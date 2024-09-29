5 дней
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Увидеть главное в трёх городах, побывать в редких локациях и послушать увлекательные истории
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
29 сен в 10:00
4 окт в 10:00
$850 за всё до 2 чел.
15 дней
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
24 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$3 850 за всё до 2 чел.
11 дней
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море
Начало: Дели, аэропорт, утро
29 дек в 08:00
$1 650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Джайпур»
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