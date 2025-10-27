Завершите день на одном из красивейших пляжей региона, наслаждаясь белоснежным песком и чистейшей водой. Все трансферы и входные билеты включены в стоимость
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественные храмы Карнатаки
- 🌊 Живописные пляжи для отдыха
- 🕉 Погружение в традиции индуизма
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🍽 Вкусный индийский завтрак
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Статуя Шивы
- Храм Ганапати
- Храм Махабалешвара
- Коти Тиртха
Описание экскурсии
5:00
Встречаем вас у отеля и отправляемся в штат Карнатака.
8:00–8:30
Угощаем традиционным индийским завтраком. В меню — рисовая лепёшка с начинкой, картофель, бобы, чай, кофе и банановый десерт.
10:00
Приезжаем в посёлок Мурдешвар, где главная достопримечательность — статуя бога Шивы, сидящего в позе лотоса.
Вы подниметесь на лифте надвратной башни на высоту 75 метров, чтобы полюбоваться окрестностями. И зайдёте в храм 16 века, посвящённый Шиве и его семье.
13:00
Приезжаем в священную деревушку Гокарна. Вы посетите храмы Ганапати, Махабалешвара и Ганов, а ещё побываете на сакральном озере Коти Тиртха.
15:00
Заедем на пляж Ом или Палолем. По желанию вы искупаетесь в чистейших водах и побродите по белоснежным пескам. А ещё можно зайти пообедать в уютное кафе.
16:30
Выезжаем обратно в отель. Точное время в пути зависит от дорожной ситуации.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova или на комфортабельном микроавтобусе Тata, завтрак, все входные билеты
- Дополнительные расходы — по желанию: обед
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 12 лет
|$50
|Индивидуальный тур ( до 4 человек в машине)
|$300
Огромное спасибо Екатерине, было очень интересно.
Немного утомили местные дороги, но экскурсия того стоила.
С уважением,
Анна
Из пожеланий: транспорт был не самый комфортный. Обещали минивэн, но был автобус, в котором ещё и закончилось горючее в какой-то момент, поэтому пришлось полчаса ждать водителя в жару:(
Экскурсовод Елена знает историю Шивы как свою собственную)
Плохо только, что её плохо слышно было в автобусе, по причине плохого
Нам
Отличная экскурсия🫶🏼
