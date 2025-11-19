Водная прогулка
Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)
Двухдневное путешествие из Гоа в Карнатаку: храмы, водопады и сафари. Уникальная возможность увидеть настоящую Индию и насладиться её природой
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Полюбуетесь водопадом Джог Фолс, съездите на сафари к тиграм и побываете на ферме слонов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
24 янв в 05:00
27 янв в 05:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джунгли и специи Гоа: водопад Дудхсагар и сафари на джипах (всё включено)
Увидеть самый большой каскад штата, покормить диких обезьян и пообедать на плантации пряностей
Начало: У вашего отеля
«Джип-сафари и величие Дудхсагара»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$320 за всё до 6 чел.
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
- ААнна19 ноября 2025В целом, экскурсия понравилась. Дорога была достаточно легкой и на комфортабельных автомобилях. Посетили интересные и живописные места. Удалось пообниматься со
- ААмелькина13 ноября 2025Путешествие было очень насыщенное и увлекательное, гид Анастасия - полный восторг!
- ООльга13 ноября 2025Отличная экскурсия, много информации по храмам и индуизму, очень интересно. Красивые локации и виды. Отдельное спасибо гиду Анастасии, отвечала на все вопросы, водитель тоже супер большой профессионал. Экскурсия интересная и позновательная. Слоны и обезьяны просто покорили моё сердце. Всем советую.
