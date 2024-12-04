15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
4 дек в 08:00
5 дек в 08:00
$1 359 за человека
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
4 дек в 08:00
5 дек в 08:00
$1 299 за человека
15 дней
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
5 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$3 850 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 15 дней»
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