1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
«Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны (по желанию за доплату)Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
12 часов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
«Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Дели в Агру: путешествие к Тадж-Махалу в компании подруг
Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
«Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от $199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Начало: Дели, ваш отель
«15:30 – кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни»
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$189 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию вел сам Али Прекрасное владение русским языком, рекомендации местной кухни. Экскурсия без воды и вытягивания времени. Али учитывал очень жаркую
- ННаталья2 апреля 2024Все было отлично!
- ТТатьяна26 марта 2024Спасибо нашему гиду Али🙏 вся поездка была отлично организована, максимум внимания к туристам! Положительные эмоции, отличные фотографии, интересная экскурсия и максимум информации!!!! Супер 🙌
- ННаталья18 февраля 2024Благодарю Али за отличную экскурсию в Агру к Тадж Махал. Изюминка экскурсии в том, что о прибытию в Агру можно
- ВВера25 мая 2023Посетила Агру из Дели 25.05.2023. Не смотря на жуткую усталость, - путешествие началось прямо из аэропорта после перелёта Москва - Дели,
- ЮЮлия3 января 2020Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
- ТТатьяна21 ноября 2019С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 129 до 199. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дели, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024