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Дели-город неповторимого колорита

Али
Али – Гид из Дели
Дели-город неповторимого колорита
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $79 за человека

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Дели-город неповторимого колорита
Дели-город неповторимого колорита

Что вы увидите

  • Старый Дели: Мечеть Джами, Чандни чоук, Район воров и красный форт с улицы.
  • Новый Дели: Памятник Махатма гандхи, Ворота Индии, Дом президента, Кутуб минар, Аграсен Ки баоли, Акшардхам храм и Храм бирли.
Двадцатимиллионный мегаполис разделен на новый и старый город 🏙️. В Новом Дели сосредоточены самые главные административные сооружения. Здесь живёт большинство местной знати. А в Старом Дели жизнь бурлит по законам многомиллионных джунглей и средневековой экзотики. Узенькие улицы, низенькие дома, а совсем рядом современные высотки и широкие проспекты…Это надо видеть!! Воистину город контрастов!!!
  • Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дели.
  • Экскурсия по городу

• Старый Дели:

    Места достопримечательностей
    1: Мечеть джами: Джами Масджид – самая большая мечеть в Индии, а потому самая посещаемая достопримечательность 🏛️ Дели.
    2: Чандни чоук: Базар Чандни Чоук — один из крупнейших рынков в Индии.
    3: Катание на Велорикше: Можно кататься здесь по узким улицам старого дели.
    4: Красный Форт: Красный Форт официальная резиденция великого могольского императора Шах Джахана который состоит из красного песчаника. ( Посмотрим с улицы )

    • Новый Дели:

      Места достопримечательностей
      1: Кутуб минар: Кутуб минар самый высокий в мире кирпичный минарет. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох.
      2: Радж гхат: Это большой парк-мемориал и место самадхи, т. е. ритуальной кремации самого Махатмы Ганди. На территории Радж Гхата также находятся мамориалы Индиры Ганди и ее сына Раджива Ганди
      3: Ворота Индии: Ворота Индии, первоначально называемые военным мемориалом всей Индии.
      4: Дом Президента: Официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели. Строительство комплекса началось в 1910-е годы по проекту известного британского архитектора Эдвина Лаченса.
      5: Храм бирли: Храм сооружен в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нараяны, являющегося одним из воплощений бога Вишну.
      • Обед в одном из самых лучших ресторанов города Дели.
      • 6: Акшардхам храм: Акшардхам является самым большим индуистским храмом в мире. Храм Акшардхам был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
      • 7: Аграсен Ки баоли: Ступенчатый колодец, который был построен индуйскому князи Аграсен.
      • Возвращение в отель 🏨 или аэропорт.
      Что входит
      • Машина с кондиционером
      • Все налоги, парковки и бензин
      • Услуги русскоговорящего гида
      • Питьевая вода
      • Встреча в отеле или в аэропорту
      • Трансфер в отель или в аэропорт
      Что не входит
      • Входные билеты в места достопримечательностей
      • Еда и напитки
      • Чаевые
      Начало и место завершения
      🚩 Дели
      Дели-город неповторимого колорита
      Дели-город неповторимого колорита
      Дели-город неповторимого колорита

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Али
      Али
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