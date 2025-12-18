Начнём с Дели — столицы, где соседствуют величественные Ворота Индии, современный
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Удобную обувь, тёплую одежду (в Дели зимой может быть +12−15 градусов)
- Одежду, закрывающую колени и плечи, для храмов
- Паспорт
- Средства личной гигиены
- Фотоаппарат
- Деньги на входные билеты, питание, сувениры
Программа тура по дням
Прибытие в Дели и экскурсия по столице: Ворота Индии, храм Лакшми Нараян и Бангла Сахиб
Ранний прилёт в Дели. Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, раннее заселение уже входит в стоимость. Всю первую половину дня у вас будет время на отдых. Затем начнётся знакомство с городом: вы посетите величественные Ворота Индии, индуистский храм Лакшми Нараян, посвящённый богине процветания, президентский дворец и главную сикхскую святыню города — гурдвару Бангла Сахиб, известную своим золотым куполом и тихим зеркальным водоёмом.
Вечером — ужин и ночь в отеле.
Храм Лотоса, комплекс Акшардхам, минарет Кутуб-Минар и переезд в Джайпур
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по столице. Вы посетите Храм Лотоса — современное сооружение в форме цветка, символизирующее гармонию и единство религий. Затем осмотрите грандиозный храмовый комплекс Акшардхам, поражающий богатством резьбы и архитектурными деталями. Увидите древние реликвии — железную колонну и величественный минарет Кутуб-Минар, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переедем в Джайпур (около 4,5 часов в пути). По прибытии — заселение в отель, ужин и отдых.
Амбер-форт, роскошные дворцы Джайпура, древняя обсерватория и форт Дайгарх
После завтрака отправимся к знаменитому Амбер-форту, возвышающемуся на холме. Затем познакомимся с жемчужинами города: увидим Дворец ветров Хава Махал, ажурное фасадное чудо из розового песчаника; Водный дворец Джал Махал, отражающийся в глади озера; Городской дворец, где до сих пор проживает потомок раджпутской династии. Посетим и древнюю обсерваторию Джантар Мантар, где с 18 века измеряют движение небесных тел.
Вечером заглянем на смотровую площадку в форте Дайгарх, откуда открывается панорамный вид на вечерний Джайпур.
Город-призрак Фатехпур-Сикри и прибытие в Агру
Утром поедем в Агру (около 4,5 часов в пути). По дороге предусмотрена остановка в Фатехпур-Сикри — бывшей столице императора Акбара, включённой в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город-призрак, возведённый из красного песчаника, сохранил величие эпохи Великих Моголов.
По прибытии — размещение в отеле и отдых.
Тадж-Махал, Агра-форт и свободное время в Агре
Сегодня мы посетим легендарный Тадж-Махал, символ вечной любви, построенный шахом Джаханом в память о супруге Мумтаз-Махал. Мраморный мавзолей с изящными куполами и инкрустацией полудрагоценными камнями по праву считается одним из семи чудес света. После обеда — экскурсия в Агра-форт, где в мраморных покоях хранились императорские сокровища.
Далее — свободное время и возможность заняться шопингом: в Агре можно найти лучшие изделия из кожи и ювелирные украшения ручной работы.
Возвращение в Дели, священный город Вриндаван и завершение тура
После завтрака — выезд в Дели (около 4 часов в пути). По дороге вы посетите священный город Вриндаван, почитаемый как место, где прошло детство бога Кришны. Здесь можно увидеть старинные индуистские храмы, услышать песнопения и почувствовать атмосферу духовной Индии.
Вечером — трансфер в аэропорт Дели. Вылет домой или продолжение отдыха на побережье Гоа, чтобы в спокойной обстановке осмыслить пережитые впечатления и насладиться мягким климатом Аравийского моря.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле 4* (за чел.)
|$903
|2-местное размещение в отеле 5* (за чел.)
|$1245
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение русскоязычного гида
- Экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины - ок. $10 за приём пищи
- Входные билеты на достопримечательности - $100
- Виза - 5500 ₽ (оформим для вас)
- Доплата за 1-местное размещение - $300 (4-звёздочный отель), $600 (5-звёздочный)