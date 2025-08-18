М Мария Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю Было круто! Понравилось и детям и взрослым)

Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍

A ALEKSANDR Индивидуальная прогулка на скоростном катере с рыбалкой Спасибо Алене за этот отдых. Даже в не сезон она работает отвечает и организует экскурсии. Красивая яхта, и хороший капитан. Рекомендую для компании.