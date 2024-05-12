Гастрономические экскурсии Дели

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Дели на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
65 отзывов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату)Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
«Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Индивидуальная
12 часов
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Начало: Дели, ваш отель
«15:30 – кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни»
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$189 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
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    погоду, постоянно снабжал нас водой, ходил в тени и тд выехали в 6 из Дели, вернулись обратно в 17:30 Спасибо С радостью рекомендую

    Экскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам АлиЭкскурсию вел сам Али
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Все было отлично!
  • Т
    Татьяна
    26 марта 2024
    Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
    Спасибо нашему гиду Али🙏 вся поездка была отлично организована, максимум внимания к туристам! Положительные эмоции, отличные фотографии, интересная экскурсия и максимум информации!!!! Супер 🙌
  • Н
    Наталья
    18 февраля 2024
    Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
    Благодарю Али за отличную экскурсию в Агру к Тадж Махал. Изюминка экскурсии в том, что о прибытию в Агру можно
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    взять в аренду сари, и полностью погрузиться в атмосферу Индии. Было очень интересно узнать про историю Тадж Махала и Baby Taj, а также про историю и культуру Индии

  • В
    Вера
    25 мая 2023
    Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
    Посетила Агру из Дели 25.05.2023. Не смотря на жуткую усталость, - путешествие началось прямо из аэропорта после перелёта Москва - Дели,
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    - полный восторг! Рекомендую однозначно!!!! Экскурсию проводил Сани из группы Ali. Очень много интересной, но не нудной информации и просто суперские фотографии!!! Организовано и отработано профессионально и с душой! Спасибо вам, ребята!!!

    Посетила Агру из Дели 25.05.2023
  • Ю
    Юлия
    3 января 2020
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2019
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 129 до 199. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дели, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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