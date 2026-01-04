Водная прогулка
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Водная прогулка
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
От встречи с древними рептилиями до безмятежности райского побережья и величия индийской истории
Начало: В вашем отеле
«11:00–12:00 — дворец Савантвади»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 января 2026Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.
- ООксана7 ноября 2025В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
- ВВакер3 ноября 2025Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
- ММария18 августа 2025Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
- ИИванова22 марта 2025Экскурсия нам очень понравилось. Гид Алексей все понятно рассказывал, показывал красивые места, увлекательное и в тоже время не скучная экскурсия. Спасибо вам Мария и нашему гиду Алексею. .
- РРоман12 марта 2025Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.
- ССветлана21 февраля 2025Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!
- ААнастасия6 февраля 2025Все очень понравилось!
Гид все очень интересно рассказывает
- ССергей28 января 2025Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили
- ЕЕлена9 января 2025Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
