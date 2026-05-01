Вы начнёте с Дели, где на фоне архитектуры Великих Моголов и британской эпохи оживают страницы истории.
В Джайпуре погрузитесь
Описание тура
Организационные детали
Нужно оформить электронную визу.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели
Путешествие начинается в международном аэропорту Дели, где вас встретит представитель с традиционной гирляндой из свежих цветов. После этого вас отвезут в заранее забронированный отель.
Ночёвка в Дели.
Обзорная экскурсия по Дели
После завтрака начнётся экскурсия по столице Индии в сопровождении русскоговорящего гида. Дели — это многоликий мегаполис, в котором переплетаются древняя история и современная энергия.
Вы посетите Джама-Масджид — одну из крупнейших мечетей Индии, построенную в 17 веке Шах-Джаханом.
Затем вас ждёт прогулка по оживлённому рынку специй Чандни-Чоук и поездка на рикше по колоритным улочкам Старого Дели. Увидите Радж-Гхат — мемориал Махатмы Ганди, и посетите могилу Хумаюна, считающуюся первым садовым мавзолеем Индии.
В программе также Ворота Индии, посвящённые павшим в Первой мировой войне, и Бангла-Сахиб-Гурудвара — сикхский храм с золотым куполом и бесплатной кухней для всех.
Завершит день Кутуб-Минар — минарет 13 века, включённый в список ЮНЕСКО, и Храм Лотоса, открытый для представителей всех вероисповеданий.
После насыщенного дня — возвращение в отель.
Переезд в Джайпур и вечерняя программа
После завтрака переезд в Джайпур — дорога займёт около 4–5 часов с остановкой на обед. По прибытии — размещение в отеле.
Вечером вы отправитесь на церемонию Аарти в храме Бирла, а затем прогуляетесь по местным рынкам.
Ночёвка в Джайпуре.
Джайпур - Розовый город
После завтрака начнётся экскурсия по Джайпуру — городу, окрашенному в розовый цвет в честь визита принца Уэльского в 1876 году. Вы посетите форт Амбер, возведённый в 16 веке в окрестностях Джайпура. По пути — остановка у Панна-Мина-Кунд, исторического ступенчатого колодца.
Затем — Хава-Махал, или Дворец Ветров, с фасадом из 953 окон, и Джал-Махал, дворец на воде. Продолжите маршрут к обсерватории Джантар-Мантар, включённой в список ЮНЕСКО, и завершите день в Городском дворце, сочетающем архитектуру Раджпутов и Великих Моголов.
Будет предусмотрена остановка на обед и шопинг.
Джайпур - Агра с остановками в Абханери и Фатехпур-Сикри
После завтрака — выезд в Агру. По пути вы остановитесь у Чанд Баоли — ступенчатого колодца 9 века, одного из глубочайших в Индии. Следом — экскурсия по Фатехпур-Сикри, бывшей столице Великих Моголов. Город построен в конце 16 века и был заброшен из-за нехватки воды.
По прибытии в Агру — размещение в отеле.
Ночёвка в Агре.
Достопримечательности Агры
Рано утром вы отправитесь к Тадж-Махалу, чтобы увидеть его при первых лучах солнца. Это символ вечной любви, построенный Шах-Джаханом в память о жене.
После завтрака — экскурсия по форту Агры, резиденции Великих Моголов, а затем — посещение гробницы Итимад-уд-Даула, называемой маленьким Таджем. Завершит день прогулка по саду Мехтаб-Баг, откуда открывается живописный вид на Тадж-Махал.
Ночёвка в Агре.
Переезд в Орчху
После завтрака — переезд в Орчху (3–4 часа). По прибытии — размещение в отеле. Затем вы осмотрите форт Орчха, дворец Джахангира и храм Раджа Рама. Город знаменит своими чхатри — кенотафами, отражающимися в водах реки Бетва.
Ночёвка в Орчхе.
Орчха - Кхаджурахо
После завтрака — переезд в Кхаджурахо (около 3–4 часов). По прибытии — размещение в отеле. После обеда — экскурсия по западной и восточной группам храмов, известных своими уникальными скульптурами, отражающими искусство и философию династии Чандела.
Ночёвка в Кхаджурахо.
Перелёт в Варанаси и церемония Аарти
После завтрака трансфер в аэропорт и перелёт в Варанаси. По прибытии — встреча и трансфер в отель. Вечером вы станете свидетелем церемонии Аарти на Ганге, одного из сакральных обрядов в индуизме.
Ночёвка в Варанаси.
Обзорная экскурсия по Варанаси и праздник Дивали
Утром — поездка на лодке по Гангу, чтобы увидеть ритуалы на рассвете. После — экскурсия в Сарнатх, место первой проповеди Будды. Затем прогуляемся по узким улочкам и рынкам Варанаси. Вечером вы станете свидетелями празднования Дивали.
Возвращение в Дели
После завтрака — трансфер в аэропорт Варанаси и перелёт в Дели. По прибытии — встреча и заселение в отель.
Ночёвка в Дели.
Окончание тура
Согласно времени вылета, трансфер в аэропорт Дели. На этом ваше путешествие завершится. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за чел.)
|$1755
|1-местное размещение
|$2925
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Поездка на лодке по реке Ганг в Варанаси
- Два внутренних авиаперелёта: Кхаджурахо - Варанаси, Варанаси - Дели
- Питьевая вода в бутылках во время экскурсий
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Страховка