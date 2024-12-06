Речные прогулки в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Гоа на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Музыкальные теплоходы
2 отзыва
22 часа
Круиз
Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой в Гоа
Прекрасный круиз по реке в Гоа на Houseboat с ночевкой. Насладитесь природой, закатом, индийской кухней и наблюдением за крокодилами
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: 15:30 первого дня - 13:30 второго дня
Завтра в 13:30
16 янв в 13:30
от $124 за человека
Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 янв в 08:00
$30 за человека
Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
6 часов
Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
17 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$35 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Речные прогулки»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Houseboat - дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
  2. Райские пляжи Южного Гоа
  3. Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Сколько стоит экскурсия по Гоа в январе 2025
Сейчас в Гоа в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 124. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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