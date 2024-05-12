Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«узнаете легенду о Шахе-Джахане, построившем Тадж-Махал и основавшем «Улицу лунного света» для своей дочери, чтобы та могла приобрести себе всё, что душе угодно»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
«Проедете на велорикше по торговой улице Чандни Чоук»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
«покататься на велорикше по старинным узким улицам»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
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    🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Хариндра, спасибо, ты настоящий профи💪👍 Да и ещё, машина новая, чистая, водитель в белой рубашке, воды для такой погоды в машине в достатке! 🤝

    Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. НамОчень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам
  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • С
    Света
    9 апреля 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
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    замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!

    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
  • О
    Олег
    30 марта 2024
    Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
    Больше всего впечатлений оставили рынок и трущобы.
  • В
    Виктор
    8 марта 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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    доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 135. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дели. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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