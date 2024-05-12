1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившем Тадж-Махал и основавшем «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе всё, что душе угодно»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
«Проедете на велорикше по торговой улице Чандни Чоук»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
«покататься на велорикше по старинным узким улицам»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ССвета9 апреля 2024Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ООлег30 марта 2024Больше всего впечатлений оставили рынок и трущобы.
- ВВиктор8 марта 2024Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 135. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дели. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод