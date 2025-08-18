Мои заказы

Активности – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Гоа на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$35 за человека
Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой
На катере
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулка на катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
SUP-прогулки
2.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Гоа: сап-сафари в мангровый лес
Погрузитесь в мир мангровых лесов Гоа на сап-сафари. Откройте для себя жизнь местных жителей и животных, наслаждаясь уникальной природой
Начало: В Северном Гоа
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
$50 за человека

