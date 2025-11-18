Мои заказы

Другая Индия - Ладакх: озеро Пангонг, тайны Малого Тибета и жизнь местных

Пообщаться с кочевниками Чангтанга, заглянуть в монастыри и переночевать на берегу жемчужины региона
Это не просто путешествие — это возможность прожить другую жизнь среди гималайских вершин, древних монастырей и невероятных озёр.

В мини-группе вы побываете в Лехе — сердце Ладакха, подниметесь на один из
самых высоких перевалов планеты, пройдёте по тропам караванов в долине Нубра и познакомитесь с кочевниками Чангтанга.

На берегу озера Пангонг вы поймёте, как тишина может звучать громче слов, а в монастырях Алчи и Тиксей — как выглядит время, застывшее в архитектуре и ритуалах. Это путешествие для тех, кто устал от шума и ищет смысл, впечатления и удивление от каждой детали.

Описание тура

Организационные детали

Вся информация и рекомендации направляются участникам после бронирования.
Создаётся чат-группа в Telegram, где размещаются все детали.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питьевая вода в дороге. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Возраст участников. 12-50 лет.

Виза. Нужна. Оформляется самостоятельно — от $45, либо через организатора — $60.

Уровень сложности. Тур проходит в высокогорных районах, но без сложных пеших маршрутов. Все переезды — на авто. Программа подходит для участников без специальной подготовки, включая подростков от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, свободное время, ужин-знакомство

По прибытии в столицу Индии и после размещения в отеле у вас будет возможность неспешно прогуляться по улицам города, наполненным многоголосием, контрастами и яркими красками. Те, кто желает окунуться в атмосферу с первых часов, смогут исследовать близлежащие районы. Вечером соберёмся за ужином, чтобы познакомиться, поделиться ожиданиями и планами.

Встреча, размещение, свободное время, ужин-знакомство
2 день

Перелёт в Лех, ступа Шанти

Утром нас ждёт перелёт в Лех — древнюю столицу Ладакха, расположенную среди гималайских хребтов на высоте 3500 метров. После отдыха — знакомство с духовной стороной региона: мы отправимся к ступе Шанти, символу гармонии и тишины. С её обзорной площадки откроется захватывающий вид на долину, обрамлённую горами. Это место наполняет внутренним спокойствием и ощущением причастности к вечному. По желанию — свободное время для акклиматизации.

Перелёт в Лех, ступа Шанти
3 день

Шамская долина - сердце Малого Тибета

Сегодня мы поедем в регион Шам, где начнётся погружение в культуру Ладакха. Первой остановкой станет Зал Славы — мемориал, посвящённый отваге индийских солдат. Затем посетим Магнитный холм — место, где гравитация кажется нарушенной: транспорт здесь движется в гору сам по себе.

Увидим уникальное природное явление — слияние Инда и Занскара: две реки разного цвета и характера текут рядом, не перемешиваясь. Завершим день в монастыре Алчи, построенном у самого берега Инда более тысячи лет назад. На ночь вернёмся в Лех.

Шамская долина - сердце Малого Тибета
4 день

Долина Нубра, монастырь Дискит, деревня Хундар

Уже рано утром мы пересечём перевал Кхардунг Ла — одну из самых высоких горных дорог мира (5359 м). Спустившись, окажемся в долине Нубра — неожиданно зелёной и цветущей среди суровых скал.

Посетим монастырь Дискит, где сохранились древние тексты и откуда открывается вид на долину. Затем прогуляемся по деревне Хундар, лежащей на древнем торговом пути. А ночь проведём в одном из уютных гестхаусов Нубры.

Долина Нубра, монастырь Дискит, деревня Хундар
5 день

Озеро Пангонг - живая легенда

Продолжим путешествие посещением озера Пангонг, расположенного на высоте более 5000 метров почти у границы с Тибетом.

Величественные ландшафты по дороге вдоль реки Шайок станут прелюдией к встрече с главным чудом Ладакха. Пангонг меняет оттенки воды в течение дня — от глубокого бирюзового до пепельно-серого. Здесь нет связи и суеты, только природа и бесконечность горизонтов. Ночёвка в кемпинге на берегу озера.

Озеро Пангонг - живая легенда
6 день

Встреча с кочевниками Чангтанга

В этот день вас ждёт поездка в высокогорный район Чангтанг, чтобы встретиться с представителями кочевых племён. Мы узнаем об их образе жизни, традициях и уникальном укладе, почти исчезнувшем в современном мире. Попробуем солёный тибетский чай, вдохнём кристально чистый воздух и сделаем редкие кадры среди безмолвных пейзажей. Вечером — возвращение в лагерь.

Встреча с кочевниками Чангтанга
7 день

Назад в Лех через перевал Чанг-Ла

В этот день мы проедем по перевалу Чанг-Ла, одному из высочайших в мире (5360 м), наслаждаясь сменой горных панорам и тишиной гималайских просторов.

Во второй половине дня — свободное время в Лехе. Желающие могут отправиться на тибетский рынок, выпить чашку масалы в местном кафе или просто прогуляться по уже знакомым улицам. Вечером — отдых в отеле.

Назад в Лех через перевал Чанг-Ла
8 день

Монастыри и дворцы Ладакха

Сегодня экскурсионный день по культурным памятникам региона. Мы посетим монастырь Тиксей — один из крупнейших в Ладакхе, с архитектурой, напоминающей дворец Потала в Тибете. Погрузимся в атмосферу веры, традиций и философии, которой живёт Ладакх.

Монастыри и дворцы Ладакха
9 день

Завершение тура, отъезд

Утром — трансфер в аэропорт и вылет в Дели. Путешествие завершается, но впечатления, пережитые в Маленьком Тибете, останутся с вами навсегда.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1870
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и вода в дороге
  • Встреча в аэропорту
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все трансферы по Дели и Ладакху
  • Входные билеты на архитектурные объекты
  • Разрешения на въезд в закрытые регионы
  • Пропускные билеты
  • Услуги гида-организатора
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно - от $300
  • Перелёт Дели - Лех - Дели - от $200
  • Обеды, ужины - $15-20 в день
  • Медицинская страховка - от $10
  • Виза - $60 (через организатора) или $45 (самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, встреча в аэропорту под рейс прилёта
Завершение: Лех, трансфер в аэропорт под время вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 6 туристов
Привет, я Алиса. Живу на Шри-Ланке и организовываю авторские туры на Шри-Ланку, в Марокко, Индию и Японию. Объездила много стран, жила в Азии, окончила Международную Академию Туризма, турагент с 10-летним
опытом. Дарю людям эмоции через авторские путешествия, которые наполнены любовью к людям и миру. Ценю бережное отношение к животным, веду собственные благотворительные проекты. Наши гости видят то, что не видит обычный турист. С нашей командой вы почувствуете настоящую магию путешествий, созданных от сердца. Давайте знакомиться с нашей прекрасной планетой вместе.

Тур входит в следующие категории Дели

