Храмы и соборы Дели с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Дели на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
«Вы посетите храм Акшархдам, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите Пятничную мечеть, яркий индуистский храм Лакшми-Нараян, христианский собор Святого Сердца, сикхскую гурудвару и небольшой буддийский храм Бирлы»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Храмы священного Вриндавана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
«С гидом вы изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
«Собор Святого Сердца — христианский храм, построенный англичанами в 20 веке»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
«Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yury
    5 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
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    были максимально интересными и познавательными. Он отлично знает все места, чувствуешь себя спокойно и в безопасности. Также всегда выбирал хорошие проверенные рестораны местной кухни, подсказывал как правильнее себя вести в той или иной ситуации, объяснял особенности местного быта. Проблем на протяжении маршрута не возникало вообще. Маршрут можно было немного корректировать в зависимости от предпочтений и самочувствия, все достаточно гибко. Все очень понравилось, всем рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
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    очень много, но не перегружал информацией. Экскурсия была сбалансирована и было время на отдых от жары (+46) в прекрасном месте (исключительно вкусная еда и уютный интерьер). Очень благодарны Мухаммаду за приятное дружеское общение и грамотно построенное путешествие по Дели. Рекомендуем друзьям.

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
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    как договаривались, на автомобиле с кондиционером. При температуре воздуха + 41 градус, самое комфортное место, конечно, авто с прохладным климатконтролем. Зв время экскурсии мы посетили все запланированное объекты. Было интересно и необычно. Дели - город контрастов, посмотреть на жизнь города с разных сторон очень любопытно. Обед отличный в чистом и красивом ресторане с национальными блюдами. Рассказ гида был содержательным, узнала многое, о чем ранее не знала. Мухаммад, благодарю за отлично проведённый день!

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
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    погоду, постоянно снабжал нас водой, ходил в тени и тд выехали в 6 из Дели, вернулись обратно в 17:30 Спасибо С радостью рекомендую

    Экскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам Али
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Все было отлично!
  • Т
    Татьяна
    26 марта 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Спасибо нашему гиду Али🙏 вся поездка была отлично организована, максимум внимания к туристам! Положительные эмоции, отличные фотографии, интересная экскурсия и максимум информации!!!! Супер 🙌
  • Т
    Татьяна
    1 января 2024
    Пять религий в Дели
    Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
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    и познавательно провела время в городе. Экскурсия на хорошем русском от местного жителя, душевные рассказы об Индии и достопримечательностях от древних до настоящих времён, входы без очередей, ответы на вопросы как по теме экскурсии, так и возникающие по ходу. Чистый автомобиль, аккуратный водитель - приятный бонус! Встретили, проводили - очень понравилось.

  • Ю
    Юлия
    3 января 2020
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2019
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 285. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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