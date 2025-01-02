Индивидуальная водная прогулка на сапах в мангровом лесу Гоа - это шанс увидеть уникальную экосистему.
Участники познакомятся с бытом индийских рыбаков, узнают о биологии и географии мангровых лесов, а также понаблюдают
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Уникальная экосистема мангровых лесов
- 🐦 Наблюдение за редкими птицами
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏞 Погружение в жизнь местных жителей
- 🛶 Спокойная прогулка на сапах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для сап-сафари в мангровом лесу Гоа - с ноября по февраль. В это время условия наиболее благоприятны для спокойных прогулок и наблюдения за природой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мангровый лес
- Индийская деревня рыбаков
Описание водной прогулки
Вы полюбуетесь удивительной природой Гоа, побываете в аутентичной деревне индийских рыбаков и насладитесь неспешной прогулкой на сапах среди вечнозелёной растительности. И узнаете:
- Что такое мангровые леса с точки зрения биологии и географии
- Почему лес затапливает два раза в сутки и как животные приспособились к циклам приливов и отливов
- Можно ли встретить здесь птиц из России
- Где прячутся летучие лисицы — самые большие рукокрылые в мире — и почему увидеть их можно не всегда
- Что добывают крестьяне в лесу и как готовят пищу
И многое другое!
Организационные детали
- Доски качественные, профессиональные, есть разные размеры
- К прогулке допускаются взрослые и дети от 4 лет. Дети 4–9 лет путешествуют на одном сапе со взрослым, с 9 лет можно самостоятельно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Северном Гоа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Гоа
У меня высшее образование — география, краеведение и туризм. Всю жизнь занимаюсь организацией и проведением туров, в том числе многодневных в дикой природе: Сибирь, Урал, Кавказ, Индия. Знаю много о циклах природы в конкретной локации. Есть огромный опыт в сап-турах. Я и мои коллеги ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
2 янв 2025
Чудесная экскурсия с чудесным гидом! Все прошло очень комфортно, даже по семейному как то, спасибо Максиму за эту атмосферу! Все показал, интересно рассказал, просто по человечески помог в некоторых моментах. Очень советую, не пожалеете:)
Е
Евгения
1 янв 2025
Отличная экскурсия! Максим замечательный гид, внимателен ко всем участникам группы, делает все, чтобы экскурсия прошла комфортно для всех, очень интересно рассказывает. Всем сомневающимся очень рекомендую съездить!
Михаил
29 дек 2024
Прекрасный сап тур по мангровым зарослям, почти что на рассвете! Максим очень подготовленный гид со знанием местности и фауны, особенно птиц, которыми мы интересуемся)
