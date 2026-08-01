Мои заказы

Гоа: дикие пляжи, водопады и португальское наследие

Гоа - это не только пляжи и вечеринки
Гоа: дикие пляжи, водопады и португальское наследиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гоа: дикие пляжи, водопады и португальское наследиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гоа: дикие пляжи, водопады и португальское наследиеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Гоа — это не только пляжи и вечеринки. Это место, где океан, тропические джунгли, маленькие рынки, португальская архитектура и неспешный ритм жизни удивительным образом существуют рядом.

За 7 дней мы увидим разные стороны Гоа: познакомимся с атмосферным Арамболем, отправимся через джунгли к древнему баньяну, покатаемся на каяках среди мангров и побываем на диком пляже.

Нас ждёт поездка в соседнюю Махараштру с водопадами и красивыми природными локациями, а затем — совсем другой Гоа: Старый Гоа, Панаджи, Фонтейнас и старинное португальское поместье с атмосферным обедом.

Это путешествие для тех, кто хочет не просто приехать в Гоа и лежать на одном пляже, а почувствовать место, увидеть его природу, культуру и настоящий ритм жизни.

При этом мы не будем превращать поездку в гонку по достопримечательностям: после насыщенных дней останется время для океана, отдыха, прогулок и самостоятельных открытий.

  • Океан и пляжи Гоа
  • Прогулка через джунгли к древнему баньяну и вечерний костёр у океана
  • Каяки среди мангровых зарослей и дикий пляж
  • Водопады и природные локации соседней Махараштры
  • Старый Гоа, Панаджи и колониальная архитектура
  • Обед в старинном португальском поместье
  • Атмосферный Арамболь, местный рынок и свободный ритм жизни

Программа тура по дням

1 день

ЗНАКОМСТВО И РЕЛАКС

Добро пожаловать в Гоа! Мы встречаем вас в аэропорту и отправляемся в отель. После окончания заселения мы знакомимся друг с другом, наслаждаемся морским волнами и проводим время на пляже. Вечером мы отправимся на самый энергичный пляж в Гоа, где окунемся в местную атмосферу, отведаем местную кухню, после чего окунемся в местный музыкальный колорит, насладимся захватывающими ритмами барабанов.

Впечатления дня:

Пляж и океан

Закат и первое знакомство с Гоа

ЗНАКОМСТВО И РЕЛАКСЗНАКОМСТВО И РЕЛАКСЗНАКОМСТВО И РЕЛАКС
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

АРАМБОЛЬ И РИТМ СВОБОДЫ

Сегодня отправимся знакомиться с Арамболем — одним из самых атмосферных мест Северного Гоа.

Прогуляемся по пляжу и местному рынку, заглянем в уютные кафе и просто почувствуем неспешный ритм этого места.

После прогулки останется время для океана, отдыха и самостоятельных открытий.

Впечатления дня:

Арамболь

Местный рынок

АРАМБОЛЬ И РИТМ СВОБОДЫАРАМБОЛЬ И РИТМ СВОБОДЫАРАМБОЛЬ И РИТМ СВОБОДЫ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

БАНЬЯН, ДЖУНГЛИ И КОСТЁР У ОКЕАНА

Сегодня нас ждёт прогулка через джунгли к древнему баньяну.

Пройдём по зелёным тропам через природные локации, устроим небольшой пикник и отдохнём вдали от шума.

Вечером вернёмся к океану и соберёмся у костра на пляже — музыка, разговоры, шум волн и звёздное небо.

Впечатления дня:

Джунгли и древний баньян

Пикник и костёр у океана

БАНЬЯН, ДЖУНГЛИ И КОСТЁР У ОКЕАНАБАНЬЯН, ДЖУНГЛИ И КОСТЁР У ОКЕАНАБАНЬЯН, ДЖУНГЛИ И КОСТЁР У ОКЕАНА
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

КАЯКИ И ДИКИЙ ПЛЯЖ

Рано утром отправимся за пределы Гоа — нас ждёт небольшое приключение среди природы.

Прокатимся на каяках по мангровым зарослям, где нас ждут спокойная вода, тишина и тропическая природа.

После каяков отправимся на почти безлюдный дикий пляж. Здесь можно купаться, отдыхать и наслаждаться океаном вдали от туристических толп.

Впечатления дня:

Каяки в мангровых зарослях

Дикий пляж

КАЯКИ И ДИКИЙ ПЛЯЖКАЯКИ И ДИКИЙ ПЛЯЖКАЯКИ И ДИКИЙ ПЛЯЖ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

МАХАРАШТРА И ВОДОПАДЫ

Рано утром отправляемся в соседнюю Махараштру — это будет настоящий мини-роудтрип.

Заглянем в Sawantwadi, поднимемся на живописные видовые точки и посетим один из диких водопадов в горах. По дороге встретим десятки забавных обезьян — можно покормить бананами.

Вечером возвращаемся в Арамболь, ужинаем и отдыхаем.

Впечатления дня:

Гористые дороги

Водопады

МАХАРАШТРА И ВОДОПАДЫМАХАРАШТРА И ВОДОПАДЫМАХАРАШТРА И ВОДОПАДЫ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

СТАРЫЙ ГОА, ПАНАДЖИ И ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Сегодня познакомимся с историей и культурой Гоа.

Начнём со Старого Гоа — бывшей столицы с величественными соборами и архитектурой колониальной эпохи.

Затем отправимся в старинное португальское поместье. Здесь нас ждёт атмосферный обед и возможность почувствовать историческую сторону Гоа.

После этого прогуляемся по колоритному району Фонтейнас в Панаджи и проводим день красивым закатом.

Впечатления дня:

Старый Гоа и Панаджи

Ужин в португальском поместье

СТАРЫЙ ГОА, ПАНАДЖИ И ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕСТАРЫЙ ГОА, ПАНАДЖИ И ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕСТАРЫЙ ГОА, ПАНАДЖИ И ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Последнее утро оставим свободным.

Можно спокойно позавтракать, прогуляться по пляжу, искупаться в океане или купить сувениры перед возвращением домой.

После этого — трансфер в аэропорт.

Впечатления дня:

Последние часы у океана

До новых встреч с Гоа

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧДО НОВЫХ ВСТРЕЧДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работу лидера группы
  • Проживание в 2х-местных номерах в отеле / гостевом доме
  • Обзорная экскурсия по Панаджи
  • Все переезды и трансферы по программе
  • Питание по программе: 7 завтраков, 2 ужина
  • Обед в португальском поместье
  • Входные билеты на локации
  • Катание на каяках
  • Посещение природных локаций и водопадов
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные расходы на питание - примерно 40$
Визы

Мы с удовольствием вам поможем с оформлением визы, виза на месяц - бесплатная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Сергей и я организатор вашего путешествия! Я приглашаю вас в путешествие, в котором мы с головой окунемся в новую культуру, от души повеселимся, почувствуем себя настоящими и
читать дальшеуменьшить

живыми. А после наших приключений у вас останутся не только приятные воспоминания, но и новые друзья с разных уголком мира. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей. Для нас Вы - не просто наши клиенты, Вы - наши гости и друзья. И вот уже несколько лет мы объединяемся, растем и путешествуем. Наши туры захватывающие и многоплановые. Мы никуда не несёмся, теряя на ходу впечатления. Самое главное увезти с собой ощущение радости, опыт погружения в другую культурную среду, восторг от увиденных красот. Поехали с нами!

Тур входит в следующие категории Гоа

Похожие туры на «Гоа: дикие пляжи, водопады и португальское наследие»

Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
1 день
3 отзыва
Северный Гоа: приватное путешествие с гидом и трансфером (на английском)
Начало: Трансфер от отеля
$84.98 за всё до 6 чел.
Горный отдых в Западных Гатах: тишина джунглей, панорамы и эко-коттеджи
1.5 день
Горный отдых в Западных Гатах: тишина джунглей, панорамы и эко-коттеджи
Начало: Гоа, ваш отель
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$240 за всё до 4 чел.
Отдых на пляже Кола с ночевкой в коттеджах
1 день 4 часа
Отдых на пляже Кола с ночевкой в коттеджах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 авг в 09:00
$210 за всё до 2 чел.
Золотой треугольник Индии и пляжи Гоа
12 дней
Золотой треугольник Индии и пляжи Гоа
6 дней насыщенных экскурсий и 6 дней релакса на пляжах Гоа
1 ноя в 10:00
от 153 981 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Гоа
Все туры из Гоа
от 96 788 ₽ за человека