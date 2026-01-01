Расписание: По понедельникам и четвергам, точное время обговаривается с гидом
$825 за человека
Расписание: Согласно расписанию в календаре, точное время старта по договоренности
$3850 за всё до 2 чел.
Три главных города Индии: индивидуальный тур
Начало: Дели
Расписание: Ежедневно в 7:30
$910 за всё до 2 чел.
Расписание: Ежедневно, время старта согласуется с гидом.
$1550 за всё до 2 чел.
Расписание: Согласно расписанию в календаре
$3350 за человека
Сколько стоит тур в Дели в феврале 2026
Сейчас в Дели в категории "«Бирла Мандир»" можно забронировать 5 авторских туров от 825 до 3850.
