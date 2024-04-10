В марте – туры в Дели

Найдено 7 туров в категории «В марте» в Дели на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
3 главных города Индии только для вас
На машине
1 отзыв
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
На машине
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
155 000 за человека
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
На автобусе
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
2 ноя в 03:30
29 дек в 03:30
$950 за человека
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
На верблюдах
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
На машине
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар в 08:00
$725 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В марте»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. 3 главных города Индии только для вас
  2. Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
  3. Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
  4. Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
  5. Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "В марте" можно забронировать 7 авторских туров от 699 до 155 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «В марте», 1 ⭐ отзыв, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам