Описание трансферЭто удивительная экскурсия в Агру идеальна для тех, Кто хочет познакомиться с городом извнутри и увидеть его сокровища и в этой специальной экскурсии вы сможете добраться до тех мест города куда не могли бы попасть на машине или на автобусе. Выберите для себя самую лучшую экскурсию в Тадж Махал и проведите незабываемое время во сопровождении частного гида. Вы увидите настоящую Агру и его сокровища»
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Тадж Махал
- 2. Мечеть Джами
- 3. Биджлигхар
- 4. Субхаш базар
- 5. Раватпара
- 6. Вокзал Аграского форта
- 7. Храм манкамешвар
Что включено
- Встреча в отеле в Дели
- Трансфер в Дели
- Машина с кондиционером
- Питьевая вода
- Все участки дорог
- Парковка и бензин
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в места достопримечательностей
- Личные траты
- Другие напитки кроме воды
- Чаевые (рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
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Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
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Л
Мы самостоятельно прилетели из ГОА в Дели. Ночью в аэропорту нас встретил водитель и повёз в Агру. По дорогу удалось вздремнуть. В Агре к нам присоединился гид Даниш. Вот,он нас
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Л
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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Л
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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П
Великолепная экскурсия! Очень понравился гид Али Хайдер. Очень интересно рассказал об истории, строительстве Тадж Махала. Всем рекомендую.
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