5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
155 000₽ за человека
7 дней
Главные города Индии и древние храмы Кхаджурахо
Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
2 ноя в 03:30
29 дек в 03:30
$950 за человека
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар в 08:00
$725 за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В марте»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "В марте" можно забронировать 7 авторских туров от 699 до 155 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «В марте», 1 ⭐ отзыв, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь