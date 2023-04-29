Дели - город неповторимого колорита/ Всё включено

Белоснежный храм Лотоса: обязательная остановка в экскурсии по Дели
Путешествие сквозь века: погрузитесь в атмосферу древнего Востока Старого Дели и насладитесь современными чудесами Нового Дели
5
7 отзывов
Дели - город неповторимого колорита/ Всё включено
Дели - город неповторимого колорита/ Всё включено
Дели - город неповторимого колорита/ Всё включено

Описание экскурсии

Дели — город бесконечных контрастов, приютивший почти 17 миллионов душ, прибывших сюда из самых отдалённых уголков Индии. Этот мегаполис делится на две совершенно разные части: Новый и Старый Дели, каждая из которых хранит свою уникальную атмосферу и историю. Старинный центр, известный как Старый Дели, представляет собой сердце города, живущего по своим собственным правилам, словно гигантские джунгли с ароматами специй, суматохой улиц и причудливыми образцами средневекового великолепия. Именно этот район некогда носил гордое название Нового Дели ещё в XVII столетии, когда знаменитый император Шах-Джахан задумывал новую столицу своей империи, воплотив её в облике величественного Шахджаханабада. Современный же облик представлен другим лицом — сияющим фасадом современного Нью-Дели, где улицы украшены элегантными зданиями колониальной эпохи и устремлёнными вверх стеклянными башнями, символизирующими динамику развития и прогресса. Ваш путь пройдёт мимо важнейших достопримечательностей, раскрывающих богатую историю и культурные традиции Дели. Здесь вы полюбуетесь грандиозностью храма Акшардхама, поражающего воображение своими размерами и искусством резьбы, и восхититесь изящностью белоснежной лотосообразной формы Баба-Темпла, ставшего символом духовной гармонии и красоты. За один насыщенный день вы сможете почувствовать пульс индийской столицы, погрузившись в мир её удивительных традиций, исторических памятников и современной динамики, получив полное представление о красоте и многообразии великого города Дели. Важная информация: В храмах Дели нельзя ходить в короткой одежде или шортах также надо снимать обувь. По понедельникам храм лотоса и храм Акшардхам не работают.

Экскурсия проводится ежегодно. Имейте ввиду что Храм Акшардхам и храм лотоса закрыты в понедельник.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Джами
  • Прогулка на велорикше
  • Чандни чоук
  • Красный форт (с улицы)
  • Мемориал Махатма ганди
  • Храм Акшардхам
  • Храм Лотоса
  • Храм Лакшми Нараяна
  • Храм Бангла сахиб
  • Аграсен Ки баоли
  • Прачечная
  • Ворота Индии
  • Дом президента
  • Сад лоди
  • Кутуб минар
Что включено
  • Встреча в отеле
  • Трансфер в отель
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Машина с кондиционером
  • Парковки, бензин, налоги, и питьевая вода
  • Все участки дорог
  • Питьевая вода
  • Входные билеты, прогулка на рикше в старом Дели
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Чаевые (Рекомендуется)
  • Встреча в аэропорту, в районе нойд или гургаон
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле Дели
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежегодно. Имейте ввиду что Храм Акшардхам и храм лотоса закрыты в понедельник.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • В храмах Дели нельзя ходить в короткой одежде или шортах также надо снимать обувь
  • По понедельникам храм лотоса и храм Акшардхам не работают
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
Были проездом в Дели 2 дня. В первый день везде ходили сами, во второй взяли экскурсию. В Дели советую всем брать экскурсию. Гид очень интересно и подробно рассказал о всех
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достопримечательностях, о жизни в Индии, открыл для нас Дели с другой стороны, так, что захотелось приехать еще раз. Гид посоветовал кафе с вкусными национальными блюдами, все очень понравилось. Экскурсия интересная, всем рекомендую!

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B
Выражаю большую благодарность за обзорную экскурсию по Дели. Очень насыщенная программа, за один день по удобно выстроенному маршруту успеваешь посетить множество красивых мест, комфортный автомобиль с кондиционером и прекрасным водителем, ну и, конечно же, отдельная благодарность нашему экскурсоводу. Рассказал очень много об истории и культуре, с ним было интересно и весело)))
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B
Выражаю большую благодарность за обзорную экскурсию по Дели. Очень насыщенная программа, за один день по удобно выстроенному маршруту успеваешь посетить множество красивых мест, комфортный автомобиль с кондиционером и прекрасным водителем, ну и, конечно же, отдельная благодарность нашему экскурсоводу. Рассказал очень много об истории и культуре, с ним было интересно и весело)))
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А
Отличная экскурсия. Увидели все заявленное. Наш замечательный гид очень интересно и полно рассказывал про все увиденное и не только. Твердая пятерка за экскурсию
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Д
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Д
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