Поездка к Тадж Махалу из Дели

Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Поездка к Тадж Махалу из Дели

Что вы увидите 🤩

  • Тадж Махал
  • Аграский форт
Тадж-Махал — естественно его надо однажды увидеть вживую, чем сотню раз на видео или фото. Вы будете в храме любви который весь окутанны тайнами и легендами. Приглашаю вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров.
🚩 Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
🏁 Место завершения: Дели
 Что входит
  • Встреча и трансфер в Дели
  • Все участки дорог
  • Парковки и налоги
  • Бензин
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Питьевая вода в машине
  • Обед в Агре
 Что не входит
  • Входные билеты в места достопримечательностей
  • Другие напитки кроме воды
  • Чаевые (рекомендуется)
Важная информация
  • Одевайте удобную обувь
  • Возьмите собой деньги и карты
Время проведения: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Али
Али
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

🎩Индивидуальные👣Пешком🚌На автобусе🎫Билеты🧒Для детей⚙️Необычные🌇Вечерние🚘Трансфер🔭Обзорные#Познавательные экскурсии

Али проводит ещё 5 экскурсий

Рассвет у Тадж Махала
$149
за 1 чел.
12ч
Рассвет у Тадж Махала
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Тадж Махал и сокровища Агры
$149
за 1 чел.
12ч
Тадж Махал и сокровища Агры
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
$149
за 1 чел.
10ч
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
Цена за всё – до 5 чел.
$89
за 1-5 чел.
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
Ежедневно в 9:00 утра
Дели город неповторимого колорита
Цена за всё – до 5 чел.
$89
за 1-5 чел.
Дели город неповторимого колорита
Ежедневно

Еще несколько похожих предложений в Дели

Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
$248
за 1 чел.
13ч
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
1 отзыв
Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии
в понедельник и пятницу в 06:00
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
от $125
за 1-20 чел.
12ч
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
21 отзыв
Полюбоваться легендарным храмом-мавзолеем и узнать об эпохе Могольской империи
Древний мегаполис Дели
Цена за всё – до 20 чел.
$88
за 1-20 чел.
Древний мегаполис Дели
39 отзывов
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Поездка на один день в Агру с посещением Тадж Махала (без ночевки в Агре)
$510
за 1 чел.
16ч
Поездка на один день в Агру с посещением Тадж Махала (без ночевки в Агре)
в любой день по договоренности
Такой разный Дели
Цена за всё – до 5 чел.
$95
за 1-5 чел.
Такой разный Дели
11 отзывов
Обзорная прогулка по главным местам «столицы семи империй»
Познакомиться с Дели за один день
Цена за всё – до 2 чел.
$96
за 1-2 чел.
Познакомиться с Дели за один день
12 отзывов
Обзорная экскурсия по самым значимым достопримечательностям Старого и Нового города
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Цена за всё – до 2 чел.
$192
за 1-2 чел.
12ч
Тадж-Махал – реквием в мраморе
6 отзывов
Жемчужина мусульманского искусства в Индии
Контрастный и многоликий Дели
$88
за 1 чел.
Контрастный и многоликий Дели
3 отзыва
Составить объемное представление о шумной столице Индии за один день на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 09:00
Рассвет у Тадж-Махала
от $149
за 1-20 чел.
12ч
Рассвет у Тадж-Махала
6 отзывов
Посетить легендарный мавзолей без толпы туристов и увидеть Красные ворота Индии
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
$125
за 1 чел.
12ч
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
4 отзыва
Легендарный храм-мавзолей, средневековая крепость и истории из могольского прошлого Индии
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00 и 19:00
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
от $149
за 1-20 чел.
13ч
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
5 отзывов
Раскрыть тайны одного из самых красивых дворцов мира и погулять по древнему восточному форту
Дели: must-see места и город за кулисами
Цена за всё – до 4 чел.
$90
за 1-4 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
2 отзыва
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дели
🇮🇳