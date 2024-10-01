5 дней
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
$970 за всё до 2 чел.
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
$2 530 за человека
15 дней
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
$3 850 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Чандни Чоук»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Дели в сентябре 2024
Сейчас в Дели в категории "Чандни Чоук" можно забронировать 3 тура от 970 до 3 850.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Чандни Чоук», цены от $970. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь