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Полезная информация о Панаджи

Что нужно знать о Панаджи: 🌇 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Даболим, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 47 экскурсий
Местное время в Панаджи
23:2340
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаПанаджи
По-английскиPanaji
Столица регионаПанаджи является столицей региона
Статья о городеСтатья о Панаджи
Население города65 586 чел.
АэропортДаболим GOI
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота16 м. от уровня моря

Подробная статья

Панаджи
ГОА — главный индийский курорт и любимое место для пляжного отдыха

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Популярные экскурсии в Панаджи

Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
$
225
за чел.
Прогулка по португальской столице штата, плошадь средневековой инквизиции, самый крупный католический собор в Азии. Храм индуистского Бога, который ис...
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
4.9
11 отзывов
$
30
за чел.
Поездка по необычным и нетуристическим местам Северного Гоа. Мы отправимся по особенному маршруту и увидим заросший джунглями форт Редди, пустынный пл...
Райские пляжи Южного Гоа
Райские пляжи Южного Гоа
4.5
6 отзывов
$
30
за чел.
Целый день на знаменитых пляжах Южного Гоа. Вы побываете на пляже «Палолем», ставшем визитной карточкой всего региона. Здесь развитая инфраструктура и...
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
Жемчужина Карнатаки: Гокарна и Мурдешвар
4.8
4 отзыва
$
60
за чел.
Индийский город Мурдешвар и деревня Гокарна – популярные места среди паломников и туристов. Сюда отправляются ради знакомства с культурой, традициями ...
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
4.6
10 отзывов
$
110
за чел.
Открыть наследие империи Виджаянагар, красоту древних храмов и «место силы» среди могучих гор
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Панаджи
Панаджи
Панаджи
Панаджи
Панаджи
Панаджи
Панаджи
Панаджи
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