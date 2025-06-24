Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Убуде на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы Исследовать балийские пещеры и забытое тантрическое прошлое острова Начало: У вашего отеля «8:00 — выезд из Убуда10:00 — пещера Гоа Гаджах12:00 — храм Гоа Лава14:00 — обед16:00–17:00 — возвращение в отель» от $250 за человека На машине 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. Увлекательное путешествие по Убуду Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова «Храмовый комплекс Пура Пусех Деса Адат Батуан был основан в 11 веке и до сих пор славится своей каменной резьбой — тонкой, глубокой и прекрасно сохранившейся» $105 за всё до 5 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Истинная красота Бали Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии Начало: У вашего отеля «11:00 — храм Таман Аюн 17 века» от $200 за человека Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы Путь вглубь Бали Истинная красота Бали В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Убуду в июне 2025 Сейчас в Убуде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 250.

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август