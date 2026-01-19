Приглашаю в путешествие по трём городам Индии: Дели, Ришикешу и Харидвару. Вы увидите древние минареты и храмы из белого мрамора, президентский дворец и Ворота Индии. В Ришикеше вас ждёт подвесной мост над Гангом и вечерний ритуал с огнями и музыкой. В Харидваре вы посетите священный гхат на берегу реки и храм на вершине холма.
Описание тураАрхитектура и история Дели Вы посетите знаменитый минарет Кутб-Минар, построенный из красного кирпича в честь победы над правителем Дели, а также храм Лотоса из белого мрамора, открытый для людей любых религий. Вы увидите важнейший сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, Ворота Индии, здания парламента и президентского дворца, а также древний ступенчатый колодец. Ришикеш и Ганг В Ришикеше вас ждёт живописный водопад Патна, древняя пещера, где медитировал мудрец Васиштха, и знаменитый подвесной мост Лакшманджула над Гангом. Вечером вы станете свидетелем Ганга Аарти — духовного ритуала с огнями, музыкой и песнопениями. Харидвар и завершение В Харидваре вы посетите священный гхат Хар Ки Паури на берегу Ганга, где по преданию Вишну оставил отпечаток стопы, а также храм Чанди Деви на вершине холма, куда можно подняться на канатной дороге.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутб Минар
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
- Мечеть Джама Масджид
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Водопад Патна
- Пещера Мудреца
- Мост Лакшманджула
- Хар Ки Паури гхат
- Храм Чанди Деви
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности (Дели)
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо за ответы, будем надеяться на сотрудничество по другим турам
Похожие туры на «Священная река и древние храмы: путешествие из Дели к Гангу»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
2 мая в 05:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Частный тур по Матхуре и Вриндавану из Дели (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 6:00
$109 за человека
Групповая
до 15 чел.
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$139 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тадж-Махал и Вриндаван за день - дух Варанаси в Индии
Начало: По договоренности
$250 за всё до 10 чел.
10%
Скидка на заказ
$909.90 за тур
1011выгода $101.10
