После завтрака начнётся экскурсия по столице Индии в сопровождении русскоговорящего гида. Дели — это многоликий мегаполис, в котором переплетаются древняя история и современная энергия.

Вы посетите Джама-Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии, построенную в 17 веке Шах-Джаханом.

Затем вас ждёт прогулка по оживлённому рынку специй Чандни-Чоук и поездка на рикше по колоритным улочкам Старого Дели. Увидите Радж-Гхат — мемориал Махатмы Ганди, и посетите могилу Хумаюна, считающуюся первым садовым мавзолеем Индии.

В программе также Ворота Индии, посвящённые павшим в Первой мировой войне, и Бангла-Сахиб-Гурудвара — сикхский храм с золотым куполом и бесплатной кухней для всех.

Завершит день Кутуб-Минар — минарет 13 века, включённый в список ЮНЕСКО, и Храм Лотоса, открытый для представителей всех вероисповеданий.

После насыщенного дня — возвращение в отель.