Насыщенный тур в Индию: главные места Дели, Джайпура и Агры и священный город Вриндаван

Увидеть Тадж-Махал и Храм Лотоса, полюбоваться роскошными дворцами, заглянуть в древнюю обсерваторию
Вас ждёт увлекательное путешествие по «золотому треугольнику» Индии: вы увидите древние памятники великой страны и побываете сразу в 5 городах.

Начнём с Дели — столицы, где соседствуют величественные Ворота Индии, современный
Храм Лотоса и сверкающие купола гурудвары Бангла Сахиб.

В Джайпуре вы подниметесь к Амбер-форту, увидите розовый Дворец ветров и прогуляетесь по залам Городского дворца, где до сих пор живут потомки раджей. В Агре вас ждёт Тадж-Махал — шедевр архитектуры и символ любви, а также крепость Великих Моголов.

Мы успеем посетить и древний город-призрак Фатехпур-Сикри, и священный Вриндаван — место, где провёл детство бог Кришна.

Каждый день будет наполнен красками, ароматами специй, звуками молитв, удивительными легендами и невероятными архитектурными шедеврами.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Удобную обувь, тёплую одежду (в Дели зимой может быть +12−15 градусов)
- Одежду, закрывающую колени и плечи, для храмов
- Паспорт
- Средства личной гигиены
- Фотоаппарат
- Деньги на входные билеты, питание, сувениры

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели и экскурсия по столице: Ворота Индии, храм Лакшми Нараян и Бангла Сахиб

Ранний прилёт в Дели. Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, раннее заселение уже входит в стоимость. Всю первую половину дня у вас будет время на отдых. Затем начнётся знакомство с городом: вы посетите величественные Ворота Индии, индуистский храм Лакшми Нараян, посвящённый богине процветания, президентский дворец и главную сикхскую святыню города — гурдвару Бангла Сахиб, известную своим золотым куполом и тихим зеркальным водоёмом.

Вечером — ужин и ночь в отеле.

2 день

Храм Лотоса, комплекс Акшардхам, минарет Кутуб-Минар и переезд в Джайпур

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по столице. Вы посетите Храм Лотоса — современное сооружение в форме цветка, символизирующее гармонию и единство религий. Затем осмотрите грандиозный храмовый комплекс Акшардхам, поражающий богатством резьбы и архитектурными деталями. Увидите древние реликвии — железную колонну и величественный минарет Кутуб-Минар, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переедем в Джайпур (около 4,5 часов в пути). По прибытии — заселение в отель, ужин и отдых.

3 день

Амбер-форт, роскошные дворцы Джайпура, древняя обсерватория и форт Дайгарх

После завтрака отправимся к знаменитому Амбер-форту, возвышающемуся на холме. Затем познакомимся с жемчужинами города: увидим Дворец ветров Хава Махал, ажурное фасадное чудо из розового песчаника; Водный дворец Джал Махал, отражающийся в глади озера; Городской дворец, где до сих пор проживает потомок раджпутской династии. Посетим и древнюю обсерваторию Джантар Мантар, где с 18 века измеряют движение небесных тел.

Вечером заглянем на смотровую площадку в форте Дайгарх, откуда открывается панорамный вид на вечерний Джайпур.

4 день

Город-призрак Фатехпур-Сикри и прибытие в Агру

Утром поедем в Агру (около 4,5 часов в пути). По дороге предусмотрена остановка в Фатехпур-Сикри — бывшей столице императора Акбара, включённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город-призрак, возведённый из красного песчаника, сохранил величие эпохи Великих Моголов.

По прибытии — размещение в отеле и отдых.

5 день

Тадж-Махал, Агра-форт и свободное время в Агре

Сегодня мы посетим легендарный Тадж-Махал, символ вечной любви, построенный шахом Джаханом в память о супруге Мумтаз-Махал. Мраморный мавзолей с изящными куполами и инкрустацией полудрагоценными камнями по праву считается одним из семи чудес света. После обеда — экскурсия в Агра-форт, где в мраморных покоях хранились императорские сокровища.

Далее — свободное время и возможность заняться шопингом: в Агре можно найти лучшие изделия из кожи и ювелирные украшения ручной работы.

6 день

Возвращение в Дели, священный город Вриндаван и завершение тура

После завтрака — выезд в Дели (около 4 часов в пути). По дороге вы посетите священный город Вриндаван, почитаемый как место, где прошло детство бога Кришны. Здесь можно увидеть старинные индуистские храмы, услышать песнопения и почувствовать атмосферу духовной Индии.

Вечером — трансфер в аэропорт Дели. Вылет домой или продолжение отдыха на побережье Гоа, чтобы в спокойной обстановке осмыслить пережитые впечатления и насладиться мягким климатом Аравийского моря.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле 4* (за чел.)$903
2-местное размещение в отеле 5* (за чел.)$1245
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины - ок. $10 за приём пищи
  • Входные билеты на достопримечательности - $100
  • Виза - 5500 ₽ (оформим для вас)
  • Доплата за 1-местное размещение - $300 (4-звёздочный отель), $600 (5-звёздочный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 7:00
Завершение: Аэропорт Дели, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Дели
Провела экскурсии для 43 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.

