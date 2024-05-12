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замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!