Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Исследовать балийские пещеры и забытое тантрическое прошлое острова
Начало: У вашего отеля
«8:00 — выезд из Убуда10:00 — пещера Гоа Гаджах12:00 — храм Гоа Лава14:00 — обед16:00–17:00 — возвращение в отель»
24 июн в 08:00
25 июн в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
«Храмовый комплекс Пура Пусех Деса Адат Батуан был основан в 11 веке и до сих пор славится своей каменной резьбой — тонкой, глубокой и прекрасно сохранившейся»
24 июн в 07:00
25 июн в 07:00
$105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:00 — храм Таман Аюн 17 века»
Завтра в 18:00
23 июн в 19:00
от $200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Убуду в июне 2025
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