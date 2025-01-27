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Али Ваш гид в Дели Задать вопрос Индивидуальный трансфер $189 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 10 часов 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Приглашаем вас на поездку в Агру чтобы насладиться неземной красотой уникального мавзоля Мумтаджа Махала. Вы ещё увидите Аграский Форт который был официальной резиденцией Могольских императоров. Вы полюбуетесь этим грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий ещё вы побываете у ещё одной реликвии Средневековья — форта империи Великих Моголов. Утренний выезд и встреча в Агре В 2:30 ночи мы встретим вас в вашем отеле в Дели и отправимся в увлекательное путешествие в Агру. Комфортабельный автомобиль домчит нас по живописной дороге, и уже к 5:30 утра вы окажетесь в городе вечной любви, где вас будет ждать наш приветливый русскоговорящий гид. Тадж-Махал: символ вечной любви на рассвете Первым пунктом нашего маршрута станет легендарный Тадж-Махал — величественный дворец из белоснежного мрамора, признанный шедевром мировой архитектуры и жемчужиной стиля Моголов. Поражающий своим внутренним убранством и окружённый великолепным парком, он особенно прекрасен в лучах восходящего солнца. Именно в эти утренние часы перед вами предстанет тот самый, трогающий сердце образ — символ Индии, сияющий и божественный. Традиционный завтрак и погружение в культуру После утренней прогулки мы приглашаем вас на традиционный завтрак в одном из уютных отелей Агры. Здесь вы сможете насладиться как классическими индийскими, так и привычными европейскими блюдами. За неспешной трапезой у нас будет время поговорить о богатой культуре, вековых традициях, обычаях, религиях и повседневной жизни жителей этой удивительной страны. Аграский форт: Красный город великой империи Продолжим наше знакомство с наследием Моголов, отправившись к могучему Аграскому форту. Эта средневековая крепость, заложенная в XVI веке по воле Акбара Великого, хранит в своих стенах трёхвековую историю: от жестоких войн и борьбы за власть до историй великой любви и заката великой Империи. Вы узнаете о её прошлом и настоящем назначении, а также сможете оценить монументальные стены из красного раджастанского песчаника, благодаря которым Агра заслужила имя «Красный город Индии». Возвращение в Дели Наше насыщенное путешествие завершится к 15:00. Мы с комфортом доставим вас обратно в Дели, где организуем трансфер до вашего отеля.

Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тадж Махал

Форт Агры Что включено Встреча с вами в вашем отеле Дели

Трансфер в Дели

Питьевая вода

Завтрак в городе Агра

Все участки дорог, парковки, и бензин

Машина с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида Что не входит в цену Входные билеты 25$ с человека

Личные траты

Чаевые (Рекомендуется) Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел Завершение: Дели Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.