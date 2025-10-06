читать дальше

рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).

Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.

Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!

Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)

Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!

Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.

С наилучшими пожеланиями,

Евгения и Анна,

Москва