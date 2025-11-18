Сегодня мы поедем в регион Шам, где начнётся погружение в культуру Ладакха. Первой остановкой станет Зал Славы — мемориал, посвящённый отваге индийских солдат. Затем посетим Магнитный холм — место, где гравитация кажется нарушенной: транспорт здесь движется в гору сам по себе.

Увидим уникальное природное явление — слияние Инда и Занскара: две реки разного цвета и характера текут рядом, не перемешиваясь. Завершим день в монастыре Алчи, построенном у самого берега Инда более тысячи лет назад. На ночь вернёмся в Лех.