Храмы и соборы Убуда с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Убуде на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:00 — храм Таман Аюн 17 века»
30 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
от $180 за человека
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
«Храм Гунунг Кави Себату — действующий храм 15 века с прудами и священными источниками»
$80 за всё до 5 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
«Бесаких — комплекс храмов на склонах вулкана Агунг»
31 окт в 08:00
15 ноя в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Истинная красота Бали
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
    Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
    Сама экскурсия была очень
    насыщенная, интересная, с красивыми локациями и балийским калоритом. Приятным бонусом стало посещение фруктового рынка и шоколадной фабрики (что не входило в наш тур).
    Отдельно хочется отметить именно личные качества Валерия: эрудицию, начитанность, грамотную речь, такт, воспитанность и умение найти подход и заинтересовать беседой.
    Спасибо Вам большое!
    При следующем посещении острова мы обязательно обратимся к Вам вновь и будем рекомендовать нашим друзьям!

  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Истинная красота Бали
    Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
    храмы, водопад, рисовые террасы и ботанический сад, а также узнать исторические и занимательные факты про Индонезию и остров в частности. Все сбалансированно - храмы осматривали совместно, так как детали требуют комментариев, а на природе предоставлялось свободное время. Перемещение между локациями сопровождалась красивыми видами. Удалось купить сувениры. Рекомендую Валерия как профессионала своего дела, очень эрудированный и тактичный компаньон.

  • Б
    Богатырева
    12 июля 2025
    Истинная красота Бали
    Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
    11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
    Поселили храм Таман Аюн,
    рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).
    Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.
    Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!
    Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)
    Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!
    Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.
    С наилучшими пожеланиями,
    Евгения и Анна,
    Москва

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Соборы и храмы»

