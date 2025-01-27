Описание трансферПриглашаем вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров. Вы полюбуетесь этим грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий ещё вы побываете у ещё одной реликвии Средневековья — форта империи Великих Моголов. Утренний выезд и встреча в Агре В 2:30 ночи мы встретим вас в вашем отеле в Дели и отправимся в увлекательное путешествие в Агру. Комфортабельный автомобиль домчит нас по живописной дороге, и уже к 5:30 утра вы окажетесь в городе вечной любви, где вас будет ждать наш приветливый русскоговорящий гид. Тадж-Махал: символ вечной любви на рассвете Первым пунктом нашего маршрута станет легендарный Тадж-Махал — величественный дворец из белоснежного мрамора, признанный шедевром мировой архитектуры и жемчужиной стиля Моголов. Поражающий своим внутренним убранством и окружённый великолепным парком, он особенно прекрасен в лучах восходящего солнца. Именно в эти утренние часы перед вами предстанет тот самый, трогающий сердце образ — символ Индии, сияющий и божественный. Традиционный завтрак и погружение в культуру После утренней прогулки мы приглашаем вас на традиционный завтрак в одном из уютных отелей Агры. Здесь вы сможете насладиться как классическими индийскими, так и привычными европейскими блюдами. За неспешной трапезой у нас будет время поговорить о богатой культуре, вековых традициях, обычаях, религиях и повседневной жизни жителей этой удивительной страны. Аграский форт: Красный город великой империи Продолжим наше знакомство с наследием Моголов, отправившись к могучему Аграскому форту. Эта средневековая крепость, заложенная в XVI веке по воле Акбара Великого, хранит в своих стенах трёхвековую историю: от жестоких войн и борьбы за власть до историй великой любви и заката великой Империи. Вы узнаете о её прошлом и настоящем назначении, а также сможете оценить монументальные стены из красного раджастанского песчаника, благодаря которым Агра заслужила имя «Красный город Индии». Возвращение в Дели Наше насыщенное путешествие завершится к 15:00. Мы с комфортом доставим вас обратно в Дели, где организуем трансфер до вашего отеля.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж Махал
- Форт Агры
Что включено
- Встреча с вами в вашем отеле Дели
- Трансфер в Дели
- Питьевая вода
- Завтрак в городе Агра
- Все участки дорог, парковки, и бензин
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты 25$ с человека
- Личные траты
- Чаевые (Рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Сначала я забронировала однодневный тур в Агру. Но, пообщавшись с Али, мы с супругом решили, что нам подойдет больше двухдневный тур - Агра и Джайпур.
Мы достаточно опытные путешественники, часто обходимся
Мы достаточно опытные путешественники, часто обходимся
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Д
Огромная благодарность Али за организацию тура🙏🏼 Вчера ездили встречать рассвет в Тадж Махал. Оперативно отвечал на все мои миллион вопросов в ватсап 😄. В Индии первый раз, поэтому вопросов было
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Э
Наша экскурсия прошла 14 ноября 2022 года. Мы остались очень довольны! Работает отличная команда. В 4.30 утра из отеля в Дели забрал наш водитель Балкар Сингх, и мы отправились в
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Э
Наша экскурсия прошла 14 ноября 2022 года. Мы остались очень довольны! Работает отличная команда. В 4.30 утра из отеля в Дели забрал наш водитель Балкар Сингх, и мы отправились в
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С
Все четко организовано:трансфер вовремя, профессиональный гид, хороший завтрак. Учитываются все пожелания кроме одного: когда очень просишь не завозить в сувенирные и прочие лавки говорят хорошо, но все равно завозят/заводят. Вот это прям очень бесит! Поработайте пжл над этим!
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Д
Были на экскурсии с Али 11.02.2023.
Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением.
Али, спасибо!
Всё оооочень понравилось, Али отлично знает историю, интересно рассказывает. В общем, остались под впечатлением.
Али, спасибо!
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