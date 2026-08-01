Описание тура
Гоа — это не только пляжи и вечеринки. Это место, где океан, тропические джунгли, маленькие рынки, португальская архитектура и неспешный ритм жизни удивительным образом существуют рядом.
За 7 дней мы увидим разные стороны Гоа: познакомимся с атмосферным Арамболем, отправимся через джунгли к древнему баньяну, покатаемся на каяках среди мангров и побываем на диком пляже.
Нас ждёт поездка в соседнюю Махараштру с водопадами и красивыми природными локациями, а затем — совсем другой Гоа: Старый Гоа, Панаджи, Фонтейнас и старинное португальское поместье с атмосферным обедом.
Это путешествие для тех, кто хочет не просто приехать в Гоа и лежать на одном пляже, а почувствовать место, увидеть его природу, культуру и настоящий ритм жизни.
При этом мы не будем превращать поездку в гонку по достопримечательностям: после насыщенных дней останется время для океана, отдыха, прогулок и самостоятельных открытий.
- Океан и пляжи Гоа
- Прогулка через джунгли к древнему баньяну и вечерний костёр у океана
- Каяки среди мангровых зарослей и дикий пляж
- Водопады и природные локации соседней Махараштры
- Старый Гоа, Панаджи и колониальная архитектура
- Обед в старинном португальском поместье
- Атмосферный Арамболь, местный рынок и свободный ритм жизни
Программа тура по дням
ЗНАКОМСТВО И РЕЛАКС
Добро пожаловать в Гоа! Мы встречаем вас в аэропорту и отправляемся в отель. После окончания заселения мы знакомимся друг с другом, наслаждаемся морским волнами и проводим время на пляже. Вечером мы отправимся на самый энергичный пляж в Гоа, где окунемся в местную атмосферу, отведаем местную кухню, после чего окунемся в местный музыкальный колорит, насладимся захватывающими ритмами барабанов.
Впечатления дня:
Пляж и океан
Закат и первое знакомство с Гоа
АРАМБОЛЬ И РИТМ СВОБОДЫ
Сегодня отправимся знакомиться с Арамболем — одним из самых атмосферных мест Северного Гоа.
Прогуляемся по пляжу и местному рынку, заглянем в уютные кафе и просто почувствуем неспешный ритм этого места.
После прогулки останется время для океана, отдыха и самостоятельных открытий.
Впечатления дня:
Арамболь
Местный рынок
БАНЬЯН, ДЖУНГЛИ И КОСТЁР У ОКЕАНА
Сегодня нас ждёт прогулка через джунгли к древнему баньяну.
Пройдём по зелёным тропам через природные локации, устроим небольшой пикник и отдохнём вдали от шума.
Вечером вернёмся к океану и соберёмся у костра на пляже — музыка, разговоры, шум волн и звёздное небо.
Впечатления дня:
Джунгли и древний баньян
Пикник и костёр у океана
КАЯКИ И ДИКИЙ ПЛЯЖ
Рано утром отправимся за пределы Гоа — нас ждёт небольшое приключение среди природы.
Прокатимся на каяках по мангровым зарослям, где нас ждут спокойная вода, тишина и тропическая природа.
После каяков отправимся на почти безлюдный дикий пляж. Здесь можно купаться, отдыхать и наслаждаться океаном вдали от туристических толп.
Впечатления дня:
Каяки в мангровых зарослях
Дикий пляж
МАХАРАШТРА И ВОДОПАДЫ
Рано утром отправляемся в соседнюю Махараштру — это будет настоящий мини-роудтрип.
Заглянем в Sawantwadi, поднимемся на живописные видовые точки и посетим один из диких водопадов в горах. По дороге встретим десятки забавных обезьян — можно покормить бананами.
Вечером возвращаемся в Арамболь, ужинаем и отдыхаем.
Впечатления дня:
Гористые дороги
Водопады
СТАРЫЙ ГОА, ПАНАДЖИ И ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Сегодня познакомимся с историей и культурой Гоа.
Начнём со Старого Гоа — бывшей столицы с величественными соборами и архитектурой колониальной эпохи.
Затем отправимся в старинное португальское поместье. Здесь нас ждёт атмосферный обед и возможность почувствовать историческую сторону Гоа.
После этого прогуляемся по колоритному району Фонтейнас в Панаджи и проводим день красивым закатом.
Впечатления дня:
Старый Гоа и Панаджи
Ужин в португальском поместье
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Последнее утро оставим свободным.
Можно спокойно позавтракать, прогуляться по пляжу, искупаться в океане или купить сувениры перед возвращением домой.
После этого — трансфер в аэропорт.
Впечатления дня:
Последние часы у океана
До новых встреч с Гоа
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работу лидера группы
- Проживание в 2х-местных номерах в отеле / гостевом доме
- Обзорная экскурсия по Панаджи
- Все переезды и трансферы по программе
- Питание по программе: 7 завтраков, 2 ужина
- Обед в португальском поместье
- Входные билеты на локации
- Катание на каяках
- Посещение природных локаций и водопадов
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Дополнительные расходы на питание - примерно 40$
Визы
Мы с удовольствием вам поможем с оформлением визы, виза на месяц - бесплатная.