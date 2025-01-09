скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270$243 за всё до 4 чел.
скидка
14%
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
35$30 за человека
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи: колониальная и современная
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
28 янв в 08:00
4 фев в 08:00
210$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 января 2025Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
- ЕЕкатерина4 января 2025От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 243 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Скидки в Гоа на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 14%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025