Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаю вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров. Вы полюбуетесь этим грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий ещё вы побываете у ещё одной реликвии Средневековья — форта империи Великих Моголов.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча с вами
Трансфер в Дели
Питьевая вода
Завтрак в городе Агра
Все участки дорог
Парковка и бензин
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Входные билеты в места
достопримечательностей
Личные траты
Чаевые (Рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Одевайте удобную обувь
Возьмите собой деньги и карты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.