Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с ноября по январь, когда погода наиболее комфортная, а осадки минимальны. В это время температура умеренная, что делает поездку особенно приятной. В октябре и феврале также можно насладиться поездкой, но возможны небольшие дожди. С марта по май становится жарче, но если вы готовы к жаре, то это время тоже подойдёт. Летом и в начале осени, с июня по сентябрь, из-за муссонов экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной.

Эта групповая экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мир индуизма в Карнатаке. Участники смогут увидеть статую Шивы в Мурдешваре, подняться на башню и полюбоваться окрестностями. В Гокарне вас ждут храмы Ганапати и Махабалешвара, а также священное озеро Коти Тиртха. Завершите день на одном из красивейших пляжей региона, наслаждаясь белоснежным песком и чистейшей водой. Все трансферы и входные билеты включены в стоимость

Время начала: 05:00

Описание экскурсии

5:00

Встречаем вас у отеля и отправляемся в штат Карнатака.

8:00–8:30

Угощаем традиционным индийским завтраком. В меню — рисовая лепёшка с начинкой, картофель, бобы, чай, кофе и банановый десерт.

10:00

Приезжаем в посёлок Мурдешвар, где главная достопримечательность — статуя бога Шивы, сидящего в позе лотоса.

Вы подниметесь на лифте надвратной башни на высоту 75 метров, чтобы полюбоваться окрестностями. И зайдёте в храм 16 века, посвящённый Шиве и его семье.

13:00

Приезжаем в священную деревушку Гокарна. Вы посетите храмы Ганапати, Махабалешвара и Ганов, а ещё побываете на сакральном озере Коти Тиртха.

15:00

Заедем на пляж Ом или Палолем. По желанию вы искупаетесь в чистейших водах и побродите по белоснежным пескам. А ещё можно зайти пообедать в уютное кафе.

16:30

Выезжаем обратно в отель. Точное время в пути зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали