Описание трансферТадж-Махал — естественно его надо однажды увидеть вживую, чем сотню раз на видео или фото. Вы будете в храме любви который весь окутанн тайнами и легендами. Приглашаю вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзолея Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров. Путешествие в Агру: легенды, дворцы и вкусы Индии Утренний выезд и встреча в Агре Наше путешествие начинается в 7:30 утра с встречи в вашем отеле в Дели. Мы отправимся в путь, чтобы через три часа живописной дороги, с небольшой остановкой для отдыха, оказаться в сердце Индии — городе Агра. Здесь вас будет ждать ваш личный русскоговорящий гид, который станет вашим проводником в мир великих Моголов. Тадж-Махал: слеза на щеке вечности Первым чудом, которое предстанет перед вами, станет легендарный Тадж-Махал. Этот грандиозный мавзолей, возведённый безутешным императором Шах-Джаханом в память о любимой жене Мумтаз-Махал, является вершиной мусульманского искусства и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы откроем для вас завораживающие легенды о его строительстве и расскажем подлинные факты из жизни этого вечного памятника любви. Аграский форт: красный город империи Далее наш путь лежит к могучему Аграскому форту — средневековой цитадели, заложенной в XVI веке императором Акбаром на руинах древнего Бадалгара. Стены этой неприступной крепости, сложенные из красного раджастанского песчаника, хранят тайны трёх поколений Великих Моголов. В ходе экскурсии вы посетите роскошные дворцы и залы:
- Дворец Джахангира и Летний дворец;
- Спальню императора Шах-Джахана и покои его супруги Мумтаз-Махал;
- Муссамман Бурдж (Башню драгоценностей) и ослепительный Зеркальный дворец;
- Трон из чёрного оникса, Зал для аудиенций и изящную Перламутровую мечеть. Традиционный индийский обед После насыщенной утренней программы мы приглашаем вас на вкуснейший традиционный обед в одном из аутентичных ресторанов Агры. Это прекрасная возможность не только насладиться ароматами индийской кухни, но и в неформальной обстановке обсудить быт, традиции и вкусы местных жителей (обед по желанию). Возвращение в Дели Завершив наше погружение в историю, мы отправимся обратно в Дели. По прибытии вас будет ждать комфортабельный трансфер до вашего отеля.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж Махал
- Аграский форт
Что включено
- Встреча и трансфер в Дели
- Все участки дорог
- Парковки и налоги
- Бензин
- Услуги русскоговорящего гида
- Питьевая вода в машине
Что не входит в цену
- Входные билеты в места достопримечательностей
- Еда и напитки
- Чаевые (рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Все было отлично, понравилось все, впечатления получили самые позитивные. Утром забрали с отеля, доехали на комфортом авто. Наш водитель само спокойствие, отличный человек 😁. Али сам провел нам экскурсию в Агре, очень внимательный, грамотный, ответственный гид. Всем рекомендую! Буду всем своим знакомым рекомендовать его. Удачи Али! Желаю процветания и много хороших туристов! 💪😁
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Д
Спасибо за отличную экскурсию из двух частей - тадж махал и форт. Хороший гид Акаш, говорит по русски прекрасно, везде проводил в обход толп, рассказывал интересно.
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V
Спасибо за отличную экскурсию из двух частей - тадж махал и форт. Хороший гид Акаш, говорит по русски прекрасно, везде проводил в обход толп, рассказывал интересно.
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М
Отличная экскурсия, супер гид и внимательный водитель. Постоянно следил, чтобы нам было комфортно и давал воду. Обязательно стоит посетить это чудо света!
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А
Отличная экскурсия! Гид Суджин прекрасно знает русский язык, интересно рассказывает историю и шикарно фотографирует!!!
Спасибо)
Спасибо)
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G
Шикарная экскурсия. Али чудесный экскурсовод со знанием истории, искусства и свободно говорящий на русском языке.
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