Тадж Махал и сокровища Агры

Индивидуальный трансфер в Дели: лучший способ познакомиться с городом
5
11 отзывов
Тадж Махал и сокровища Агры
Тадж Махал и сокровища Агры
Тадж Махал и сокровища Агры

Описание трансфер

Это удивительная экскурсия в Агру идеальна для тех, Кто хочет познакомиться с городом извнутри и увидеть его сокровища и в этой специальной экскурсии вы сможете добраться до тех мест города куда не могли бы попасть на машине или на автобусе. Выберите для себя самую лучшую экскурсию в Тадж Махал и проведите незабываемое время во сопровождении частного гида. Вы увидите настоящую Агру и его сокровища»

Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Тадж Махал
  • 2. Мечеть Джами
  • 3. Биджлигхар
  • 4. Субхаш базар
  • 5. Раватпара
  • 6. Вокзал Аграского форта
  • 7. Храм манкамешвар
Что включено
  • Встреча в отеле в Дели
  • Трансфер в Дели
  • Машина с кондиционером
  • Питьевая вода
  • Все участки дорог
  • Парковка и бензин
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в места достопримечательностей
  • Личные траты
  • Другие напитки кроме воды
  • Чаевые (рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
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и окунул в индийскую культуру и историю. С такой любовью и трепетом поведал нам историю создания Тадж Махала,слезы до сих пор наворачиваются от эмоций. После,посетили форт Агры. Это целый город-крепость. Спасибо Али и Данишу за потрясающий день,который навсегда останется в нашем сердце и памяти! Обратно в Дели доехали за 3 часа.

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Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
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и окунул в индийскую культуру и историю. С такой любовью и трепетом поведал нам историю создания Тадж Махала,слезы до сих пор наворачиваются от эмоций. После,посетили форт Агры. Это целый город-крепость. Спасибо Али и Данишу за потрясающий день,который навсегда останется в нашем сердце и памяти! Обратно в Дели доехали за 3 часа.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
читать дальшеуменьшить

и окунул в индийскую культуру и историю. С такой любовью и трепетом поведал нам историю создания Тадж Махала,слезы до сих пор наворачиваются от эмоций. После,посетили форт Агры. Это целый город-крепость. Спасибо Али и Данишу за потрясающий день,который навсегда останется в нашем сердце и памяти! Обратно в Дели доехали за 3 часа.

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Л
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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Л
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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П
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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