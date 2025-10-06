Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:00 — храм Таман Аюн 17 века»
30 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
от $180 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
«Храм Гунунг Кави Себату — действующий храм 15 века с прудами и священными источниками»
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
«Бесаких — комплекс храмов на склонах вулкана Агунг»
31 окт в 08:00
15 ноя в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
Сама экскурсия была очень
- ААнастасия29 сентября 2025Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
- ББогатырева12 июля 2025Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
Поселили храм Таман Аюн,
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Убуду в октябре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Убуда. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!