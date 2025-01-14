6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с историей всемирно известного Тадж-Махала, созданного по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене.
Любуясь великим творением, вы узнаете об особенностях планирования и строительства этого грандиозного проекта, а также посетите красивый город-крепость — форт Агры — и изысканный мавзолей, который называют «дитя Таджа».
Тадж-Махал — жемчужина Могольского зодчества, которая воплощает в себе истинную любовь и преданность, на которую способен человек. Хотя бы раз в жизни обязательно стоит увидеть это великолепное сооружение. Я расскажу вам о легендарной истории любви падишаха и его жены, о создании потрясающего сооружения, о лучших каменщиках, ремесленниках, скульпторах и каллиграфах, приглашенных к строительству шедевра, над которым трудилось 20 000 человек. Вы узнаете также о секретах реставрационных работ, благодаря которым Тадж-Махал выглядит безукоризненно и особых правилах, действующих на территории памятника ради его сохранения.
Форт Агры
После прогулки по Тадж-Махалу вы посетите форт Агры, также объект всемирного наследия, непривлекательная внешность которого скрывает потрясающую красоту внутреннего комплекса и особую значимость в истории Индии. Город-крепость сочетает в себе индуистскую и исламскую архитектуру, с которой вы познакомитесь в залах публичных и частных встреч, дворце Джихангира, Хас-Махал, Шиш-Махал, Нагина Масджид и Башне Мусамман Бурдж.
Мавзолей «дитя Таджа»
Пообедав в замечательном индийском ресторанчике, где вам будут предложены лучшие блюда индийской кухни (шведский стол или блюда из меню, по желанию), вы отправитесь в Итмад-уд-Даула, изысканный мавзолей, построенный из красного песчаника и белого мрамора, который чаще называют «дитя Таджа». Этот мавзолей выделяется среди всех остальных тем, что свет проникает в интерьер через тонкие отверстия в белом мраморе в виде узоров, изумительные инкрустации полудрагоценными камнями поражают воображение, а его прекрасные сады умиротворяют. Прогулка принесет вам много новых знаний об истории страны и эстетическое удовольствие от красоты древней архитектуры.
Завершение программы и трансфер обратно.
Организационные детали
Входные билеты в Тадж-Махал не включены в стоимость
Как проходит экскурсия
Мы встретимся в холле гостиницы и после краткого описания предстоящей экскурсии отправимся в Агру
Агра находится в 200 км от Дели, дорога займёт примерно 3 часа в комфортабельном автомобиле. По пути в Тадж-Махал вы познакомитесь с природными пейзажами и реалиями жизни индийских сёл и городов
Мы заедем в магазин с мраморными изделиями и в сувенирную лавку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджниш — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 440 туристов
Мне 35 лет, я лицензированный гид. Я знаю и люблю историю Индии, которую изучал в Делийском университете. Провожу экскурсии составе профессиональной команды гидов. Мы не просто проводим экскурсии, а показываем свою страну со всех сторон, приоткрываем тайны, делимся открытиями, и при этом учитываем ваши пожелания по программе и материалу экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно и ритмично. Забрав из аэропорта, договорившись с организатором, нам сделали обзорную экскурсию и сопроводили в отель. По пути в Агру получили вполне себе достаточно интересной информации, в машине было очень комфортно. Потом нас вовремя довезли до аэропорта, очень благодарим гида и нашего водителя!
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О
Олеся
Хорошая организация, приятный и компетентный гид, аккуратный водитель. А еще гид подскажет, где самые лучшие точки для фото (это действительно проблема, там очень многолюдно). Отдельное ВАУ - это посещение мастерской семьи читать дальшеуменьшить
строителей Тадж-Махала. Диву даешься - насколько кропотливая работа проделана! Также отдельное спасибо Раджу, что в короткие сроки сумел организовать экскурсию в Дели (брала другого гида, тот в последний момент перед моим приездом предупредил что заболел). Радж помог быстро найти гида, благодаря чему я успела посмотреть еще и весь Дели!
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J
Julia
Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень приятный молодой человек, разговаривает на русском языке, рассказал об истории города и основных достопримечательностей, ответил на все вопросы! Экскурсию однозначно рекомендую 👍! Тадж Махал прекрасен ❤️
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Larisa
28 октября 2023 г. побывали на экскурсии «Тадж-Махал – реквием в мраморе». Экскурсия была организована очень четко, Rajneesh (представитель команды гидов) быстро отвечал на все наши вопросы по телефону и читать дальшеуменьшить
учитывал все наши пожелания. Наш гид Санджив Сингх прекрасно владеет русским языком, так как обучался в Санкт-Петербурге. Обладая обширными знаниями и опытом экскурсовода, Санджив очень поэтично рассказал нам историю о Тадж-Махале и поведал множество интересных историй о религии, истории, культуре и обычаях своей страны. На эту экскурсию мы выехали в 8:30, но можно еще раньше, так как дорога дальняя и народу в таком популярном месте, как Тадж-Махал, очень много. Благодаря предупредительности, заботе и профессионализму Санджива дорога не утомила, экскурсия была очень интересной и незабываемой. Нам все понравилось, и мы рекомендуем эту экскурсию и нашего гида Санджива, Мы вернулись домой с любовью в сердце к Индии, благодаря работе нашего гида, в том числе. Владимир, Лариса
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Ольга
Планировали экскурсию в Агру с посещением Тадж-Махала, но пообщавшись с Раджем, решили провести три дня в Дели в его компании и ни разу не пожалели о своём решении. Радж организовал встречу читать дальшеуменьшить
в аэропорту, посещение Агры и её достопримечательностей, переезд в Дели и два дня прогулок по столице. Он помог нам забронировать жильё, организовал трансфер в аэропорт для отъезда домой и провел нас и познакомил со столицей Индии и Агрой. Прекрасный собеседник, хорошее знание русского языка, хорошее знание истории и любовь к своей стране - это просто покорило нас! Путешествовали на машине с водителем, выполнил все наши пожелания, помог купить сувениры, чай, кофе. А главное - помог узнать и полюбить такую большую и загадочную страну, как Индия. Спасибо, Радж! Здоровья и успехов!
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Оксана
Это подарок небес. Первично заказала экскурсию в Агру, но потом включили Раджа в организацию нашей поездки 53 человека в Кулу и Лех. Это потрясающе. Организация на высшем уровне. Такое количество читать дальшеуменьшить
людей, автобусы, гостиницы, экскурсии. Мало кто справится с такой нагрузкой идеально. Радж и его команда справились. И мы снова поедем в следующем году. И организацию довериям только Раджу. Советую. Парень говорит на русском языке. С ним комфортно. Он не отходил от нас все две недели. И каждого сопровождал в аэропорт. Очень много заботы. От гралисника до воды и в мелочах и бесплатно всей группе подарил средство аюрведический для более легкого преодоления высоты в горах. А ещё пригласил танцоров и был супер вечер.
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