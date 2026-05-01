Программа, погружающая в историю, культуру, традиции и обычаи Индии, которая позволит вам лучше понять эту колоритную и многогранную страну.
Вас ждут невероятные виды, интересные истории, вкусная кухня и море положительных впечатлений, которые навсегда останутся в вашей памяти!
Описание тура7-дневный тур по Дели, Агра, Джайпур и Пушкар — это увлекательное путешествие по самым известным культурным и историческим городам Северной Индии. Тур сочетает в себе знаменитый маршрут Золотого треугольника с посещением священного города Пушкар, позволяя туристам познакомиться с богатым наследием Индии, великолепной архитектурой, древними традициями и яркой атмосферой Раджастхана. Путешествие начинается в Дели — столице Индии, где современная жизнь гармонично переплетается с историческим прошлым. Город делится на Старый и Новый Дели, каждый из которых имеет свой особый характер. Дели становится прекрасным началом путешествия, знакомя гостей с культурным разнообразием Индии, её историей и многовековыми традициями. Следующей остановкой тура является Агра — город, прославившийся благодаря великолепному Тадж-Махал. Этот уникальный мавзолей из белого мрамора считается символом любви и одним из самых известных архитектурных памятников мира. Кроме Тадж-Махала, в Агре туристы смогут посетить Форт Агры — мощную крепость эпохи Великих Моголов, где когда-то жили императоры династии. После Агры маршрут продолжается в Джайпур — столицу Раджастхана, известную как «Розовый город». Джайпур также известен своими традиционными ремёслами и красочными рынками, где можно приобрести текстиль, ковры, украшения, изделия из драгоценных камней и сувениры ручной работы. Город позволяет почувствовать атмосферу королевского Раджастхана и познакомиться с богатой культурой этого региона. Заключительной частью тура становится Пушкар — один из самых священных городов Индии. Этот небольшой и уютный город расположен вокруг Озеро Пушкар, которое считается священным у индуистов. По легенде, озеро появилось после того, как бог Брахма уронил на землю цветок лотоса. Вокруг озера расположены многочисленные гхаты и храмы, создающие особую духовную атмосферу. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агра:
- Тадж-Махал
- Крепость Агры
- Город Фатехпур-Сикри
- Ступенчатый колодец Чанд-Баори
- Джайпур:
- Форт Амбер
- Cтаринный колодец Панна Мина Кунд
- Дворец ветров (Хава-Махал)
- Дворец на воде Джал Махал
- Астрономическая обсерватория Джантар Мантар
- Храм Бирла
- Городской дворец
- Храм обезьян Галтаджи
- Ворота Патрика
- Пушкар:
- Храм Брахмы
- Храм Савитри на холме
- Озеро Пушкар
- Гхаты Пушкара
- Дели:
- Старый и Новый Дели
- Мечеть Джама Масджид
- Мемориал Радж Гхат
- Мавзолей Хумаюна
- Ворота Индии
- Храм Бангла Сахиб Гурудвара
- Минарет Кутуб-Минар
- Храм Лотоса
- Рынок специй
Что включено
- 1. Встреча в аэропорту Дели или в любом отеле.
- 2. Все экскурсии и трансферы на частном автомобиле с кондиционером.
- 3.06 ночей проживания в 3-звездочных отелях с ежедневным завтраком при двухместном размещении.
- 4. Услуги русскоязычного гида.
- 5. Все расходы на парковку, дорожные сборы и топливо.
- 6. Круглосуточная поддержка.
- 7. Бутилированная вода.
Что не входит в цену
- 1. Входные билеты в памятники.
- 2. Все личные расходы и туристическая страховка.
- 3. Питание и напитки.
- 4. Поездка на рикше, слоне и верблюде.
- 5. Чаевые гиду и водителю.
Место начала и завершения?
Дели
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам, точное время обговаривается с гидом
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для поездки в Индию требуется виза, оформляется онлайн самостоятельно
- Маршрут лёгкий и не требует специальной физической подготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тур входит в следующие категории Дели
