображение своими размерами и искусством резьбы, и восхититесь изящностью белоснежной лотосообразной формы Баба-Темпла, ставшего символом духовной гармонии и красоты. За один насыщенный день вы сможете почувствовать пульс индийской столицы, погрузившись в мир её удивительных традиций, исторических памятников и современной динамики, получив полное представление о красоте и многообразии великого города Дели. Важная информация: В храмах Дели нельзя ходить в короткой одежде или шортах также надо снимать обувь. По понедельникам храм лотоса и храм Акшардхам не работают.

Экскурсия проводится ежегодно. Имейте ввиду что Храм Акшардхам и храм лотоса закрыты в понедельник. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Джами

Прогулка на велорикше

Чандни чоук

Красный форт (с улицы)

Мемориал Махатма ганди

Храм Акшардхам

Храм Лотоса

Храм Лакшми Нараяна

Храм Бангла сахиб

Аграсен Ки баоли

Прачечная

Ворота Индии

Дом президента

Сад лоди

Кутуб минар Что включено Встреча в отеле

Трансфер в отель

Услуги русскоговорящего гида

Машина с кондиционером

Парковки, бензин, налоги, и питьевая вода

Все участки дорог

Питьевая вода

Входные билеты, прогулка на рикше в старом Дели Что не входит в цену Еда и напитки

Чаевые (Рекомендуется)

Встреча в аэропорту, в районе нойд или гургаон Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча с вами в вашем отеле Дели Завершение: Отель Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежегодно. Имейте ввиду что Храм Акшардхам и храм лотоса закрыты в понедельник. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Важная информация В храмах Дели нельзя ходить в короткой одежде или шортах также надо снимать обувь

По понедельникам храм лотоса и храм Акшардхам не работают Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.