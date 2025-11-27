Встретим вас в аэропорту или у вашего отеля в Дели и после завтрака начнём исследовать Старый и Нью-Дели: от архитектурного наследия эпохи Великих Моголов до следов британского колониального периода и современной Индии.

Вы побываете у величественной мечети Джама Масджид, прогуляетесь по шумным улочкам Чандни Чоук и посетите рынок специй. Заглянете в Гурдвару Бангла Сахиб — главное сикхское святилище города, пройдёте у Ворот Индии и увидите Президентский дворец (осмотр снаружи). Завершит маршрут храм Лотоса, ставший одним из символов Нью-Дели.

После экскурсии вы отправитесь в Агру. Дорога займёт около 3–4 часов с остановкой на полпути для отдыха. По прибытии — заселение в отель и свободное время.