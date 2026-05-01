Своей компанией в Индию с комфортом: большое путешествие по городам и празднование Дивали

Увидеть Тадж-Махал и другие святыни, посетить церемонию Аарти и место первой проповеди Будды
Этот тур проведёт вас по маршруту, соединяющему ключевые культурные и духовные центры Индии.

Вы начнёте с Дели, где на фоне архитектуры Великих Моголов и британской эпохи оживают страницы истории.

В Джайпуре погрузитесь
в атмосферу королевского Раджастхана, пройдёте по залам дворцов и ступеням древних колодцев. В Агре вы увидите Тадж-Махал на рассвете и исследуете могольское наследие города.

Путешествие продолжится в Орчхе — тихом городке на берегу Бетвы, а затем в Кхаджурахо, где вас ждут шедевры храмовой резьбы. Завершится путешествие в Варанаси — древнем городе на берегу Ганга. Вы станете свидетелями церемонии Аарти и праздника Дивали, когда тысячи огней озарят воду. Будем жить в отелях высокого уровня, чтобы качественно отдыхать после насыщенных дней.

Описание тура

Организационные детали

Нужно оформить электронную визу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели

Путешествие начинается в международном аэропорту Дели, где вас встретит представитель с традиционной гирляндой из свежих цветов. После этого вас отвезут в заранее забронированный отель.

Ночёвка в Дели.

2 день

Обзорная экскурсия по Дели

После завтрака начнётся экскурсия по столице Индии в сопровождении русскоговорящего гида. Дели — это многоликий мегаполис, в котором переплетаются древняя история и современная энергия.

Вы посетите Джама-Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии, построенную в 17 веке Шах-Джаханом.
Затем вас ждёт прогулка по оживлённому рынку специй Чандни-Чоук и поездка на рикше по колоритным улочкам Старого Дели. Увидите Радж-Гхат — мемориал Махатмы Ганди, и посетите могилу Хумаюна, считающуюся первым садовым мавзолеем Индии.

В программе также Ворота Индии, посвящённые павшим в Первой мировой войне, и Бангла-Сахиб-Гурудвара — сикхский храм с золотым куполом и бесплатной кухней для всех.

Завершит день Кутуб-Минар — минарет 13 века, включённый в список ЮНЕСКО, и Храм Лотоса, открытый для представителей всех вероисповеданий.

После насыщенного дня — возвращение в отель.

3 день

Переезд в Джайпур и вечерняя программа

После завтрака переезд в Джайпур — дорога займёт около 4–5 часов с остановкой на обед. По прибытии — размещение в отеле.

Вечером вы отправитесь на церемонию Аарти в храме Бирла, а затем прогуляетесь по местным рынкам.

Ночёвка в Джайпуре.

4 день

Джайпур - Розовый город

После завтрака начнётся экскурсия по Джайпуру — городу, окрашенному в розовый цвет в честь визита принца Уэльского в 1876 году. Вы посетите форт Амбер, возведённый в 16 веке в окрестностях Джайпура. По пути — остановка у Панна-Мина-Кунд, исторического ступенчатого колодца.

Затем — Хава-Махал, или Дворец Ветров, с фасадом из 953 окон, и Джал-Махал, дворец на воде. Продолжите маршрут к обсерватории Джантар-Мантар, включённой в список ЮНЕСКО, и завершите день в Городском дворце, сочетающем архитектуру Раджпутов и Великих Моголов.

Будет предусмотрена остановка на обед и шопинг.

5 день

Джайпур - Агра с остановками в Абханери и Фатехпур-Сикри

После завтрака — выезд в Агру. По пути вы остановитесь у Чанд Баоли — ступенчатого колодца 9 века, одного из глубочайших в Индии. Следом — экскурсия по Фатехпур-Сикри, бывшей столице Великих Моголов. Город построен в конце 16 века и был заброшен из-за нехватки воды.

По прибытии в Агру — размещение в отеле.

Ночёвка в Агре.

6 день

Достопримечательности Агры

Рано утром вы отправитесь к Тадж-Махалу, чтобы увидеть его при первых лучах солнца. Это символ вечной любви, построенный Шах-Джаханом в память о жене.

После завтрака — экскурсия по форту Агры, резиденции Великих Моголов, а затем — посещение гробницы Итимад-уд-Даула, называемой маленьким Таджем. Завершит день прогулка по саду Мехтаб-Баг, откуда открывается живописный вид на Тадж-Махал.

Ночёвка в Агре.

7 день

Переезд в Орчху

После завтрака — переезд в Орчху (3–4 часа). По прибытии — размещение в отеле. Затем вы осмотрите форт Орчха, дворец Джахангира и храм Раджа Рама. Город знаменит своими чхатри — кенотафами, отражающимися в водах реки Бетва.

Ночёвка в Орчхе.

8 день

Орчха - Кхаджурахо

После завтрака — переезд в Кхаджурахо (около 3–4 часов). По прибытии — размещение в отеле. После обеда — экскурсия по западной и восточной группам храмов, известных своими уникальными скульптурами, отражающими искусство и философию династии Чандела.

Ночёвка в Кхаджурахо.

9 день

Перелёт в Варанаси и церемония Аарти

После завтрака трансфер в аэропорт и перелёт в Варанаси. По прибытии — встреча и трансфер в отель. Вечером вы станете свидетелем церемонии Аарти на Ганге, одного из сакральных обрядов в индуизме.

Ночёвка в Варанаси.

10 день

Обзорная экскурсия по Варанаси и праздник Дивали

Утром — поездка на лодке по Гангу, чтобы увидеть ритуалы на рассвете. После — экскурсия в Сарнатх, место первой проповеди Будды. Затем прогуляемся по узким улочкам и рынкам Варанаси. Вечером вы станете свидетелями празднования Дивали.

11 день

Возвращение в Дели

После завтрака — трансфер в аэропорт Варанаси и перелёт в Дели. По прибытии — встреча и заселение в отель.

Ночёвка в Дели.

12 день

Окончание тура

Согласно времени вылета, трансфер в аэропорт Дели. На этом ваше путешествие завершится. До новых встреч!

Стоимость тура

2-местное размещение (за чел.)$1755
1-местное размещение$2925
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Поездка на лодке по реке Ганг в Варанаси
  • Два внутренних авиаперелёта: Кхаджурахо - Варанаси, Варанаси - Дели
  • Питьевая вода в бутылках во время экскурсий
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 8:00
Завершение: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 510 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!

