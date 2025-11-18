В мини-группе вы побываете в Лехе — сердце Ладакха, подниметесь на один из
Описание тура
Организационные детали
Вся информация и рекомендации направляются участникам после бронирования.
Создаётся чат-группа в Telegram, где размещаются все детали.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питьевая вода в дороге. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Возраст участников. 12-50 лет.
Виза. Нужна. Оформляется самостоятельно — от $45, либо через организатора — $60.
Уровень сложности. Тур проходит в высокогорных районах, но без сложных пеших маршрутов. Все переезды — на авто. Программа подходит для участников без специальной подготовки, включая подростков от 12 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, свободное время, ужин-знакомство
По прибытии в столицу Индии и после размещения в отеле у вас будет возможность неспешно прогуляться по улицам города, наполненным многоголосием, контрастами и яркими красками. Те, кто желает окунуться в атмосферу с первых часов, смогут исследовать близлежащие районы. Вечером соберёмся за ужином, чтобы познакомиться, поделиться ожиданиями и планами.
Перелёт в Лех, ступа Шанти
Утром нас ждёт перелёт в Лех — древнюю столицу Ладакха, расположенную среди гималайских хребтов на высоте 3500 метров. После отдыха — знакомство с духовной стороной региона: мы отправимся к ступе Шанти, символу гармонии и тишины. С её обзорной площадки откроется захватывающий вид на долину, обрамлённую горами. Это место наполняет внутренним спокойствием и ощущением причастности к вечному. По желанию — свободное время для акклиматизации.
Шамская долина - сердце Малого Тибета
Сегодня мы поедем в регион Шам, где начнётся погружение в культуру Ладакха. Первой остановкой станет Зал Славы — мемориал, посвящённый отваге индийских солдат. Затем посетим Магнитный холм — место, где гравитация кажется нарушенной: транспорт здесь движется в гору сам по себе.
Увидим уникальное природное явление — слияние Инда и Занскара: две реки разного цвета и характера текут рядом, не перемешиваясь. Завершим день в монастыре Алчи, построенном у самого берега Инда более тысячи лет назад. На ночь вернёмся в Лех.
Долина Нубра, монастырь Дискит, деревня Хундар
Уже рано утром мы пересечём перевал Кхардунг Ла — одну из самых высоких горных дорог мира (5359 м). Спустившись, окажемся в долине Нубра — неожиданно зелёной и цветущей среди суровых скал.
Посетим монастырь Дискит, где сохранились древние тексты и откуда открывается вид на долину. Затем прогуляемся по деревне Хундар, лежащей на древнем торговом пути. А ночь проведём в одном из уютных гестхаусов Нубры.
Озеро Пангонг - живая легенда
Продолжим путешествие посещением озера Пангонг, расположенного на высоте более 5000 метров почти у границы с Тибетом.
Величественные ландшафты по дороге вдоль реки Шайок станут прелюдией к встрече с главным чудом Ладакха. Пангонг меняет оттенки воды в течение дня — от глубокого бирюзового до пепельно-серого. Здесь нет связи и суеты, только природа и бесконечность горизонтов. Ночёвка в кемпинге на берегу озера.
Встреча с кочевниками Чангтанга
В этот день вас ждёт поездка в высокогорный район Чангтанг, чтобы встретиться с представителями кочевых племён. Мы узнаем об их образе жизни, традициях и уникальном укладе, почти исчезнувшем в современном мире. Попробуем солёный тибетский чай, вдохнём кристально чистый воздух и сделаем редкие кадры среди безмолвных пейзажей. Вечером — возвращение в лагерь.
Назад в Лех через перевал Чанг-Ла
В этот день мы проедем по перевалу Чанг-Ла, одному из высочайших в мире (5360 м), наслаждаясь сменой горных панорам и тишиной гималайских просторов.
Во второй половине дня — свободное время в Лехе. Желающие могут отправиться на тибетский рынок, выпить чашку масалы в местном кафе или просто прогуляться по уже знакомым улицам. Вечером — отдых в отеле.
Монастыри и дворцы Ладакха
Сегодня экскурсионный день по культурным памятникам региона. Мы посетим монастырь Тиксей — один из крупнейших в Ладакхе, с архитектурой, напоминающей дворец Потала в Тибете. Погрузимся в атмосферу веры, традиций и философии, которой живёт Ладакх.
Завершение тура, отъезд
Утром — трансфер в аэропорт и вылет в Дели. Путешествие завершается, но впечатления, пережитые в Маленьком Тибете, останутся с вами навсегда.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1870
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и вода в дороге
- Встреча в аэропорту
- Услуги русскоговорящего гида
- Все трансферы по Дели и Ладакху
- Входные билеты на архитектурные объекты
- Разрешения на въезд в закрытые регионы
- Пропускные билеты
- Услуги гида-организатора
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно - от $300
- Перелёт Дели - Лех - Дели - от $200
- Обеды, ужины - $15-20 в день
- Медицинская страховка - от $10
- Виза - $60 (через организатора) или $45 (самостоятельно)