Тадж-Махал — естественно его надо однажды увидеть вживую, чем сотню раз на видео или фото. Вы будете в храме любви который весь окутанны тайнами и легендами. Приглашаю вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров.
🚩 Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
🏁 Место завершения: Дели
Что входит
Встреча и трансфер в Дели
Все участки дорог
Парковки и налоги
Бензин
Услуги русскоговорящего гида
Питьевая вода в машине
Обед в Агре
Что не входит
Входные билеты в места достопримечательностей
Другие напитки кроме воды
Чаевые (рекомендуется)
Важная информация
Одевайте удобную обувь
Возьмите собой деньги и карты
Время проведения: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.