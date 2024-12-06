22 часа
Круиз
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
16 янв в 13:30
от $124 за человека
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$30 за человека
6 часов
Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
17 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛевочкина6 декабря 2024Ночлег на воде нам очень понравился. Прекрасная команда, вкусно кормили.
- ССергей15 ноября 2023Прекрасная прогулка. По реке, гоанский ужин,комната в плавучем отеле. Такси отвезли и привезло обратно в отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 124. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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