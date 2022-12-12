Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 11 отзывов

Али Ваш гид в Дели Задать вопрос Индивидуальный трансфер $189 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-2 человека Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Это удивительная экскурсия в Агру идеальна для тех, Кто хочет познакомиться с городом извнутри и увидеть его сокровища и в этой специальной экскурсии вы сможете добраться до тех мест города куда не могли бы попасть на машине или на автобусе. Выберите для себя самую лучшую экскурсию в Тадж Махал и проведите незабываемое время во сопровождении частного гида. Вы увидите настоящую Агру и его сокровища»

Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Тадж Махал

2. Мечеть Джами

3. Биджлигхар

4. Субхаш базар

5. Раватпара

6. Вокзал Аграского форта

7. Храм манкамешвар Что включено Встреча в отеле в Дели

Трансфер в Дели

Машина с кондиционером

Питьевая вода

Все участки дорог

Парковка и бензин

Услуги русскоговорящего гида Что не входит в цену Входные билеты в места достопримечательностей

Личные траты

Другие напитки кроме воды

Чаевые (рекомендуется) Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели Завершение: Дели Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.