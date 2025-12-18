После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по столице. Вы посетите Храм Лотоса — современное сооружение в форме цветка, символизирующее гармонию и единство религий. Затем осмотрите грандиозный храмовый комплекс Акшардхам, поражающий богатством резьбы и архитектурными деталями. Увидите древние реликвии — железную колонну и величественный минарет Кутуб-Минар, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переедем в Джайпур (около 4,5 часов в пути). По прибытии — заселение в отель, ужин и отдых.