Тадж-Махал — естественно его надо однажды увидеть вживую, чем сотню раз на видео или фото. Вы будете в храме любви который весь окутанны тайнами и легендами. Приглашаю вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров.