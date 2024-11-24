В нашем увлекательном туре вы откроете для себя сокровища Золотого треугольника и раскроете тайны Эротического храма. Тур сочетает в себе историю, духовность и очарование в одном незабываемом приключении.

Что вас ждет

Первая половина нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в Кхаджурахо — бывшую столицу средневекового государства Чандела, на территории которого сохранилась группа древних храмов. Стены храмов покрыты изысканной резьбой по камню. Скульптуры и рельефы изображают различных мифологических героев, животных, музыкантов, танцоров и влюблённых. Кхаджурахо стал символом эротической скульптуры — изящные женщины и их спутники здесь представлены в жизненных сценах. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.