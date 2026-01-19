Священная река и древние храмы: путешествие из Дели к Гангу

Приглашаю в путешествие по трём городам Индии: Дели, Ришикешу и Харидвару. Вы увидите древние минареты и храмы из белого мрамора, президентский дворец и Ворота Индии. В Ришикеше вас ждёт подвесной мост над Гангом и вечерний ритуал с огнями и музыкой. В Харидваре вы посетите священный гхат на берегу реки и храм на вершине холма.
Описание тура

Архитектура и история Дели Вы посетите знаменитый минарет Кутб-Минар, построенный из красного кирпича в честь победы над правителем Дели, а также храм Лотоса из белого мрамора, открытый для людей любых религий. Вы увидите важнейший сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, Ворота Индии, здания парламента и президентского дворца, а также древний ступенчатый колодец. Ришикеш и Ганг В Ришикеше вас ждёт живописный водопад Патна, древняя пещера, где медитировал мудрец Васиштха, и знаменитый подвесной мост Лакшманджула над Гангом. Вечером вы станете свидетелем Ганга Аарти — духовного ритуала с огнями, музыкой и песнопениями. Харидвар и завершение В Харидваре вы посетите священный гхат Хар Ки Паури на берегу Ганга, где по преданию Вишну оставил отпечаток стопы, а также храм Чанди Деви на вершине холма, куда можно подняться на канатной дороге.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кутб Минар
  • Храм Лотоса
  • Храм Акшардхам
  • Мечеть Джама Масджид
  • Ворота Индии
  • Президентский дворец
  • Водопад Патна
  • Пещера Мудреца
  • Мост Лакшманджула
  • Хар Ки Паури гхат
  • Храм Чанди Деви
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности (Дели)
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Е
Большое спасибо за ответы, будем надеяться на сотрудничество по другим турам

