Красочное путешествие по Индии: главные места Агры, Джайпура и Дели, знакомство с ремёслами
Побывать в Тадж-Махале, понаблюдать за работой мастеров, полюбоваться дворцами, храмами и фортами
Начало: Аэропорт Дели, утро (точное время по согласованию)
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
$590 за человека
Путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Изучить розовый город, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
$1900 за человека
Индивидуальный тур-погружение: Агра, Дели и предгорья Гималаев
Увидеть Тадж-Махал и ашрам «Битлз», помедитировать на молитве в Ришикеше и прокатиться на рикше
Начало: Дели, аэропорт, 4:00
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
$1098 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «мечеть Джама Масджид»
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