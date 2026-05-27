Эта программа — отличный вариант для первого знакомства с Гоа.
Вы посетите один из самых красивых водопадов Индии — Дудхсагар, прокатитесь на джипах по джунглям, узнаете секреты выращивания специй на местной плантации, попробуете традиционные блюда и познакомитесь с богатой культурой региона.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из отеля на комфортабельном минивэне с кондиционером
8:00–08:30 — завтрак (по желанию за доплату)
8:30–11:30 — джип-сафари и водопад Дудхсагар
- Прогулка по джунглям
- Кормление обезьян
- Купание в озере у подножия водопада
12:30–14:30 — плантация специй
- Экскурсия по плантации и знакомство с пряностями
- Дегустация специй
- Обед (шведский стол) с традиционными гоанскими блюдами и фенни
14:30–15:10 — индуистский храм, посвящённый богу Ганеше
16:30–17:30 — старый Гоа
- Кафедральный собор Святой Екатерины
- Базилика Бон-Жезуш с мощами святого Франциска Ксаверия
17:30–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на Toyota Christa, Toyota Innova, или Suzuki Ertiga, сафари на джипах, обед, все входные билеты
- Отдельно по желанию оплачивается завтрак
- Доплата за трансфер с пляжей южного Гоа — от $20
- С вами будет один из гидов нашей команды
Организационные детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 349 туристов
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моём каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историки, любящие Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.
