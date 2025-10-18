-
5%
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
18 окт в 08:00
19 окт в 03:00
$341.10
$359 за человека
Золотой треугольник (Дели - Джайпур - Агра) за 5 дня
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Аэропор...
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$478 за человека
-
5%
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 04:30
12 окт в 03:00
$626.10
$659 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Джама Масджид»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Джама Масджид" можно забронировать 3 тура от 341 до 626.10 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Джама Масджид», 4 ⭐ отзыва, цены от $341. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь