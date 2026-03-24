Добро пожаловать в настоящий Гоа. Вас ждут джунгли, где пахнет влажной землёй, сафари на джипах в заповеднике и прогулка по местам, в которых Индия раскрывается через вкусы и ароматы. Мы выезжаем в 7 утра — позже туристических групп, чтобы вы могли выспаться и насладиться природой в комфортном ритме, без лишних толп.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Джип-сафари и величие Дудхсагара

Заповедник Бхагван Махавир: мы пересядем на мощные джипы и отправимся вглубь тропических лесов. По пути будем пересекать реки и наблюдать за обитателями джунглей

мы пересядем на мощные джипы и отправимся вглубь тропических лесов. По пути будем пересекать реки и наблюдать за обитателями джунглей Купание у водопада: Дудхсагар ниспадает с высоты 350 метров. У вас будет время искупаться в прохладном горном озере. Не забудьте взять бананы и орешки — по дороге нас встретят дружелюбные обезьянки

Плантация специй и гоанский обед

Мир пряностей: вы увидите, как растут кардамон, корица и ананасы. Я расскажу, чем специи отличаются от пряностей, как их используют в аюрведе и в чём секрет легендарной «индийской виагры»

вы увидите, как растут кардамон, корица и ананасы. Я расскажу, чем специи отличаются от пряностей, как их используют в аюрведе и в чём секрет легендарной «индийской виагры» Традиционный обед: на плантации нас ждёт гоанский шведский стол на экотарелках. Вы попробуете рыбу, креветки и местные сладости, а также продегустируете фени — традиционный напиток Гоа

Тайминг программы

7:00 — сбор и выезд в заповедник

8:30 — джип-сафари через джунгли к водопаду, купание и отдых

11:30 — возвращение из заповедника и переезд на плантацию

12:20 — экскурсия по саду специй

13:00 — традиционный обед и дегустация

14:30 — отправление обратно в отель

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на минивэне с кондиционером, джип-сафари, страховка, обед и все входные билеты.