Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

Дели - столица ⭐️ современной Индии, и место стечения культуры и религий Индии. Именно здесь на улицах Дели вы увидите соседство новейших технологий и то как люди жили много лет назад, готовя себе пищу на костре, соседство современной молодёжи на дорогих авто и, вместе с этим, повозки, запряжённые волами. Это один из древнейших городов мира. За все время своего существования он пережил расцвет и упадок нескольких цивилизаций. В настоящее время Дели расположен на остатках семи древних городов.

Город Агра – популярнейшее у туристов место, часть «золотого треугольника», наряду с близлежащими городами Дели и Джайпуром. Прежде всего, Агра знаменита одним из Чудес света – мавзолеем Тадж-Махал. Однако не меньшего восхищения заслуживает гигантская крепость Агры – так называемый, Красный форт, расположенный в 2, 5 км от Тадж-Махала. Этот монументальный город-крепость с великолепным дворцовым комплексом является крупнейшим и важнейшим в Индии.

Красный форт – это крепостное сооружение, расположенное над рекой Ямуна. Строительство форта началось в 1565 году Акбаром Великим, предком Тамерлана. Акбар перенес столицу из Дели в Агру, а Красный форт служил его резиденцией. Уже в 1571 году форт полностью был обнесен стеной.

Тадж-Махал – одно из самых знаменитых сооружений в мире. Дворец был построен в 1643 году императором Шах Джаханом как мавзолей для его любимой супруги Мумтаз. На создание этого шедевра и символа вечной любви понадобилось 12 лет, 20 000 рабочих и полтонны золота. Это стоит увидеть!

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