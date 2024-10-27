3 часа
Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 17:00
2 ноя в 17:00
от $125 за человека
2 часа
Фотопрогулка
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
от $150 за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Погрузитесь в мир мангровых лесов Гоа на сап-сафари. Откройте для себя жизнь местных жителей и животных, наслаждаясь уникальной природой
Начало: В Северном Гоа
4 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 октября 2024Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ААнастасия24 марта 2024Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
- ННаталья3 марта 2024Огромная благодарность Наталье за организацию фотопрогулки! Были выбраны прекрасные места для съемок и одновременно показаны все главные достопримечательности города!! А
- ЕЕлена20 января 2024Отличная прогулка, приятные ребята. Знают не только историю, но и местные фишки-кафе, магазинчики, secret places) рекомендую. И мини-фильм сделали из нашей прогулки, и фотки мягкие получились.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Нескучные экскурсии»
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