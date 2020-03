6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Как красиво сфотографироваться на фоне Тадж-махала? Ответ: Никак! Никоим образом невозможно запечатлеть в кадре всю эту махину и попытаться впихнуться самой...

Тадж-махал - это великая любовь, воспетая в камне! Навечно! Разумеется, перед экскурсией я прошерстила Инет, так как не очень рассчитывала на русскоговорящего экскурсовода, всё таки язык мой - один из труднейших к изучению в мире. А зря! Санджей, культурный и профессиональный гид по Индии, великолепно владеет языком, соблюдая все правила грамматики, изучал его при Посольстве и уже 10 лет сопровождает русскоговорящих туристов. Но...Читать - не значит видеть и прочувствовать всю энергетику этого места. Символ любви, из-за которого, пожалуй, стоит приехать в Индию, на самом деле красив, монументален и просторен! Шах Джахан построил этот мавзолей-мечеть в могольском стиле для своей возлюбленной жены Мумтаз-Махал, чтобы создать для нее рай на земле после ее смерти (умерла она при родах, рожая 14 ребенка). Очень приятно ходить босиком по теплому мрамору - и ощущение такое...царственное!) Однако, охрана постоянно напоминает про бахилы. Вход для иностранцев стоит гораздо дороже, чем для индусов - 15 долларов. На входе дают бутылочку с водой. Лучше ничего с собой не проносить, так как еда, напитки, сигареты, зажигалки - отбираются безвозвратно. В радиусе 100 км запрещена постройка любых промышленных точек, чтобы белизна мрамора не пострадала. Потрясающее чувство умиротворения посещает любого входящего. Позади протекает река Ямуна. Приятные виды для фотографий. В самом мавзолее делать фотографии нельзя, впрочем, это не повод для расстройства, поскольку на подступах к мавзолею, вокруг него фотки получаются весьма впечатляющими в огромном красивом парке. Но надо быть шустрыми, поскольку конкуренция высокая. Тадж-Махал - один, а желающих сфотографироваться на его фоне - тысячи. Причем большинство из них - сами индийцы. И это касается не только Тадж-Махала. Индийцы и сами могут прекрасно развивать туротрасль страны без помощи иностранцев. Вот только каждый должен хотя бы раз в жизни увидеть Тадж-Махал. Уж не помню, кто сказал, что Индия сможет обойтись без нас, а вот сможем ли мы без Индии...

P.S. В сувенирной лавке купила светильник из мрамора ручной работы, но не электрический, а для аромасвечи. Протягивая покупку, торгoвец сказал: "Put inside an aromatic sandalwood stick, lady, and study with your husband the Kama Sutra"