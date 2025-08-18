Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$35 за человека
Прогулка на катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Погрузитесь в мир мангровых лесов Гоа на сап-сафари. Откройте для себя жизнь местных жителей и животных, наслаждаясь уникальной природой
Начало: В Северном Гоа
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
- AALEKSANDR15 августа 2025Спасибо Алене за этот отдых. Даже в не сезон она работает отвечает и организует экскурсии. Красивая яхта, и хороший капитан. Рекомендую для компании.
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
