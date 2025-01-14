6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с историей всемирно известного Тадж-Махала, созданного по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене. Любуясь великим творением, вы узнаете об особенностях планирования и строительства этого грандиозного проекта, а также посетите красивый город-крепость — форт Агры — и изысканный мавзолей, который называют «дитя Таджа».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Слеза на щеке бессмертия»

Тадж-Махал — жемчужина Могольского зодчества, которая воплощает в себе истинную любовь и преданность, на которую способен человек. Хотя бы раз в жизни обязательно стоит увидеть это великолепное сооружение. Я расскажу вам о легендарной истории любви падишаха и его жены, о создании потрясающего сооружения, о лучших каменщиках, ремесленниках, скульпторах и каллиграфах, приглашенных к строительству шедевра, над которым трудилось 20 000 человек. Вы узнаете также о секретах реставрационных работ, благодаря которым Тадж-Махал выглядит безукоризненно и особых правилах, действующих на территории памятника ради его сохранения.

Форт Агры

После прогулки по Тадж-Махалу вы посетите форт Агры, также объект всемирного наследия, непривлекательная внешность которого скрывает потрясающую красоту внутреннего комплекса и особую значимость в истории Индии. Город-крепость сочетает в себе индуистскую и исламскую архитектуру, с которой вы познакомитесь в залах публичных и частных встреч, дворце Джихангира, Хас-Махал, Шиш-Махал, Нагина Масджид и Башне Мусамман Бурдж.

Мавзолей «дитя Таджа»

Пообедав в замечательном индийском ресторанчике, где вам будут предложены лучшие блюда индийской кухни (шведский стол или блюда из меню, по желанию), вы отправитесь в Итмад-уд-Даула, изысканный мавзолей, построенный из красного песчаника и белого мрамора, который чаще называют «дитя Таджа». Этот мавзолей выделяется среди всех остальных тем, что свет проникает в интерьер через тонкие отверстия в белом мраморе в виде узоров, изумительные инкрустации полудрагоценными камнями поражают воображение, а его прекрасные сады умиротворяют. Прогулка принесет вам много новых знаний об истории страны и эстетическое удовольствие от красоты древней архитектуры.

Завершение программы и трансфер обратно.

Организационные детали

Входные билеты в Тадж-Махал не включены в стоимость

Как проходит экскурсия