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A Aigerim Все было отлично, понравилось все, впечатления получили самые позитивные. Утром забрали с отеля, доехали на комфортом авто. Наш водитель само спокойствие, отличный человек 😁. Али сам провел нам экскурсию в Агре, очень внимательный, грамотный, ответственный гид. Всем рекомендую! Буду всем своим знакомым рекомендовать его. Удачи Али! Желаю процветания и много хороших туристов! 💪😁 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Спасибо за отличную экскурсию из двух частей - тадж махал и форт. Хороший гид Акаш, говорит по русски прекрасно, везде проводил в обход толп, рассказывал интересно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

V Vlada Спасибо за отличную экскурсию из двух частей - тадж махал и форт. Хороший гид Акаш, говорит по русски прекрасно, везде проводил в обход толп, рассказывал интересно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алена Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!!

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