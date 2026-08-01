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Описание тура

Гоа — это не только пляжи и вечеринки. Это место, где океан, тропические джунгли, маленькие рынки, португальская архитектура и неспешный ритм жизни удивительным образом существуют рядом.

За 7 дней мы увидим разные стороны Гоа: познакомимся с атмосферным Арамболем, отправимся через джунгли к древнему баньяну, покатаемся на каяках среди мангров и побываем на диком пляже.

Нас ждёт поездка в соседнюю Махараштру с водопадами и красивыми природными локациями, а затем — совсем другой Гоа: Старый Гоа, Панаджи, Фонтейнас и старинное португальское поместье с атмосферным обедом.

Это путешествие для тех, кто хочет не просто приехать в Гоа и лежать на одном пляже, а почувствовать место, увидеть его природу, культуру и настоящий ритм жизни.

При этом мы не будем превращать поездку в гонку по достопримечательностям: после насыщенных дней останется время для океана, отдыха, прогулок и самостоятельных открытий.