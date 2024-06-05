1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
«Вы посетите храм Акшархдам, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите Пятничную мечеть, яркий индуистский храм Лакшми-Нараян, христианский собор Святого Сердца, сикхскую гурудвару и небольшой буддийский храм Бирлы»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
10 часов
Храмы священного Вриндавана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в духовный мир Вриндавана, посетив его величественные храмы с русскоговорящим гидом. Узнайте больше о культуре и традициях вишнуизма
«С гидом вы изучите архитектурные элементы храма, характерные для южноиндийского зодчества»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
$285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
«Собор Святого Сердца — христианский храм, построенный англичанами в 20 веке»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
«Самый большой индуистский храмовый комплекс в мире»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYury5 июня 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию по золотому треугольнику гиду Мохаммаду. На всем протяжении маршрута Дели-Агра-Джайпур-Дели рассказы Мохаммада
- ТТатьяна27 мая 2024Благодарим нашего гида Мухаммада за прекрасную экскурсию. Нам удалось посетить все запланированные места, гид считывал наш интерес, показал и рассказал
- ЕЕлена25 мая 2024У меня был только один свободный день при пересадке в аэропорту. Благодарю гида Мухаммада за содержательную экскурсию. Меня встретили в аэропорту,
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
- ННаталья2 апреля 2024Все было отлично!
- ТТатьяна26 марта 2024Спасибо нашему гиду Али🙏 вся поездка была отлично организована, максимум внимания к туристам! Положительные эмоции, отличные фотографии, интересная экскурсия и максимум информации!!!! Супер 🙌
- ТТатьяна1 января 2024Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
- ЮЮлия3 января 2020Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
- ТТатьяна21 ноября 2019С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 120 до 285. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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