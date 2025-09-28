Мои заказы

Наследие Португалии в Гоа

Вы когда-нибудь задумывались о том, как более чем 450 лет португальского владычества изменили облик Гоа? Мы приглашаем вас в путешествие по следам этой великой эпохи, которое начнётся в городе Панаджи.

Во
читать дальше

время нашей экскурсии вы сможете прогуляться по колоритному району Фонтеньес, знаменитому своими разноцветными домами, осмотреть старинный католический храм Непорочного зачатия Девы Марии и увидеть прекрасно сохранившийся форт XV века.

Кроме того, мы совершим приятное водное путешествие на пароме по реке Мандови, наслаждаясь видами природы и архитектуры этого удивительного места.

Наследие Португалии в Гоа
Наследие Португалии в Гоа
Наследие Португалии в Гоа
Ближайшие даты:
26
сен27
сен28
сен30
сен1
окт2
окт3
окт
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

На один день мы отправимся в увлекательное путешествие в город Панаджи, чтобы узнать о португальском наследии. Что вас ждёт?
  • Посещение великолепного форта Рейс Магос – одной из самых впечатляющих крепостей Гоа.
  • Поход в красочный храм Ханумана, который был построен на средства португальского правительства.
  • Прогулка по живописным португальским улочкам района Фонтеньес.
  • Путешествие по улице 18-го июня, где можно насладиться крупнейшими ажурными украшениями (ажулехо) в Гоа.
  • Осмотр католического храма Непорочного зачатия Девы Марии, известного своей архитектурой.
  • Переправа на пароме через реку Мандови, чтобы ощутить местную атмосферу.
  • По вашему желанию мы можем завершить тур посещением торгового центра Молл де Гоа, где можно вкусно пообедать и приобрести уникальные сувениры.

Экскурсию можно проводить утром, или после обеда.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форт Рейс Магос
  • Храм Ханумана
  • Район Фонтеньес
  • Улица 18-го июня
  • Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
  • Река Мандови
  • Торговый центр Молл де Гоа
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт с кондиционером
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно проводить утром, или после обеда.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гоа

Похожие экскурсии из Гоа

Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Погрузитесь в атмосферу колониального Гоа, посетив старинную виллу и форт. Завершите день на острове с незабываемым закатом
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
$45 за человека
Португальское наследие Гоа. Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
На машине
11 часов
-
14%
1 отзыв
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Отправляйтесь в путешествие на юг Гоа, чтобы насладиться безлюдными пляжами и живописными видами. Идеально для тех, кто ищет спокойствие и красоту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30$35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гоа. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гоа