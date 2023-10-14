Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Отправляемся в путешествие по яркой Индии, чтобы увидеть её во всех красках и оттенках: обязательно побываем у Тадж Махала и проедем по необычным дворцам Джайпура, поднимемся к старинному форту на слонах и встретим рассвет под звук молитв, катаясь по Гангу на лодке.
На одном лишь парадном фасаде не остановимся и заглянем в настоящие трущобы, понаблюдаем за процессом стирки в целом квартале-прачечной, застанем ритуал кремации и ритуал поклонения богине Ганге.
А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца!
На одном лишь парадном фасаде не остановимся и заглянем в настоящие трущобы, понаблюдаем за процессом стирки в целом квартале-прачечной, застанем ритуал кремации и ритуал поклонения богине Ганге.
А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
11
ноя
ноя
16
дек
дек
2
янв
янв
27
янв
янв
24
фев
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа тура и последовательность экскурсий могут незначительно меняться.
Участие возможно с 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Дели
Привет, меня зовут Алексей. Последние 8 лет я занимаюсь тем, что провожу авторские путешествия, которые сам же и создаю. Все мои путешествия насыщенные, увлекательные и доступные. Присоединяйтесь, и я покажу вам каждую страну так, как не покажет больше никто!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании