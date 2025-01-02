Индивидуальная водная прогулка на сапах в мангровом лесу Гоа - это шанс увидеть уникальную экосистему.Участники познакомятся с бытом индийских рыбаков, узнают о биологии и географии мангровых лесов, а также понаблюдают

за редкими птицами и летучими лисицами. Дети от 4 лет могут присоединиться к взрослым, а с 9 лет путешествовать самостоятельно. Экскурсия проходит в сопровождении опытного гида, который поделится интересными фактами и историями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для сап-сафари в мангровом лесу Гоа - с ноября по февраль. В это время условия наиболее благоприятны для спокойных прогулок и наблюдения за природой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.