Экскурсии со скидкой в Гоа до 14%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Гоа на русском языке, цены от $30, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
скидка
10%
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270$243 за всё до 4 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
На машине
скидка
14%
1 отзыв
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
35$30 за человека
Краски Панаджи
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи: колониальная и современная
Панаджи - город контрастов, где колониальная архитектура встречается с гоанским колоритом. Прогулка по историческим улочкам и живописным набережным
Начало: От места вашего проживания
28 янв в 08:00
4 фев в 08:00
210$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
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    знаниями как в целом о стране, так и о конкретном штате, очень доходчиво объясняет все непонятные моменты. Была информация о религии, кухне и традициях. Мы проживали в южном Гоа, поэтому был отдельный трансфер до столицы, а потом началась экскурсия. Все прошло непринуждённо и интересно.

    Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего пониманияУвлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего пониманияУвлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего пониманияУвлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего пониманияУвлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания
  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С
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    нашей стороны было очень правильным решением посетить ещё один штат Индии! Масса интересной информации и красивейшие локации. Даже не знаем, что понравилось больше - всё! И крокодилы, и чудесный пляж, где мы были одни, и дворец королевы, и величественные форты. Ну а храм Вишну - просто бешеная энергетика и погружение в религию. И всё это было приправлено (спайси) интереснейшей информацией от гида. Нас нигде не торопили + индивидуальный транспорт, никакого мотания по чужим отелям) Спасибо, рекомендуем 👍

    От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из ГоаОт всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из ГоаОт всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из ГоаОт всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Скидки»

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  1. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
  2. Райские пляжи Южного Гоа
  3. Краски Панаджи
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 243 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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