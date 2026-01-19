Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю в путешествие по трём городам Индии: Дели, Ришикешу и Харидвару. Вы увидите древние минареты и храмы из белого мрамора, президентский дворец и Ворота Индии. В Ришикеше вас ждёт подвесной мост над Гангом и вечерний ритуал с огнями и музыкой. В Харидваре вы посетите священный гхат на берегу реки и храм на вершине холма. 5 1 оценка

Нарендра Ваш гид в Дели 5 1 отзыв 🇷🇺 русский Язык проведения 4 дня 1-2 человека

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Архитектура и история Дели Вы посетите знаменитый минарет Кутб-Минар, построенный из красного кирпича в честь победы над правителем Дели, а также храм Лотоса из белого мрамора, открытый для людей любых религий. Вы увидите важнейший сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, Ворота Индии, здания парламента и президентского дворца, а также древний ступенчатый колодец. Ришикеш и Ганг В Ришикеше вас ждёт живописный водопад Патна, древняя пещера, где медитировал мудрец Васиштха, и знаменитый подвесной мост Лакшманджула над Гангом. Вечером вы станете свидетелем Ганга Аарти — духовного ритуала с огнями, музыкой и песнопениями. Харидвар и завершение В Харидваре вы посетите священный гхат Хар Ки Паури на берегу Ганга, где по преданию Вишну оставил отпечаток стопы, а также храм Чанди Деви на вершине холма, куда можно подняться на канатной дороге.

в любое время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кутб Минар

Храм Лотоса

Храм Акшардхам

Мечеть Джама Масджид

Ворота Индии

Президентский дворец

Водопад Патна

Пещера Мудреца

Мост Лакшманджула

Хар Ки Паури гхат

Храм Чанди Деви Что включено Транспортное обслуживание

Услуги русскоговорящего гида Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности (Дели) Когда и сколько длится? Когда: в любое время Экскурсия длится около 4 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.