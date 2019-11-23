6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тадж-Махал – реквием в мраморе

Жемчужина мусульманского искусства в Индии

Rajneesh
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Rajneesh – представитель гидов
Вы познакомитесь с историей всемирно известного Тадж-Махала, созданного по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене.

Любуясь великим творением, вы узнаете об особенностях планирования и строительства этого грандиозного проекта, а также посетите красивый город-крепость — форт Агры — и изысканный мавзолей, который называют «дитя Таджа».
$192 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе

Что вас ожидает

«Слеза на щеке бессмертия»
Тадж-Махал — жемчужина Могольского зодчества, которая воплощает в себе истинную любовь и преданность, на которую способен человек. Хотя бы раз в жизни обязательно стоит увидеть это великолепное сооружение. Я расскажу вам о легендарной истории любви падишаха и его жены, о создании потрясающего сооружения, о лучших каменщиках, ремесленниках, скульпторах и каллиграфах, приглашенных к строительству шедевра, над которым трудилось 20 000 человек. Вы узнаете также о секретах реставрационных работ, благодаря которым Тадж-Махал выглядит безукоризненно и особых правилах, действующих на территории памятника ради его сохранения.

Форт Агры
После прогулки по Тадж-Махалу вы посетите форт Агры, также объект всемирного наследия, непривлекательная внешность которого скрывает потрясающую красоту внутреннего комплекса и особую значимость в истории Индии. Город-крепость сочетает в себе индуистскую и исламскую архитектуру, с которой вы познакомитесь в залах публичных и частных встреч, дворце Джихангира, Хас—Махал, Шиш—Махал, Нагина Масджид и Башне Мусамман Бурдж.

Мавзолей «дитя Таджа»
Пообедав в замечательном индийском ресторанчике, где вам будут предложены лучшие блюда индийской кухни (шведский стол или блюда из меню, по желанию), вы отправитесь в Итмад-уд-Даула, изысканный мавзолей, построенный из красного песчаника и белого мрамора, который чаще называют «дитя Таджа». Этот мавзолей выделяется среди всех остальных тем, что свет проникает в интерьер через тонкие отверстия в белом мраморе в виде узоров, изумительные инкрустации полудрагоценными камнями поражают воображение, а его прекрасные сады умиротворяют. Прогулка принесет вам много новых знаний об истории страны и эстетическое удовольствие от красоты древней архитектуры.

Завершение программы и трансфер обратно.

Организационные детали

Входные билеты в Тадж-Махал не включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Мы встретимся в холле гостиницы и после краткого описания предстоящей экскурсии отправимся в Агру
  • Агра находится в 200 км от Дели, дорога займёт примерно 3 часа в комфортабельном автомобиле. По пути в Тадж-Махал вы познакомитесь с природными пейзажами и реалиями жизни индийских сёл и городов
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе
Тадж-Махал – реквием в мраморе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Rajneesh
Rajneesh
Мне 35 лет, я лицензированный гид. Я знаю и люблю историю Индии, которую изучал в Делийском университете. Провожу экскурсии составе профессиональной команды гидов. Мы не просто проводим экскурсии, а показываем свою страну со всех сторон, приоткрываем тайны, делимся открытиями, и при этом учитываем ваши пожелания по программе и материалу экскурсии.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2019
Хороший способ провести один свободный день в Дели.
С утра получилась небольшая накладка. Выяснилось, что входные билеты не входят в стоимость экскурсии, чего не было прописано на сайте, когда я её бронировала. Гид позвонил менеджеру, стали решать вопрос. Мне была предложена скидка в 1000 рупий. Решила согласиться, т.к планов лучше у меня не было :)

Не пожалела. Тадж Махал прекрасен. Гид провел вокруг комплекса и помог сделать пару фотографий. Затем поехали в Форт Агры, а после него - ужин в ресторане. Еда великолепная, но цены с хитрецой. Счет меня удивил. Заказала карри за 350 рупий, а счет пришел на 570 - добавочная цена за рис. Несмотря на это, ресторан очень понравился, рекомендую:)

Перед ужином мы заехали в магазин мрамора. Чудное место. Владелец/продавец (?) провел целую лекцию о том, как происходит процесс изготовления изделий. Приятнее всего стал выход из магазина, когда я сказала, что не хочу ничего покупать - отпустили с миром и без чувства вины, как это любят делать в лавках ;) В целом, там очень интересные работы во всех ценовых категориях. Рекомендую посмотреть в любом случае, а приобретать или нет - решите на месте. Заехать туда однозначно стоит.

