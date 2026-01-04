Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Гоа на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
На машине
10 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
«Королевский дворец — музей Савантвади, расположенный на берегу озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
На машине
9 часов
Водная прогулка
Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж
От встречи с древними рептилиями до безмятежности райского побережья и величия индийской истории
Начало: В вашем отеле
«11:00–12:00 — дворец Савантвади»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 января 2026
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.
    Прекрасно провели время на экскурсии! Валентине огромное спасибо за увлекательный рассказ — узнали много нового и интересного, всё было подано с душой и любовью к делу.
  • О
    Оксана
    7 ноября 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
    В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
  • В
    Вакер
    3 ноября 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
    Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
    Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
  • И
    Иванова
    22 марта 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Экскурсия нам очень понравилось. Гид Алексей все понятно рассказывал, показывал красивые места, увлекательное и в тоже время не скучная экскурсия. Спасибо вам Мария и нашему гиду Алексею. .
  • Р
    Роман
    12 марта 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.
  • С
    Светлана
    21 февраля 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!
  • А
    Анастасия
    6 февраля 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Все очень понравилось!
    Гид все очень интересно рассказывает
  • С
    Сергей
    28 января 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили
    все. От лингвистики до деталей индуизма. Алексей отлично разбирается в предмете. Ответил на все вопросы по индуизму и по сути "закрыл" для нас эту тему. Экскурсия абсолютно не напряжённая с длинным перерывом на обед и купанием. Проходила легко и непринужденно. Португальские форты шикарны. В общем отличный день, суперский отдых. Сплошной релакс.

    Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили
  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
    знаниями как в целом о стране, так и о конкретном штате, очень доходчиво объясняет все непонятные моменты. Была информация о религии, кухне и традициях. Мы проживали в южном Гоа, поэтому был отдельный трансфер до столицы, а потом началась экскурсия. Все прошло непринуждённо и интересно.

    Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе;
  2. Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра;
  3. Из Гоа - в Махараштру: крокодилы, дворец и дикий пляж.
Какие места ещё посмотреть в Гоа
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Южный Гоа;
  2. Самое главное;
  3. Форт Тираколь;
  4. Экскурсии в Старом ГОА;
  5. Набережная;
  6. Тадж-Махал.
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2026
Сейчас в Гоа в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 240. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 18 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март