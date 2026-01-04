Т Татьяна Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.

О Оксана Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!

В Вакер Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!

М Мария Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️

И Иванова Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра Экскурсия нам очень понравилось. Гид Алексей все понятно рассказывал, показывал красивые места, увлекательное и в тоже время не скучная экскурсия. Спасибо вам Мария и нашему гиду Алексею. .

Р Роман Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.

С Светлана Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!

А Анастасия Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе Все очень понравилось!

Гид все очень интересно рассказывает

Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили все. От лингвистики до деталей индуизма. Алексей отлично разбирается в предмете. Ответил на все вопросы по индуизму и по сути "закрыл" для нас эту тему. Экскурсия абсолютно не напряжённая с длинным перерывом на обед и купанием. Проходила легко и непринужденно. Португальские форты шикарны. В общем отличный день, суперский отдых. Сплошной релакс.