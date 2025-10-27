Мои заказы

Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма

Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир индуизма в Карнатаке. Участники смогут увидеть статую Шивы в Мурдешваре, подняться на башню и полюбоваться окрестностями. В Гокарне вас ждут храмы Ганапати и Махабалешвара, а также священное озеро Коти Тиртха.

Завершите день на одном из красивейших пляжей региона, наслаждаясь белоснежным песком и чистейшей водой. Все трансферы и входные билеты включены в стоимость
4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественные храмы Карнатаки
  • 🌊 Живописные пляжи для отдыха
  • 🕉 Погружение в традиции индуизма
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🍽 Вкусный индийский завтрак

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по январь, когда погода наиболее комфортная, а осадки минимальны. В это время температура умеренная, что делает поездку особенно приятной. В октябре и феврале также можно насладиться поездкой, но возможны небольшие дожди. С марта по май становится жарче, но если вы готовы к жаре, то это время тоже подойдёт. Летом и в начале осени, с июня по сентябрь, из-за муссонов экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма© Анна
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма© Анна
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 05:00

Что можно увидеть

  • Статуя Шивы
  • Храм Ганапати
  • Храм Махабалешвара
  • Коти Тиртха

Описание экскурсии

5:00

Встречаем вас у отеля и отправляемся в штат Карнатака.

8:00–8:30

Угощаем традиционным индийским завтраком. В меню — рисовая лепёшка с начинкой, картофель, бобы, чай, кофе и банановый десерт.

10:00

Приезжаем в посёлок Мурдешвар, где главная достопримечательность — статуя бога Шивы, сидящего в позе лотоса.

Вы подниметесь на лифте надвратной башни на высоту 75 метров, чтобы полюбоваться окрестностями. И зайдёте в храм 16 века, посвящённый Шиве и его семье.

13:00

Приезжаем в священную деревушку Гокарна. Вы посетите храмы Ганапати, Махабалешвара и Ганов, а ещё побываете на сакральном озере Коти Тиртха.

15:00

Заедем на пляж Ом или Палолем. По желанию вы искупаетесь в чистейших водах и побродите по белоснежным пескам. А ещё можно зайти пообедать в уютное кафе.

16:30

Выезжаем обратно в отель. Точное время в пути зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova или на комфортабельном микроавтобусе Тata, завтрак, все входные билеты
  • Дополнительные расходы — по желанию: обед
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 12 лет$50
Индивидуальный тур ( до 4 человек в машине)$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Аня, живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Ирина
Ирина
27 окт 2025
Замечательная экскурсия!
Огромное спасибо Екатерине, было очень интересно.
Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
Замечательная экскурсия!
Марина
Марина
20 июл 2025
Прекрасный гид Екатерина очень интересно рассказывает историю, легенды, мифы. Красивые природные места и потрясающие храмы.
Прекрасный гид Екатерина очень интересно рассказывает историю, легенды, мифы. Красивые природные места и потрясающие храмы.
М
Марина
8 июл 2025
Ездила на индивидуальную экскурсию, мне все понравилось, гид Алексей очень классный, было очень интересно слушать, отвечал на все вопросы, с погодой нам повезло и мы заехали в кафешку на обратном пути с красивым видом, спасибо вам 💚
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за прекрасный отзыв! Очень рады, что экскурсия с Алексеем понравилась и запомнилась надолго. Продолжайте путешествовать и вдохновляться!
Т
Тимур
14 мар 2025
Все отлично, нам понравилось
Все отлично, нам понравилось
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам понравилось, и надеемся увидеть вас снова на наших экскурсиях. Ваш положительный опыт — лучшая награда для нашей команды!

С уважением,
Анна
Марьям
Марьям
13 мар 2025
Хорошая экскурсия, насыщенная, яркая и познавательная, рекомендую!
Из пожеланий: транспорт был не самый комфортный. Обещали минивэн, но был автобус, в котором ещё и закончилось горючее в какой-то момент, поэтому пришлось полчаса ждать водителя в жару:(
Хорошая экскурсия, насыщенная, яркая и познавательная, рекомендую!
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв! Мы рады, что вам понравилась экскурсия — она действительно насыщена интересными фактами и яркими впечатлениями.
читать дальше

Ваши рекомендации ценны для нас.

Что касается транспорта, приносим искренние извинения за неудобства. Мы обязательно разберемся в ситуации и сделаем всё возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Ваш комфорт — один из наших приоритетов, и мы постараемся улучшить качество предоставляемых услуг.

Надеемся, что этот инцидент не испортил общего впечатления от экскурсии, и будем рады видеть вас снова на наших мероприятиях!

С уважением,
Анна

Татьяна
Татьяна
12 мар 2025
Сама экскурсия познавательная и мне очень понравилась. Красивые виды, храм Шивы завораживает.
Экскурсовод Елена знает историю Шивы как свою собственную)
Плохо только, что её плохо слышно было в автобусе, по причине плохого
читать дальше

микрофона и ужасного автобуса. Зачастую рёв мотора заглушал гида и я пропускала часть истории. А вообще-то обещали, что будет машина на 7-8 человек, а приехал автобус на 12 человек, это, конечно, большой минус. А ещё водитель не рассчитал, сколько ему понадобится бензина, и мы встали на пути обратно и ждали, пока он съездит на рикше на заправку, Из-за этого потеряли время и отказались от обеда, так что конец получился скомканым и не таким, как планировалось гидом.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Благодарим вас за такой подробный отзыв! Мы искренне рады, что сама экскурсия и рассказ Елены произвели на вас положительное впечатление.
Нам
читать дальше

очень жаль, что технические проблемы с транспортом(нам пришлось заменить транспорт в последний момент) омрачили ваше путешествие. Мы обязательно учтем ваши замечания относительно качества автобуса и работы водителя. Это недопустимо, когда такие мелочи портят общее впечатление от поездки. Мы уже приняли меры, чтобы подобное больше не повторялось.

С уважением,
Анна

М
Мария
14 фев 2025
Ездили с гидом Натальей. В части организации все супер, Наталья как человек тоже очень заряжает) но… мне не хватило рассказов о стране и ее особенностей. Время, проверенное в дороге, больше прошло в тишине, к сожалению. В остальном все отлично))
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Нам приятно слышать, что организация экскурсии была на высоком уровне, и что Наталья смогла зарядить вас
читать дальше

своей энергией. Однако мы сожалеем, что вам не хватило информации о стране и ее особенностях во время путешествия. Мы обязательно передадим вашу обратную связь Наталье, чтобы она могла учесть это в будущих экскурсиях и сделать их еще более увлекательными.

Благодарим вас за выбор нашей компании и надеемся, что в следующий раз вы получите еще больше положительных эмоций от поездки!

С уважением, Анна

А
Анастасия
1 фев 2025
Все очень понравилось
Отличная экскурсия🫶🏼
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо огромное за ваш теплый отзыв! Мы очень рады, что экскурсия оставила у вас такие приятные впечатления. 💖

Ждем вас снова на наших мероприятиях!
С уважением, Анна
С
Светлана
5 янв 2025
Все понравилось, гид Елена отлично все провела. Программа интересная.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что вам понравилась экскурсия и работа нашего гида Елены.
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

С уважением, Анна