Гид и водитель - очень добрые мужчины. Помогли мне разобраться с сим-картой, рассказали про местную культуру. Экскурсия на уровне ‘средне’, в вот впечатления остались очень хорошие.
19 апреля 2019
Эскурсии на самом деле проводит не Радж, но проблемы в этом не вижу, человек прислушался к отзывам и стал предупреждать о смене гида заранее. В честь этого мне даже сделали скидку, за что огромное спасибо. Экскурсию проводил мужчина по имени Кришна, я его роли особо не поняла, поскольку он провел меня и другого туриста на территорию Тадж-Махала, сказал, что это здание построено в честь умершей жены Шах Джахана при рождении 14 ребенка, и дал нам час погулять по территории. Даже не пошел с нами внутрь. Не знаю, я бы хотела более глубокой экскурсии. 4 звезды ставлю даже не за это, а за то, что когда мы со второй туристкой скинулись на чаевые и предложили гиду 700 рупий, он посмотрел на нас так, будто мы должны ему все 3000. Извините конечно, но мы вообще не обязаны давать чаевые, а уж тем более испытывать неловкость за то, что гиду якобы мало. В остальном вопросов нет, водитель например очень вежливый и постоянно открывал передо мной двери.
9 января 2019
Добрый день! Экскурсией остались очень довольны!
Организовано все было хорошо. Комфортная машина,
Остановки и питание по желанию.
Гид. Раджниш, очень организованный и деликатный , все и везде проходило без заминок.
Впечатления получили потрясающие! Это само совершенство, дух захватывает и сердце учащенно бьется от такой красоты! Тадж- Махал, это то, ради чего стоит посетить Индию!
Ни одно фото не отражает это волшебство!
Теперь стало понятно, почему его относят к одному из чудес света.
И почему уже несколько веков люди нескончаемой чередой идут и идут к нему!
Индия, спасибо тебе за это чудо!
Роза.
10 августа 2018
Как красиво сфотографироваться на фоне Тадж-махала? Ответ: Никак! Никоим образом невозможно запечатлеть в кадре всю эту махину и попытаться впихнуться самой...
Тадж-махал - это великая любовь, воспетая в камне! Навечно! Разумеется, перед экскурсией я прошерстила Инет, так как не очень рассчитывала на русскоговорящего экскурсовода, всё таки язык мой - один из труднейших к изучению в мире. А зря! Санджей, культурный и профессиональный гид по Индии, великолепно владеет языком, соблюдая все правила грамматики, изучал его при Посольстве и уже 10 лет сопровождает русскоговорящих туристов. Но...Читать - не значит видеть и прочувствовать всю энергетику этого места. Символ любви, из-за которого, пожалуй, стоит приехать в Индию, на самом деле красив, монументален и просторен! Шах Джахан построил этот мавзолей-мечеть в могольском стиле для своей возлюбленной жены Мумтаз-Махал, чтобы создать для нее рай на земле после ее смерти (умерла она при родах, рожая 14 ребенка). Очень приятно ходить босиком по теплому мрамору - и ощущение такое...царственное!) Однако, охрана постоянно напоминает про бахилы. Вход для иностранцев стоит гораздо дороже, чем для индусов - 15 долларов. На входе дают бутылочку с водой. Лучше ничего с собой не проносить, так как еда, напитки, сигареты, зажигалки - отбираются безвозвратно. В радиусе 100 км запрещена постройка любых промышленных точек, чтобы белизна мрамора не пострадала. Потрясающее чувство умиротворения посещает любого входящего. Позади протекает река Ямуна. Приятные виды для фотографий. В самом мавзолее делать фотографии нельзя, впрочем, это не повод для расстройства, поскольку на подступах к мавзолею, вокруг него фотки получаются весьма впечатляющими в огромном красивом парке. Но надо быть шустрыми, поскольку конкуренция высокая. Тадж-Махал - один, а желающих сфотографироваться на его фоне - тысячи. Причем большинство из них - сами индийцы. И это касается не только Тадж-Махала. Индийцы и сами могут прекрасно развивать туротрасль страны без помощи иностранцев. Вот только каждый должен хотя бы раз в жизни увидеть Тадж-Махал. Уж не помню, кто сказал, что Индия сможет обойтись без нас, а вот сможем ли мы без Индии...
P.S. В сувенирной лавке купила светильник из мрамора ручной работы, но не электрический, а для аромасвечи. Протягивая покупку, торгoвец сказал: "Put inside an aromatic sandalwood stick, lady, and study with your husband the Kama Sutra"
8 января 2018
Да, гид был другой. Но такой же замечательный, рассказывал интересно, из первой касты ( йоги). Все прошло замечательно и получено много знаний, которые даже не входили в тему экскурсии. Спасибо!
30 октября 2017
Раджнеш - приятный в общении человек, великолепно владеющий как материалом экскурсии, так и русским языком. Экскурсия прошла на одном дыхании, впечатления самые наилучшие. Рекомендую "окунуться" в самую глубинную и прекрасную историю Индии, где в творении Тадж Махала слились любовь, красота и истина!

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