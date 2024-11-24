Посмотрите лучшее из Золотого треугольника Индии и почувствуйте мистическую атмосферу Эротического храма.
Вы побываете в Дели, Агре и Джайпуре, а после отправитесь в Кхаджурахо, где сохранилась группа древних храмов. Приготовьтесь к необыкновенному приключению, которое оставит у вас самые заветные воспоминания.
Вы побываете в Дели, Агре и Джайпуре, а после отправитесь в Кхаджурахо, где сохранилась группа древних храмов. Приготовьтесь к необыкновенному приключению, которое оставит у вас самые заветные воспоминания.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
В нашем увлекательном туре вы откроете для себя сокровища Золотого треугольника и раскроете тайны Эротического храма. Тур сочетает в себе историю, духовность и очарование в одном незабываемом приключении.
Что вас ждет
Первая половина нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. Затем мы отправимся в Кхаджурахо — бывшую столицу средневекового государства Чандела, на территории которого сохранилась группа древних храмов. Стены храмов покрыты изысканной резьбой по камню. Скульптуры и рельефы изображают различных мифологических героев, животных, музыкантов, танцоров и влюблённых. Кхаджурахо стал символом эротической скульптуры — изящные женщины и их спутники здесь представлены в жизненных сценах. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $609
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $979
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $1 099
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 299
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Кхаджурахо
Что включено
- Размещение 8 ночей в двухместном номере (при выборе билета «все включено»)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Местный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипе к форту Амбер в Джайпуре
- Билеты на поезд в CC (Chair Car) Автобус из Агры в Джханси
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые, чаевые и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Внутренний рейс из Кхаджурахо в Нью-Дели
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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