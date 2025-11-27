Из Дели в Агру на автомобиле: экскурсии по главным местам в мини-группе
Увидеть Тадж-Махал на рассвете, осмотреть храм Лотоса и Ворота Индии и заглянуть на рынок специй
За один тур вы посетите сразу два исторических центра Индии.
В первый день познакомитесь со столицей: перед вами предстанут как колоритные улочки Старого города, так и современные постройки, успевшие стать символами читать дальше
страны.
Вы прочувствуете местную атмосферу, прогуливаясь по шумным базарам, вдохнёте ароматы пряностей и полюбуетесь мечетью Джама Масджид, храмом Гурдвара Бангла Сахиб и Президентским дворцом.
А затем прибудете в Агру, где встретите рассвет прямо у белоснежных стен Тадж-Махала, осмотрите монументальные стены Агра-форта и исследуете мавзолей Итимад-уд-Даула, известный как малый Тадж-Махал. Можем провести тур только для вас и вашей компании.
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Комфортабельный седан или автомобиль SUV. Весь транспорт с кондиционером.
Возраст участников. 5-80 лет.
Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по Старому и Нью-Дели, мечеть Джама Масджид, Гурдвара Бангла Сахиб, Ворота Индии и храм Лотоса
Встретим вас в аэропорту или у вашего отеля в Дели и после завтрака начнём исследовать Старый и Нью-Дели: от архитектурного наследия эпохи Великих Моголов до следов британского колониального периода и современной Индии.
Вы побываете у величественной мечети Джама Масджид, прогуляетесь по шумным улочкам Чандни Чоук и посетите рынок специй. Заглянете в Гурдвару Бангла Сахиб — главное сикхское святилище города, пройдёте у Ворот Индии и увидите Президентский дворец (осмотр снаружи). Завершит маршрут храм Лотоса, ставший одним из символов Нью-Дели.
После экскурсии вы отправитесь в Агру. Дорога займёт около 3–4 часов с остановкой на полпути для отдыха. По прибытии — заселение в отель и свободное время.
2 день
Тадж-Махал в рассветных лучах, Агра-форт, Итимад-Уд-Даула и возвращение в Дели
На рассвете посетим Тадж-Махал и полюбуемся, как мраморный мавзолей освещается первыми лучами солнца. Затем отправимся к массивным стенам Агра-форта — резиденции императоров Великих Моголов. Здесь сохранились дворцы, залы аудиенций и сады, свидетельствующие о былом величии династии.
Финальной точкой экскурсии станет Итимад-уд-Даула, также известный как «малый Тадж-Махал». Этот изящный мавзолей был построен раньше и считается его архитектурным предшественником.
После насыщенного дня поедем обратно в Дели. Путь займёт 3–4 часа, с остановкой на полпути для лёгкого перекуса. По прибытии вас доставят в аэропорт или в другое указанное место в столице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Услуги гида
Экскурсии по программе
Бутилированная вода
Что не входит в цену
Билеты до Дели и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Виза
Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 9:00 (возможно другое время и место встречи по договорённости)
Завершение: Аэропорт Дели, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 311 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!