Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

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Дели + Агра. Тадж-Махал

Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Дели + Агра.

Тадж-Махал
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  • 👥Групповая
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $247.5 за человека

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Дели + Агра. Тадж-Махал
Дели + Агра. Тадж-Махал
Дели - столица ⭐️ современной Индии, и место стечения культуры и религий Индии. Именно здесь на улицах Дели вы увидите соседство новейших технологий и то как люди жили много лет назад, готовя себе пищу на костре, соседство современной молодёжи на дорогих авто и, вместе с этим, повозки, запряжённые волами. Это один из древнейших городов мира. За все время своего существования он пережил расцвет и упадок нескольких цивилизаций. В настоящее время Дели расположен на остатках семи древних городов.
Город Агра – популярнейшее у туристов место, часть «золотого треугольника», наряду с близлежащими городами Дели и Джайпуром. Прежде всего, Агра знаменита одним из Чудес света – мавзолеем Тадж-Махал. Однако не меньшего восхищения заслуживает гигантская крепость Агры – так называемый, Красный форт, расположенный в 2, 5 км от Тадж-Махала. Этот монументальный город-крепость с великолепным дворцовым комплексом является крупнейшим и важнейшим в Индии.
Красный форт – это крепостное сооружение, расположенное над рекой Ямуна. Строительство форта началось в 1565 году Акбаром Великим, предком Тамерлана. Акбар перенес столицу из Дели в Агру, а Красный форт служил его резиденцией. Уже в 1571 году форт полностью был обнесен стеной.
Тадж-Махал – одно из самых знаменитых сооружений в мире. Дворец был построен в 1643 году императором Шах Джаханом как мавзолей для его любимой супруги Мумтаз. На создание этого шедевра и символа вечной любви понадобилось 12 лет, 20 000 рабочих и полтонны золота. Это стоит увидеть!

Программа тура:

  • День 1: выезд около 4 утра из отеля, вылет в 6 утра, прилет в 8 утра в Дели. Обзорная экскурсия ⛳ по Дели.
  • Вечером выезд в Агру. Размещение в отеле.
  • День 2: экскурсия по Тадж-Махалу, обзорная экскурсия по Агре, посещение Форта.
  • Вечером выезд в Дели и вылет в 20-22 в Гоа.
Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Авиабилеты из Гоа и обратно (обычно около 230$)
  • Обед, ужин
Начало
🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Дели + Агра. Тадж-Махал
Дели + Агра. Тадж-Махал
Дели + Агра. Тадж-Махал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лотус Т.
Лотус Т.
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