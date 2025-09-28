Вы когда-нибудь задумывались о том, как более чем 450 лет португальского владычества изменили облик Гоа? Мы приглашаем вас в путешествие по следам этой великой эпохи, которое начнётся в городе Панаджи.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииНа один день мы отправимся в увлекательное путешествие в город Панаджи, чтобы узнать о португальском наследии. Что вас ждёт?
- Посещение великолепного форта Рейс Магос – одной из самых впечатляющих крепостей Гоа.
- Поход в красочный храм Ханумана, который был построен на средства португальского правительства.
- Прогулка по живописным португальским улочкам района Фонтеньес.
- Путешествие по улице 18-го июня, где можно насладиться крупнейшими ажурными украшениями (ажулехо) в Гоа.
- Осмотр католического храма Непорочного зачатия Девы Марии, известного своей архитектурой.
- Переправа на пароме через реку Мандови, чтобы ощутить местную атмосферу.
- По вашему желанию мы можем завершить тур посещением торгового центра Молл де Гоа, где можно вкусно пообедать и приобрести уникальные сувениры.
Экскурсию можно проводить утром, или после обеда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Рейс Магос
- Храм Ханумана
- Район Фонтеньес
- Улица 18-го июня
- Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
- Река Мандови
- Торговый центр Молл де Гоа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт с кондиционером
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно проводить утром, или после обеда.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
