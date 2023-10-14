Отправляемся в путешествие по яркой Индии, чтобы увидеть её во всех красках и оттенках: обязательно побываем у Тадж Махала и проедем по необычным дворцам Джайпура, поднимемся к старинному форту на слонах и встретим рассвет под звук молитв, катаясь по Гангу на лодке.



На одном лишь парадном фасаде не остановимся и заглянем в настоящие трущобы, понаблюдаем за процессом стирки в целом квартале-прачечной, застанем ритуал кремации и ритуал поклонения богине Ганге.



А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца!