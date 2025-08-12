Откройте для себя жемчужину Индии – величественный Тадж-Махал! С нами вы сможете насладиться великолепием этого культового шедевра, не теряя ни минуты, минуя длинные очереди и всякий дискомфорт.
За время нашего тура вы увидите впечатляющий Тадж-Махал, исторический форт Агры и изысканный Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж). Наш тур формата «всё включено» обещает вам день, наполненный чудесами и яркими эмоциями!
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Программа 7:00 – дорога Дели-Агра на автомобиле, 235 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру, 3 часа езды. 10:00 – посещение Тадж-Махала. Первым пунктом посещения станет памятник любви Тадж-Махал с вашим опытным гидом, который расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. Исследуя достопримечательности, вы наверняка немного утомитесь и проголодаетесь, поэтому мы остановимся, чтобы передохнуть и отведать деликатесы Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какой-либо сувенир, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – посещение форта Агры. После посетите другой известный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Форт Агры», широко известный как «Красный форт». Кроме того, ощутите миролюбивую и бодрящую атмосферу места, где король и королева вечно покоятся с миром. 16:30 – возвращение в Дели. Теперь, после знакомства с великолепной красотой Тадж-Махала и форта Агры, вас отвезут обратно в Дели на вашем личном роскошном автомобиле. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Итмад-уд-Даула (Маленький Тадж)
Что включено
- Транспорт и трансфер по Дели NCR
- Услуги частного местного гида
- Помощь по приезде и отъезде
- Осмотр достопримечательностей на личном автомобиле с кондиционером и водителем
- Все сборы за парковку, дорожные сборы, топливо и налоги
- Бутылки с водой и зонтики.
Что не входит в цену
- Питание и дополнительные услуги
- Чаевые водителю и гиду
- Плата за фотосъемку памятников.
Место начала и завершения?
Дели, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: ссылка gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Тадж-Махал и Форт Агры: Окунитесь в богатое наследие Индии - это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
