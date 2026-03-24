Добро пожаловать в настоящий Гоа.
Вас ждут джунгли, где пахнет влажной землёй, сафари на джипах в заповеднике и прогулка по местам, в которых Индия раскрывается через вкусы и ароматы.
Мы выезжаем в 7 утра — позже туристических групп, чтобы вы могли выспаться и насладиться природой в комфортном ритме, без лишних толп.
Вас ждут джунгли, где пахнет влажной землёй, сафари на джипах в заповеднике и прогулка по местам, в которых Индия раскрывается через вкусы и ароматы.
Мы выезжаем в 7 утра — позже туристических групп, чтобы вы могли выспаться и насладиться природой в комфортном ритме, без лишних толп.
Описание экскурсии
Джип-сафари и величие Дудхсагара
- Заповедник Бхагван Махавир: мы пересядем на мощные джипы и отправимся вглубь тропических лесов. По пути будем пересекать реки и наблюдать за обитателями джунглей
- Купание у водопада: Дудхсагар ниспадает с высоты 350 метров. У вас будет время искупаться в прохладном горном озере. Не забудьте взять бананы и орешки — по дороге нас встретят дружелюбные обезьянки
Плантация специй и гоанский обед
- Мир пряностей: вы увидите, как растут кардамон, корица и ананасы. Я расскажу, чем специи отличаются от пряностей, как их используют в аюрведе и в чём секрет легендарной «индийской виагры»
- Традиционный обед: на плантации нас ждёт гоанский шведский стол на экотарелках. Вы попробуете рыбу, креветки и местные сладости, а также продегустируете фени — традиционный напиток Гоа
Тайминг программы
7:00 — сбор и выезд в заповедник
8:30 — джип-сафари через джунгли к водопаду, купание и отдых
11:30 — возвращение из заповедника и переезд на плантацию
12:20 — экскурсия по саду специй
13:00 — традиционный обед и дегустация
14:30 — отправление обратно в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на минивэне с кондиционером, джип-сафари, страховка, обед и все входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
С 2012 года живу и работаю гидом в Гоа, замужем за индийцем. Влюбилась в эту страну, знаю её изнутри и с удовольствием рассказываю о ней на экскурсиях. Приглашаю в нескучные, яркие путешествия по Гоа и в другие штаты. Вы увидите объекты ЮНЕСКО и природные заповедники, узнаете о культуре, религии, традициях и изюминках страны. Сотрудничаю с лицензированным парком автомобилей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Поездкп отличная, все четко, много узнали исторических моментов. не устали)
все понравилось.
все понравилось.
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