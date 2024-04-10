А Артем

Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!