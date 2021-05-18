Полезная информация о Панаджи
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Местное время в Панаджи
23:2340
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Панаджи
|По-английски
|Panaji
|Столица региона
|Панаджи является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Панаджи
|Население города
|65 586 чел.
|Аэропорт
|Даболим GOI
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Панаджи на карте
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