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были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.