Программа 7:00 – дорога Дели-Агра на автомобиле, 235 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру, 3 часа езды. 10:00 – посещение Тадж-Махала. Первым пунктом посещения станет памятник любви Тадж-Махал с вашим опытным гидом, который расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. Исследуя достопримечательности, вы наверняка немного утомитесь и проголодаетесь, поэтому мы остановимся, чтобы передохнуть и отведать деликатесы Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какой-либо сувенир, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – посещение форта Агры. После посетите другой известный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Форт Агры», широко известный как «Красный форт». Кроме того, ощутите миролюбивую и бодрящую атмосферу места, где король и королева вечно покоятся с миром. 16:30 – возвращение в Дели. Теперь, после знакомства с великолепной красотой Тадж-Махала и форта Агры, вас отвезут обратно в Дели на вашем личном роскошном автомобиле. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.