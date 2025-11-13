Откройте для себя настоящий Бали — остров храмов и необычных традиций! Вы увидите, как устроен быт в традиционном балийском доме, пройдёте по живописным рисовым террасам Тегалаланг, искупаетесь у водопада Улу Петану и посетите древний храм Гунунг Кави Себату. А в завершение продегустируете несколько сортов чая и кофе на кофейной плантации.
Описание экскурсии
Традиционный балийский дом — знакомство с бытом и архитектурой острова.
Рисовые террасы Тегалаланг — одни из самых живописных на Бали.
Храм Гунунг Кави Себату — действующий храм 15 века с прудами и священными источниками.
Водопад Улу Петану — каскад высотой 25 метров, где можно искупаться и сделать эффектные фото.
Кофейная плантация — дегустация кофе, чая и пряностей, возможность попробовать знаменитый лювак.
Знакомство с культурой — рассказы о балийских традициях, искусстве, религии.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отеля
9:15 — балийский дом
11:00 — рисовые террасы
12:00 — храм
13:00 — водопад
14:00 — кофейные плантации
15:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Avanza, Toyota Innova или Suzuki APV с кондиционером
- Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно $12 за всё и обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 103 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с братом и коллегами мы предлагаем интересные экскурсии. Работаем с русскоговорящими путешественниками. Расскажем самое интересное об истории, культуре и традициях острова!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
13 ноя 2025
Экскурсия была очень увлекательной и разнообразной, с утра нас забрали на трансфере и мы поехали на первую локацию, все соответствует описанию, особенно понравились рисовые плантации, где можно было сделать очень много красивых фотографий. Гид русскоговорящий, очень интересно обо всем рассказал, отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем 👍🏻👍🏻👍🏻
